Mauricio Pochettino se s hráči Tottenhamu rozloučil originálně

Nezažíval jednoduché období. Tým Tottenhamu hodně zvedl, loni ho dovedl až do finále Ligy mistrů, letos se ale londýnskému celku nedařilo. Průběžnou čtrnáctou pozici neustál trenér Mauricio Pochettino, který byl odvolán během reprezentační pauzy.

Jenže v tom byl ten háček. Teď už bývalý trenér londýnského týmu se tedy neměl jak rozloučit se svými svěřenci. Řešení nakonec našel originální, zanechal v kabině vzkaz. "Velké díky vám všem! Nemůžeme se rozloučit, ale navždy zůstanete v našich srdcích," stojí na něm.

Mauricio Pochettino writing his goodbye note to the Tottenham players - class 👏 #THFC pic.twitter.com/MfWdQbE9ZK