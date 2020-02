Marek Eben vzdal hold Měšťákovi.

Nestává se příliš často, že se herec a moderátor Marek Eben (62) nechá přesvědčit k tomu, aby přišel na večírek s VIP osobnostmi, ochotně pózoval fotografům a dobrovolně se ujal hlavního slova. To vše zadarmo a ve svém volném čase! Pro dlouholetého kamaráda, lékaře Jana Měšťáka (75), to však udělal velice rád.

Věhlasný plastický chirurg si Marka Ebena vybral jako kmotra své nejnovější knížky Estetické operace nosu v klinické praxi. Že nechápete hercovo spojení s knihou o krásných nosech? Markovi to také chvíli trvalo, záhy to ale podle svých slov pochopil.

"Nejdřív jsem si říkal, že je to pro mě velká čest, pak jsem si říkal, proč on si mě na to Honza vlastně vybral? Myslím, že je to proto, že potřebuje člověka, u kterého bude jasné, že je nestranný. Když se někdo podívá na mě, hned vidí, že jsem nestranný, protože na můj obličej určitě Jan Měšťák nevztáhl ruku, natož teda na můj nos. Kdyby můj nos byl výsledkem práce plastického chirurga, musel by to být zhulený plastický chirurg, a to v případě Honzy Měšťáka nepřichází v úvahu," pobavil Eben publikum.

"Ono to je takové zvláštní, že lidi jsou tak strašně hákliví na ten svůj nos, přestože je to něco, co nikdy nevidíte. Je české úsloví, že si nevidí na špičku nosu. Nikdy jsem to nezkusil, až když jsem se chystal sem. Ono to fakt nejde! A pokud to zkusíte a na tu špičku si vidíte, pak je to důvod navštívit plastického chirurga...," smál se dál a vysekl svému příteli poklonu.

"Honza si zaslouží nejenom uznání za všechny operace, které provedl, ale taky - a to bych rád zdůraznil, o tom se nemluví - za všechny operace, které neprovedl, protože Honza je úplně stejně dobrý operatér jako rozmlouvač. Není divu, že má svoji vlastní kliniku, protože kdyby pracoval na klinice někoho jiného, hned ho vyhodí. On to těm lidem rozmlouvá. Jako to bylo u mě! Já jsem chtěl vypadat jako Brad Pitt, ale on řekl: ‚Vykašli se na to, nedělej to' a měl pravdu...," uzavřel herec svůj proslov jak jinak než s úsměvem od ucha k uchu.