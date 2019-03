Zemřel Luke Perry, známý jako Dyllan ze seriálu Beverly Hills

Ve věku 52 let v pondělí zemřel americký herec Luke Perry známý především ze seriálu Beverly Hills 90210. Minulý týden byl odvezen do nemocnice s mrtvicí. Z umělého spánku se však již neprobudil. Stalo se tomu jen několik málo hodin poté, co televizní stanice Fox oznámila, že chystá pokračování úspěšného seriálu.

Teenagerský idol z 90. let si stihl zahrát i ve filmech 5. element, 8 sekund nebo v seriálu Riverdale. Problémy se zdravím měl herec i předtím. Před čtyřmi lety lékaři našli ve střevě předrakovinové stádium nádoru.

Perry žil zdravým životním stylem, pravidelně cvičil a nic nenasvědčovalo, že by ho mohla ranit mrtvice.