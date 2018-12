Chci, aby mi zavolala, přeje si otec vévodkyně Meghan

Otec vévodkyně ze Sussexu Meghan vyzval svou dceru, aby mu zavolala. Thomas Markle televizi ITV řekl, že spolu nehovořili od Meghaniny květnové svatby. Té se nezúčastnil, protože se na poslední chvíli omluvil kvůli srdečním problémům.

Thomas Markle tvrdí, že dcera ignorovala jeho pokusy o kontaktování. "Velmi svou dceru miluji a ona to musí vědět. Velmi bych ocenil, kdyby mi zavolala, jenom se ozvala," řekl Markle v rozhovoru z amerického San Diega.

Ve svém prvním televizním rozhovoru od říjnového oznámení, že manželka britského prince Harryho je těhotná, 74letý nastávající dědeček připustil, že dcera ho ignoruje. Tvrdí, že královský pár se nechává ovlivňovat mediálním obrazem jeho osoby.

"Zábavné na mojí dceři a princi Harrym je, že věří všemu, co čtou v novinách," poznamenal Markle. "Nejsem si jist, co se stalo. Velmi rád bych si o tom promluvil. Myslím, že to má původ v tom, že novináři sbírají kousky z rozhovorů, které jsem poskytl, a píšou své vlastní příběhy a říkají lži," dodal Markle.

Američan rovněž vyjádřil naději, že neshody pomůže urovnat královna Alžběta II. Odmítl přitom tvrzení, že jeho dcera Meghan má ve zvyku zavrhovat lidi, které už nepotřebuje. "To opravdu není její povahový rys," řekl. "Vždy byla vůči všem velmi zdvořilá, nikdy nebyla na nikoho hrubá. Nevím, co se teď opravdu děje," uzavřel otec bývalé herečky.

Markle před květnovou svatbou své dcery oznámil, že u vdavek nebude a že jde na operaci srdce. Meghan nakonec na cestě k oltáři vedl ženichův otec, princ Charles. Po obřadu Markle prohlásil, že jeho dcera "vypadala úžasně a šťastně".

Bývalý kameraman Markle žije v ústraní ve Spojených státech a v Mexiku. S Meghaninou matkou Doriou Raglandovou se rozvedl v době, kdy byla nastávající členka britské královské rodiny ještě dítě.