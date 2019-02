Svetříky: Jak si Batulková či Gondíková poradily s jejich kombinováním?

Nejen světové, ale také české celebrity jsou pod neustálým drobnohledem médií. Každý by se měl umět dobře reprezentovat a snažit se ve společnosti vypadat co nejlépe. Ne vždy se to bohužel vydaří. Pojďte se podívat, které slavné tváře zvládají styl a dress code levou zadní a kdo naopak šlápl vedle. Outfity hodnotí profesionální stylistka Šárka Štursová.

Dana Batulková

Paní Batulková zvolila propínací svetřík ve vojenském střihu, čemuž odpovídá i jeho barva. Doplnila jej světlými džíny a vysokými šněrovacími botami. Pokud by sáhla po tmavších, nejlépe černých, kalhotách, udělala by lépe - postava by tak působila vyšším dojmem.

Adéla Gondíková

Adéla je žena, která má skvělou, štíhlou a vysokou postavu. Bohužel si často škodí špatným výběrem oblečení, jako je tomu částečně i u tohoto outfitu. Robustní boty ano, úzké tmavé džíny také, ale přehodit přes ně prodloužený svršek, který je něco mezi pletenými šaty a svetrem, je stylově mimo a nesvědčí to ani postavě. Kratší výrazný svetr by k tomu seděl lépe.





Klára Issová

Jemné, světlé barvy budou vždy působit čistým a mladistvým dojmem. Klára sama o sobě působí až étericky a tato jednoduchá kombinace oblečení jí velmi sluší. Na procházku nebo venkovní akci je to povedený model.





Stanislava Jachnická

Model, který neurazí ani nenadchne. Jen mě trochu děsí fakt, že k modelu, kdy má na sobě elegantnější boty na podpatku, hodila přes rameno batoh. Je to zavazadlo, které se k celku nehodí a na společenskou událost, i méně formální, se nenosí. Jinak je to celkově kombinace ideální pro procházku městem.





Jaroslav Uhlíř

Pan Uhlíř mě mile překvapil a je vidět, že je to jasný gentleman. I když se vydal na velmi neformální událost v prodejně knih, zvolil slušnou kombinaci oblečení - tedy plátěné kalhoty, košili, přes kterou oblékl světlý svetřík. Uvolněná elegance se hodí pro každou věkovou skupinu!





Mariana Prachařová

Mariana se vydala na premiéru do kina a ty se u nás moc za zásadnější společenskou událost nepovažují a často tomu odpovídá v podstatě volnočasové oblečení jejich návštěvníků. Tedy v tomto případě hlavní roli hraje výrazný svetr, doplněný o úzké kalhoty a velmi módní střih obuvi. V rámci možností je to v pořádku.