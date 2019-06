Facebook nemá prostředky pro boj s ruskými dezinformacemi

Možnosti Facebooku v boji se státními dezinformačními operacemi jsou omezené, neboť nemůže na rozdíl od amerických úřadů tlačit na zahraniční vlády. Při vystoupení na konferenci Aspen Ideas Festival to ve středu uvedl šéf kalifornské společnosti Mark Zuckerberg. Znepokojuje jej, že Spojené státy nepřijaly "žádná opatření" v reakci na ruské snahy ovlivnit poslední prezidentské volby.

"Jakožto soukromá společnost nemáme prostředky na to, abychom donutili ruskou vládu přestat," řekl zakladatel Facebooku. "Můžeme se bránit, jak jen to jde, ale nástroje na vytváření tlaku na Rusko má naše vláda, ne my," dodal.

Americký politický systém se podle zprávy zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera stal před prezidentskými volbami roku 2016 terčem koordinovaného útoku podporovaného ruskými tajnými službami. Facebook už dříve popsal, že ruští aktéři se na jeho platformě vydávali za americké aktivisty a cílili zde na Američany politická sdělení. Technologické společnosti od té doby čelí kritice, že problém hrubě podcenily nebo že ani dnes dostatečně nepracují na prevenci podobných scénářů. Podle Zuckerberga ale musí jednat i politici.

"Jedním z pochybení, která mě znepokojují, je to, že po roce 2016 vláda nijak nereagovala. Vyslali jsme světu signál: 'Ok, cesta je volná, státy mohou zkoušet štěstí a naše firmy se budou snažit co nejvíce tyto věci omezit, ale americká vláda v zásadě na pomoc nepřijde'," citovala zakladatele Facebooku agentura AFP.

"Od té doby vidíme nárůst (podobných) aktivit ze strany Íránu nebo dalších zemí," pokračoval Zuckerberg. Ochrana sociální sítě před těmito snahami podle něj stojí jeho firmu miliardy dolarů ročně. "Sami ale nemůžeme moc udělat, abychom státy odradili," řekl.

Zuckerberg nevyzval státní činitele, aby se podíleli na kontrole obsahu na jeho sociální síti, letos poprvé. Na konci března zveřejnila světová média jeho dopis, v němž přiznává, že pro firmu samotnou je odpovědnost za kontrolu škodlivého obsahu příliš velkým soustem. Podle něj by v této otázce měla vzniknout společná mezinárodní pravidla, na jejichž dodržování by dohlížely nezávislé orgány.