Libuše Švormová je hvězdou nového seriálu

Na televizní obrazovku již dnes večer vtrhne zbrusu nový seriál, respektive rodinná sága z pera Tomáše Magnuska (35), který do jedné z hlavních rolí obsadil oblíbenou herečku Libuši Švormovou (84). S dalším slavným hercem, Miloslavem Mejzlíkem (68), tvoří pevné jádro rodiny Čechových.

Seriál Čechovi budou moci vídat diváci televize Barrandov už od 28. října. Scenárista a režisér Tomáš Magnusek se nechal inspirovat slavným Dallasem. "Tak jako si děcka a teenageři hrají s panenkami, autíčky, hrají hry, já jsem si z lega dělal panáčky a rozehrával jsem takovou pomyslnou rodinnou ságu. Neskutečně mě to fascinovalo a bavilo a řekl jsem si, že něco podobného jednou natočím. A stalo se!" prozradil Magnusek, který pro seriál vytvořil rodinu o čtyřech generacích.

"Čechovi jsou bohatá podnikatelská rodina, která bydlí v jednom domě. Každý má svoji ložnici, svůj příběh a svůj smysl v ději. Dnes už sedmdesátiletý otec, hlava rodiny, založil krátce po revoluci firmu, kterou by chtěl nyní předat některému ze svých tří dětí. To se ale nedaří. Je to problém současnosti, kdy generační výměnu ve firmě nepřežijí téměř dvě třetiny společností," popsal stručně hlavní dějovou linku režisér, který sám ztvární velmi negativní postavu, charakterově podobnou J. R. Ewingovi z amerického Dallasu.

Současné problémy

"Seriál Čechovi bude o tom, jací jsme, jak je složité v dnešní době podnikat, o chybějících zaměstnancích, ale také o uvažování lidí... Že to není jen o tom, že někdo má miliony a neví, co s nimi, ale že musí tvrdě pracovat. Je v něm namíchané všechno, kdekdo se v tom může třeba i poznat. Jsou tam rodinné i finanční intriky, mocenské boje, sex, sarkasmus i spletité vztahy a také velmi zajímavý a někdy až nečekaný vývoj některých postav," láká diváky k obrazovce Magnusek s tím, že je velmi rád, že se mu podařilo obsadit mnoho skvělých herců zvučných jmen. Kromě Švormové a Mejzlíka se mohou barrandovští diváci těšit například na Kateřinu Macháčkovou, Reginu Rázlovou, Vlastimila Harapese, Jana Přeučila, Evu Hruškovou či Felixe Slováčka.

Pohoda na place

Všichni herci si natáčení velmi pochvalovali. Ocenili příjemné prostředí, skvělé obsazení a doslova rodinnou atmosféru. "Proto jsem do toho také šla. Tomáše Magnuska mám moc ráda, moc si ho vážím a oceňuji ten krásný, laskavý a lidský přístup k lidem, k nám hercům. Navíc se tam sešla skvělá herecká parta i lidé od štábu, což mě taky velmi těší," poznamenala legenda českého filmu i dabingu Švormová, která hraje matku rodu.

Natáčelo se asi na deseti místech převážně v Královéhradeckém kraji, ke kterému má Magnusek domovský vztah. Hlavním sídlem rodiny Čechových je vila Viktorka - dům v Babiččině údolí, který funguje jako penzion i již proslavené Herecké muzeum. Seriál tak sází nejen na zvučná jména a kvalitní scénář, ale také na krásnou přírodu, jež rodinný děj dokonale doplní a potěší divákovo oko.