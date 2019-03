Radil čtyřem prezidentům USA. Zemřel Čechoameričan Malek

Vlivný sponzor amerických republikánů a poradce čtyř někdejších prezidentů USA Fred Malek, jehož prarodiče pocházeli z Československa, zemřel v neděli ve věku 82 let. Na úmrtí upozornil deník Lidové noviny. Absolvent Harvardovy univerzity, který se více než čtyři desetiletí podílel na republikánských kampaních, také přispíval k rozvoji česko-amerických vztahů.

Malek se podle listu The Washington Post stal milionářem již před 30. narozeninami. Velkou část peněz, které jako úspěšný byznysmen dlouhá léta vydělával, poté investoval do kampaní Republikánské strany. Radil již prezidentu Richardu Nixonovi, v jehož administrativě začátkem 70. let působil mimo jiné jako personální šéf Bílého domu. Poté jej v týmu měli v 70. až 90. letech i Gerald Ford, Ronald Reagan a George Bush starší. Finančně se podílel i na neúspěšných prezidentských kampaních Johna McCaina a Mitta Romneyho.

Svých patrně největších manažerských úspěchů dosáhl v 80. letech, kdy vedl mimo jiné hotely Marriott či leteckou společnost Northwest Airlines.

Rodák z Chicaga, který vyrůstal v tamní české komunitě, byl předsedou krajanského spolku American Friends of the Czech Republic. "Výjimečným způsobem přispěl k upevňování vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy, ke svobodě a demokracii Čechů," uvedla organizace na svém webu.