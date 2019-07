Aplikace přidávající roky budí obavy. Je z Ruska, zní z USA

Internet v posledních dnech zaplavily fotografie lidí, kteří pomocí aplikace FaceApp upravili svůj vzhled, přičemž se posunuli v čase o řadu let dopředu. Aplikace se stala na sociálních sítích hitem, zároveň se však rozšířily informace o tom, že její vývojářská společnost sbírá bez povolení i jiné fotografie z telefonu uživatelů. Ta to vyvrací. V americkém senátu přesto žádají, aby Federální úřad pro vyšetřování (FBI) fungování FaceApp prověřil. Zprávu přinesly britské servery BBC a The Guardian.

FaceApp je aplikace ruské vývojářské společnosti z Petrohradu, využívající umělou inteligenci, jež dokáže upravit fotky lidí tak, že z nich udělá starého člověka. Pomocí různých filtrů na vybrané fotografii uživatele změní dané osobě barvu vlasů, očí, přidá vrásky a podobně.

V současné době jde o nejstahovanější aplikaci na mobilních telefonech, neboť trend sdíleného zestárnutí sama sebe se hojně rozšířil také mezi celebritami. Přes veškerou zábavu, již aplikace uživatelům přináší, se však v posledních dnech objevily zprávy o možném tajném stahování také ostatních fotek z telefonu bez vědomí uživatele. Zvěsti navíc přiživil fakt, že aplikace pochází z Ruska, které je známé malou ochranou v oblasti osobních údajů uživatelů.

Jako první přišel na twitteru s podezřením vývojář aplikací Joshua Nozzi, který tvrdil, že se mu nezdá délka nahrávání fotografie do aplikace. Francouzský bezpečnostní analytik Elliot Alderson se ale na aplikaci detailně podíval a zjistil, že aplikace nahrává na vzdálený server pouze snímek vybraný uživatelem.

Nahrávání na vzdálený server společnosti odborníci chápou jako chytrý obchodní tah, protože díky tomu nikdo neví, jak přesně algoritmus aplikace funguje. "Pro soukromí uživatele by bylo lepší, kdyby se fotky nahrávaly přímo v telefonu, přeměna by však pravděpodobně trvala déle, spotřebovala více baterie a ostatním by usnadnila odcizení technologie FaceApp," řekl pro BBC bezpečnostní analytik Steven Murdoch z University College London.

Přesto panuje v USA znepokojení nad možným ohrožením národní bezpečnosti a porušení ochrany soukromí Američanů. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer tak vyzval FBI, aby FaceApp prověřila. Podle senátora by bylo "hluboce znepokojující, kdyby citlivé osobní informace byly poskytnuty nepřátelské zahraniční mocnosti, která se aktivně podílí na kybernetických útocích namířeným proti USA", uvedla agentura Associated Press (AP).

"Fotografie do 48 hodin smažeme"

Výkonný ředitel FaceApp Jaroslav Gončarov ale tvrdí, že aplikace sbírá pouze vybrané fotografie uživatele a navíc je nenahrává na servery v Rusku, ale v USA, které poskytují Google a Amazon. "FaceApp provádí většinu zpracování fotografií v cloudu. Nahráváme pouze fotografii vybranou uživatelem. Žádné další fotky nikdy nepřenášíme. Většina obrázků je z našich serverů do 48 hodin od nahrání smazána," citoval The Guardian Gončarova.

Není to poprvé, co si FaceApp získala mediální pozornost. V dubnu 2017 byla společnost kritizována za podněcování rasismu, když nabízela funkci speciálních filtrů nazvaných hot filter (přitažlivější filtr), jež měnily etnicitu lidské tváře. Vývojáři se nakonec omluvili a filtry z aplikace stáhli.