Život v královské rodině? Špaček: Meghan má výhodu, že byla herečkou

Sňatek prince Harryho (33) s americkou herečkou Meghan Markleovou (37) přinesl do tradiční britské královské rodiny mnoho nového. Celý svět bedlivě pozoruje první kroky novopečené vévodkyně ze Sussexu a média rozebírají každý detail z Meghanina života. Dopouští se chyb ve společnosti? Je lepší než vévodkyně Kate (36)? A je její styl oblékání v pořádku? Na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ odborník na společenskou etiketu Ladislav Špaček (69).

Jsou to tři měsíce, kdy se z americké herečky Meghan Markleové stala vévodkyně ze Sussexu. Celý svět sleduje její kroky a chování v královské rodině. Jak si podle vás zatím vede?

Excelentně. Málokdo si umí představit, co to znamená stát se součástí britské královské rodiny, která má ve světě největší autoritu a tradici. Už poprvé, kdy před Vánocemi uváděl princ Harry Meghan do rodiny, musela se vypořádat se spoustou nejrůznějších pravidel, které neznala. Královna sice už nezve kompletní rodinu, protože ta se rozrostla natolik, že by se jednalo už o několik set lidí. Ale kolem padesáti lidí se tam sejít mohlo. A když se vžijeme do situace Meghan, která nejistě přihlíží a všichni ji zlomyslně sledují a čekají, kdy selže a udělá nějakou chybu... Stačí jen, když si nic netušíc vybere nějaké místo k sezení, které je však výhradně určené jinému královskému členovi, a skandál je na světě.

Princ Harry pro Meghan ale může být dostačujícím rádcem, nebo ne?

Samozřejmě, princ Harry je pro Meghan oporou a může jí pomoci, nicméně to je asi tak, jako když trenér hokejového mužstva dává rady a pak už jen sleduje, jak si jeho svěřenci umí poradit. Meghan si ale podle mého názoru počíná dobře; kdyby na jejím místě byla jiná žena, která by neměla takové dispozice, asi by to nezvládla. Jen se podívejte na to, co život v královské rodině udělal s princeznou Dianou. Propadla anorexii a brala prášky...

Jaké dispozice máte u vévodkyně na mysli?

Pro Meghan je velkou výhodou, že byla herečkou. Díky tomu má dobrou průpravu a pevné nervy. Před kamerami není nervózní, ale naopak je to pro ni přirozené prostředí a ví, jak se má chovat. To by asi každého normálního smrtelníka přivedlo do úzkých.

Jak dlouho může trvat, než se naučí všechny královské zvyky?

Naučit se protokol není tak náročné, jako si ho osvojit. Je to hodně individuální. Když se podíváme na Kate, s tou měla královská rodina velké štěstí. William si snad lépe vybrat ani nemohl. Je disponovaná k tomu, aby se stala reprezentantkou královské rodiny mladší generace. Meghan je ale z jiného těsta, ta není taková uhlazená cukrová panenka. Ale snaží se žít v souladu s požadavky na vystupování, gesta, oblékání, chování k dětem... Pozvolna si to osvojuje a na jejím chování nepozorujeme patrné chyby.

I přesto však média velmi často upozorňují na drobné chyby, kterých se Meghan dopouští. Je opravdu takovým prohřeškem, že si vévodkyně dovolí překřížit nohy či si na křtiny prince Louise obleče šaty v barvě khaki?

To jsou naprosto zanedbatelné drobnosti, které média musí v době okurkové sezóny vyhledávat. Mimochodem, nohy může mít překřížené. Buď si je může dát snožmo, samozřejmě se šikmo složenýma nohama, anebo je překřížit v místech kotníků. Řekl bych, že Meghan tyto věci si snaží hlídat a takových maličkostí se u ní moc nenajdete.

A jestli měla na křtu šaty, které se nějakému módnímu komentátorovi nelíbily? Vždyť je to hodně subjektivní, každému se líbí něco jiného. To není jako u mužů, u kterých je předepsáno, že po 19 hodině nemají mít na sobě šedý oblek, ale výhradně černý. Nebo když je předepsáno, že se jedná o akci, na níž je dress code "black tie", a muž si vezme místo smokingu jen černý oblek... to je skandál. U žen je to volnější a znamená to, že Meghan byla zkrátka kreativnější, což je dobře. Od členky královské rodiny se očekává, že bude udávat tón. Jen se podívejme na královnu Alžbětu, která hýří barvami jako kanárek. Meghan dodržuje pravidla: nenosí vyzývavé oblečení, dekolty, odhalená ramena, krátké sukně... Obléká se skvěle a přizpůsobila se konzervativnímu stylu, který královská rodina dodržuje.

Když jsme u toho konzervativního stylu, pro mnohé bylo velké překvapení, že královna Alžběta II. povolila sňatek prince Harryho s rozvedenou Američankou...

Přiznám se, že mě to také překvapilo. Domníval jsem se, že se královna postaví proti sňatku už jen kvůli tomu precedentu z roku 1936, kdy člen královské rodiny, navíc následník trůnu musel volit mezi "nevyhovující" partnerkou a korunou. Nakonec si zvolil životní lásku a ztratil trůn. V tomto případě ale můžeme vidět ten neuvěřitelný vývoj, který prodělala britská monarchie. Královna Alžběta II. se snaží jít s dobou, intuitivně a neuvěřitelně citlivě vnímá vývoj společnosti a rozhodla se, že sňatek schválí, byť musela myslet i na spoustu případných důsledků.

Nakonec to dopadlo dobře, téměř měsíc po svatbě vzala královna novopečenou vévodkyni ze Sussexu na první společnou akci...

Myslím si, že to královna musela udělat, protože nikdo nevěřil tomu, že je s Meghan spokojená. Tímto gestem všem ukázala, že ji přijala, a že ji bere jako právoplatnou příbuznou a členku rodiny.