Zemřela Dolores O'Riordanová, zpěvačka skupiny Cranberries

Ve věku 46 let náhle zemřela zpěvačka irské rockové skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanová. Písničkářka, která v posledních letech trpěla bipolární poruchou, se lvím podílem zasloužila o světovou proslulost skupiny, jež v prvních deseti letech po svém vzniku v roce 1989 prodala na 40 milionů alb.

O smrti O'Riordanové v Londýně, kam nakrátko zavítala kvůli nahrávacím povinnostem, informovala její agentka Lindsey Holmesová, která však odmítla blíže komentovat příčiny zpěvaččiny smrti. Členové její rodiny jsou náhlou zprávou o jejím skonu zdrceni, žádají o dodržování jejich práva na soukromí v tak těžké životní situaci, upozornila.

V roce 2003 O'Riordanová ukončila spolupráci, ale v roce 2009 se dala opět dohromady.

O'Riordanová dodala kapele, která do jejího přijetí nebyla nijak zvlášť výrazná, nový náboj nejen "andělským" vokálem, ale i tvrdou autorskou prací. Jedním z prvních hitů se staly písně Linger a Dreams.

Při svých koncertních šňůrách zavítali The Cranberries i do české republiky. V roce 2010 byla skupina jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. O dva roky později vystoupila v Praze.

V poslední době začaly zpěvačku provázet potíže. Kvůli údajným bolestem zad byla nucena koncem loňského roku zrušit několik koncertů. Krátce před Vánoce ale na facebookovém účtu skupiny vzkázala, že už se cítí dobře a že má za sebou první koncert po mnoha měsících.

The Cranberries - Zombie: