Lukáše Pavláska známe jako komika, moderátora a spisovatele. V dubnu se však v Divadle Broadway představil jako herec v autorském představení Já, diktátor, kde účinkuje po boku Veroniky Žilkové či Tomáše Matonohy. Jak se na to těšil?

Byl jste překvapený, když vás Veronika Žilková oslovila, abyste napsal divadelní hru?

Ani ne. S Veronikou jsme spolu už párkrát divadlo hráli, improvizované divadlo. Jmenuje se to Milostný trojúhelník, hráli jsme ještě s Pepou Poláškem a Martinem Zbrožkem. Takže Veronika ví, že mám rád divadlo a že bych ho chtěl dělat. Také píšu hry, i to mě baví. Zkrátka s Veronikou jsme věděli, že spolu něco chceme dělat, a takhle to teď vyšlo.

Máte tam hlavní roli. Cítíte se být hercem?

Ano, já jsem vždycky chtěl být hercem. Proto jsem také začal dělat stand-up. Všechno se to postupně učím sám a od kolegů, od režisérů. Tak trochu za pochodu.

Dal vám někdo ve vašem okolí takzvaně sežrat, že nemáte herecké vzdělání?

To ne, nikdy. Ostatně takových herců je hodně, kteří se k řemeslu dostali tak jako samovolně. Máme to ale složitější, musíme přípravě věnovat více času, více se učit. Snažit se, abychom všechny ty věci kolem dobře pochytili. Zvlášť když toho člověk dělá tolik co já. Ale mě to baví, já to mám rád.

Původně jste v této hře účinkovat nechtěl. Co se změnilo?

Přemluvila mě Veronika, že bych to měl hrát já. Zjistil jsem, že když si dám vlasy dozadu, trošku jako Putin fakt vypadám. A když povolím břicho, tak zase jako Kim. Bojím se nechat si narůst knírek, abych nevypadal jako Stalin. Ale zpět k té hře. Víte, z Putina si v té hře dělám srandu, jak to dělávali s jiným diktátorem Voskovec s Werichem. To diktátorské velké ego se dá dobře shazovat, z toho se dá dělat sranda. Ale psal jsem to s tím, že to nebudu hrát. Kdybych věděl, že to budu hrát, napíšu si méně textu, protože teď mě to docela drtí. Ale vzal jsem to jako hereckou výzvu. Je to sice komediální role, avšak samozřejmě jsou tam i vážnější a dramatičtější situace. Chtěl jsem se ukázat herecky trošku jinak a teď na tom pracujeme. Jen se musím oprostit od toho, že jsem autor a že jsem to napsal, věnovat se herectví. Abych předvedl výkon, na jaký budu pyšný.

Jak snášíte kritiku a připomínky režiséra?

Docela dobře. Věřím tomu, že se tím učím. Je to pro mě škola. A jsem rád, když se pak někomu moje práce, třeba právě ta moje napsaná hra, líbí. To jsem pak poctěn.

Psaní je tvůrčí proces, zkoušení také. Čím jste si během té doby vydělával?

Pořád dělám stand-upy, také jsem napsal pár knížek a moderuji. Já pořád něco dělám.

Zmínil jste své knížky. Jak se jim daří?

Docela to jde, vydavatelé jsou spokojení a chtějí další. Právě se chystám na knížku pro děti Výprava do Cvokáčova. Mám ji rozepsanou, ale teď není moc času na její dokončení.

Abyste mohl psát jazykem dětí, nabízí se, že se dětmi obklopujete. Vím ale, že to tak není. Kde se vzala vaše touha psát pro předškoláky a školáky?

To je pravda, dětí okolo mě moc není. Ale já sám jsem pořád takové dítě. Takže psát jazykem dětí snad umím, jsem takový hravý, rád si vymýšlím. Baví mě to odmala. A navíc mám děti rád, tak je to hezká práce, baví mě to.

V roce 2020 jste měl na TV Prima show Na Pavláska. Pak zničehonic v tichosti zmizela. Co se stalo?

Bohužel jsme přišli do špatné doby. Tehdy začínala pandemie covidu. První díly měly opravdu vysokou sledovanost, to se nechci chlubit, ale je to tak. Jenže pak přišel covid, přestalo se točit a hotovo. Následovala úsporná opatření a tak dále. Prostě celé se to přerušilo. Až bude nějaká další příležitost, tak se tomu budu rád znovu věnovat. Cítím, že je to moje parketa.

Směřujete jen televizním směrem? Nebo přemýšlíte i o zájezdních představeních s talk show, jako to má Karel Šíp?

Mám hodně svých stand-upů a divadlo, tudíž ještě víc jezdit už by asi nešlo. Takže talk show chci jen v televizi.

Nemůžeme opomenout váš osobní život a velkolepou svatbu. Změnilo se něco poté, co jste se oženil?

Ani vlastně nic. Žena mi dělá svačiny, když jdu na zkoušky nebo divadelní představení. Všem bych chtěl říct: Ožeňte se a budete mít svačiny. Jinak jiná změna v našem vztahu opravdu není. Svatba se povedla, všichni se opili a pochvalovali si, že to byl prý nejlepší mejdan, co zažili. Moje žena měla nedávno třicátiny, byli pozvaní ti samí lidé a zase si to chválili. Říkali, že děláme dobré mejdany. Tak to nám asi jde (smích).

Možná byste mohli brzy zapíjet i miminko…

Uvidíme. Všechno má svůj čas.

Vy jste herec, moderátor, spisovatel… Čím nás ještě překvapíte?

Pár trumfů ještě mám. Teď však pracuji na těch, které mám - aby moje herectví bylo pro mě i pro diváky obohacující. Ale určitě pak zase něco přijde. Nemůžu přece vytáhnout vše najednou, to by nikoho nebavilo. Takže postupně, hezky začneme představením Já, diktátor..