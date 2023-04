Lucie Bílá symbolicky předala královskou korunu kapele Vesna, která nás již brzy bude reprezentovat na Eurovizi

Podle serveru BBC News i sázkových kanceláří Vesna se svojí písní My sister's Crown aspiruje na TOP 10 v Eurovizi a podle fanoušků má šanci trumfnout dosavadní nejlepší umístění Mikolase Josefa.

Aktuálně zbývají dva týdny do semifinále a každodenní přípravy celé kapely právě vrcholí. Během úterního setkání přišla Vesně vyjádřit podporu Lucie Bílá, královna české pop music a nejúspěšnější česká interpretka, která jim předala nejen tu pomyslnou královskou korunku, ale také řetízky s písmenem "V", které symbolizují jak Vesnu, tak Victory (vítězství). "Holek z kapely Vesna si nesmírně vážím, jsou opravdu talentované. Často dostávám otázku, proč jsem se nesnažila více prosadit za hranicemi, ale já jsem u nás doma jako ryba ve vodě a za hranicemi bych byla jako rybička vylitá z akvária, která se plácá na suchu. Není to nic pro mě, ale holky z Vesny, ty mají opravdovou šanci se prosadit i ve světe, o tom jsem přesvědčená. Jsou to světoobčanky," řekla Lucie Bílá.

Další, kdo přišel kapelu osobně podpořit byla Lilia Khousnoutdinova, která kapelu Vesna podporuje od samotného počátku. Se zpěvačkou a skladatelkou Patricií Kaňok Fuxovou ji pojí dlouholeté přátelství a v samotném klipu My sister's Crown si dokonce zahrála úvodní roli. "Měla jsem tu čest, slyšet píseň, když ještě nebyla finálně hotová a hned jsem věděla, že má obrovský potenciál a že prorazí. Píseň se mnou naprosto rezonuje, protože jsou v ní obsažena důležitá témata, kterými jsou například svoboda, odvaha anebo sesterství," nešetřila chválou Lilia Khousnoutdinova.

Na setkání nechyběla ani bývalá finalistka Eurovize Dominika Hašková, která poukázla na přátelskou a poporující atmosféru, která na Eurovizi panuje a popřála holkám hlavně to, aby si to užily.

Zdravici kapele poslal přes videohovor také Karel Janeček, který společně se svou ženou Liliou dlouhodobě podporuje české talenty a kulturu.

"Je skvělý pocit, když vás před odjezdem na naše dosud největší vystoupení, přijdou podpořit tak vyjímeční lidé. Teď už bude záležet na tom, jak oslovíme zahraniční fanoušky a porotu, ale za celou kapelu můžu s čistým srdcem říct, že jsme pro dobrý výsledek České republiky udělaly maximum," vyjádřila se na akci zakladatelka kapely Patricie Kaňok Fuxová.

Na setkání Vesna uvedla novou kolekci oblečení, která je inspirovaná písní My sister's Crown a vytvořila ji návrhářka Johana Veselá a stihla také představit svůj nový singl Hej mami.

Česká ženská kapela se do semifinále Eurovize ve Velké Británii probojovala díky vítězství v národním kole na základě hlasování diváků. Její složení je přitom mezinárodní. Kromě tří Češek - Patricie Kaňok Fuxové, Báry Šůstkové a Markéty Vedralové, jsou jejími členkami také Slovenka Tereza Čepková, Ruska Olesya Ochepovská a Bulharka Tanita Yankovová.

Píseň My sister´s Crown na YT: https://youtu.be/bFm-hw2rUeA