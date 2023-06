Ženy se nestydí s partnerem mluvit o vaginálních infekcích

Čas od času musí tisíce párů v Česku a na Slovensku držet sexuální půst. Důvodem jsou vaginální infekce, které postihují nejméně 75 % žen, z toho polovinu i několikrát ročně. Na ženy s opakovanými infekcemi se zaměřil nový průzkum značky Gynella, z nějž vyplynulo, že většina se léčí sama volně prodejným přípravkem z lékárny, kromě toho polovina z nich podstupuje léčbu spolu s partnerem.

Průzkumu se zúčastnilo téměř 600 žen z Česka a Slovenska, které někdy prodělaly vaginální mykózu. U pouhých 9 % se obtíže vyskytly jen jednou, zbylé ženy mají s mykózami opakovanou zkušenost. 73 % uvedlo, že se s nimi potýká i několikrát ročně.

Pomoc hledají v lékárně

Svědění a výtok, bolest při sexu, pálení při močení, bolest během menstruace, při sportu, nepravidelná menstruace, suchost a zápach. To jsou nejčastější potíže, které ženy trápí v souvislosti vaginálními infekcemi. Až 70 % se jich zbavuje samoléčbou pomocí volně prodejných mastí a čípků z lékárny. "Až na výjimky zvládnu léčbu většinou sama. Dřív, když jsem neměla ještě tolik zkušeností, to bylo daleko horší," popsala respondentka Marcela, 47 let. Jen 6 % žen míří rovnou k lékaři. Některé ženy zkouší babské rady, například zavádění tamponu namočeného do jogurtu.

Ženám nevadí o problémech mluvit s partnerem

Podle průzkumu by většina žen uvítala, aby se o intimních potížích mluvilo víc ve veřejném prostoru. Zároveň ale podstatná část z nich o tématu nemluví ani s kamarádkou či s rodinou. Naopak ženy bez větších problémů řeší intimní problémy s partnerem, přičemž Slovenky mají s probíráním citlivého tématu ještě o něco menší potíž než Češky.

A jak se k situaci staví muži? "Partneři reagují veskrze pozitivně. Téměř polovina dokonce podstupuje léčbu se svojí partnerkou, vyloženě ji odmítá jen minimum mužů," říká Petra Tymešová, marketingová manažerka značky Gynella. "Partner neměl žádný problém léčit se semnou. Sám ví, že se musíme vyléčit oba, abychom si to neustále nepředávali," řekla respondentka Ilona, 46 let.

Odborníci doporučují samoléčbu a změnu životního stylu

"Aby se zamezilo vzniku a návratu infekce, doporučuji úpravu životního stylu. Zejména v létě nezůstávat v mokrých plavkách, bránit se zapaření při sportu, nosit vhodné oblečení z bavlny nebo funkčních materiálů a volné sukně," říká gynekoložka MUDr. Kristýna Koutná.

Co si myslí o samoléčbě a jak by měla podle ní vypadat? "Samoléčba je velmi podstatná, hlavní je terapii nepřerušovat při první úlevě a doléčit se. Svým pacientkám doporučuji přípravky se stříbrem, které funguje proti bakteriím, virům i kvasinkám a následně užívání probiotik na podporu mikrobiomu. Tam, kde se obtíže pravidelně opakují, doporučuji léčbu partnera, který může být přenašečem, aniž by měl jakékoliv příznaky," vysvětluje MUDr. Kristýna Koutná.

Podle odborníků může společná terapie v určitých případech zamezit tzv. ping-pong efektu, kdy si partneři vzájemně a opakovaně předávají infekci. Obeznámenost s tímto efektem se u žen, které již řešily vaginální obtíže, pohybuje okolo 60 % v Česku a 45 % na Slovensku. "Když žena dobře a bez studu popíše

svůj problém, obvykle jí stačí přípravek z lékárny. Jistotou je přeléčit se spolu s partnerem, někteří výrobci, například Gynella, už dnes nabízí i společné řešení pro ženu a muže," potvrdila Mgr. Jana Kašparová, odborný zástupce lékárny.

Z průzkumu dále vyplynulo, že infekcemi nejčastěji trpí ženy do 45 let s méně či více závažnými zdravotními problémy, jako je diabetes, kožní onemocnění, zažívací obtíže či nachlazení. S vaginální mykózou může souviset i vyšší průměrné užívání léků. 20 % žen, které se někdy léčily s mykózou, užívá nejméně jednou týdně analgetika.

Doplňující informace k průzkumu:

Testování spojené s dotazováním, realizované komunitou Ženy s.r.o., proběhlo v období od 13.3. do 24.4. na vzorku 589 žen ve věku 20-59 let z České republiky a na Slovenska. Podkladem kvantitativní analýzy dat žen trpících vaginální mykózou byl dále výzkumný projekt MML TGI, realizovaný agenturou Median; sběr dat probíhal v období od 21. 6. 2021 do 5. 12. 2021, základní datový soubor představuje reprezentativní výběr pro populaci žen ve věku 12-79 let v České republice, počet respondentek v dotčené cílové skupině byl 668. Výzkumný projekt hloubkových individuálních rozhovorů s 11 ženami, které v posledních 12 měsících trpěly vaginální mykózou, realizovala agentura Evalytics v období od 26. 8. 2022 do 16. 9. 2022.

Doplňující informace k vaginální mykóze:

Vaginální mykóza neboli kandidóza je poševní kvasinková infekce, způsobená přemnožením kvasinky rodu Candida Albicans. Mezi hlavní projevy onemocnění patří svědění, otok, vaginální suchost, pálení při močení, výtok, bolesti při pohlavním styku či nespavost, přičemž zpravidla jde o kombinaci těchto projevů.