Barrandov vysílá deset let, jeho hlavní tváří je Jaromír Soukup

TV Barrandov byla původně jednou ze stanic, které měly po digitalizaci pozemního televizního vysílání obohatit programovou nabídku. Z šesti projektů, jež na jaře 2006 získaly licence, ale začaly vysílat jen čtyři a do současnosti kromě Barrandova vydržely jen hudební Óčko a Relax (původně Pohoda). Kromě základního plnoformátového kanálu, který ovšem vysílá na základě novější licence, se postupně objevily pod značkou Barrandov i tři další, které se nyní jmenují Kino, News a Plus.

Nejvýraznější tváří stanice je poslední přibližně dva roky její většinový vlastník a ředitel Jaromír Soukup, který Barrandov koupil koncem roku 2012 od společnosti od Moravia Steel podnikatele Tomáše Chrenka. Soukup se na obrazovce jako moderátor publicistiky poprvé objevil na jaře 2017 v Týdnu s prezidentem, nedlouho poté přibyl Duel Jaromíra Soukupa a později ještě další pravidelné i občas vysílané pořady, jejichž počet již překročil desítku.

Jaromír Soukup

Soukupovo působení jako moderátora ovšem vyvolává kritiku, například kvůli jeho výrazně podpoře Miloše Zemana před loňskou volbou hlavy státu. Loni v srpnu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poslala televizi pět upozornění na porušení zákona. Podle rady v pořadu Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál Soukup jako moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta, Zemana nevyváženě podporoval také ve dvou dílech pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.

Rada se zabývala také pořadem Kauzy Jaromíra Soukupa, který se loni v únoru věnoval hospodaření České televize a na který ČT už během vysílání reagovala živě na twitterovém účtu a uváděné informace vyvracela zveřejňováním faktů. Do konfliktu s televizí veřejné služby se dostal i koncem loňského roku, když v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa vyslovil několik vulgarit na adresu novináře Luboše Rosího. ČT kvůli tomu podala trestní oznámení, což Soukup odmítl jako pokus o cenzuru.

TV Barrandov

V minulosti se přitom televize, která je dnes spojována zejména se Soukupovou tváří (vysílá ale i řadu dalších pořadů včetně seriálů nebo filmů), snažila profilovat jako poklidná alternativa k hlavním stanicím, tedy Nově a Primě. Na začátku vysílání tak televize, vlastněná tehdy barrandovským filmovým studiem, nabízela talkshow fotografa Jana Saudka, satiru Zuzany Bubílkové, komediální seriál Ivana Mládka Cyranův ostrov či skeče Lumíra Tučka a Miloše Knora.

TV Barrandov od počátku výrazně cílila na diváka spíše staršího a nostalgického, čemuž odpovídaly i pořady na jejím programu. Od známých socialistických seriálů jako 30 případů majora Zemana, Plechová kavalerie či po letech poprvé reprizovaní Rodáci přes obnovený Videostop, kdysi vysílaný Československou televizí, nebo sérií snímků o náčelníkovi Vinnetouovi až po estrády, jako byla třeba silvestrovská show koncem roku 2013.

Krátce po příchodu Soukupa se stal generálním ředitelem někdejší šéf Novy Vladimír Železný, který měl ambiciózní plány zdvojnásobit zhruba pětiprocentní sledovanost Barrandova. Ve funkci ovšem vydržel jen pět měsíce, než jej nahradila Marcela Hrdá, po které se začátkem roku 2016 ujal řízení stanice sám Soukup. V té době do Soukupovy skupiny Emprese Média vstoupili čínští spolumajitelé, dnes podle databáze Prodata drží 49 procent akcií Empresy.

Dnešní publikum

Televizi se nakonec podařilo sledovanost poměrně výrazně zvýšit a v roce 2016 již atakovala devítiprocentní podíl. "Není tajemstvím, že naše ambice jsou daleko vyšší," řekl před dvěma lety Soukup. Uplynulý rok ovšem diváky zase ztrácela - zatímco za rok 2017 vykázala mezi lidmi staršími 15 let sledovanost 8,66 procenta, loni v prosinci to bylo už jen 6,91 procenta. Výraznou část dnešního publika televize Barrandov přitom tvoří lidé starší 55 let.

Od samého počátku existence se TV Barrandov potýká se ztrátou, za prvních pět let dosáhla její kumulovaná výše více miliardy korun. Kvůli prodělkům a zápornému vlastnímu kapitálu museli akcionáři několikrát zvyšovat základní kapitál. Hospodaření zůstalo - s výjimkou roku 2016 - v červených číslech i poté, co televizi převzal Jaromír Soukup.