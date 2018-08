Blesk chce bojkotovat Okamuru. Expert: Spíše mu tím pomůžou

Deník Blesk a on-line deník Blesk.cz spadající do mediálního impéria Daniela Křetínského už nepočítají s tím, že by dávali prostor Tomiu Okamurovi a jeho straně Svoboda a přímá demokracie. Podle novinářů Blesku mají Okamurovi lidé problém s rasismem, xenofobií a s nenávistnými útoky. Proto je nebudou zvát do debat a natáčet s nimi rozhovory.

O rozhodnutí vydavatelství informoval média vedoucí portálu Blesk.cz David Vaníček. "Hnutí SPD odmítlo po volbách v roce 2017 pozvat redaktory a reportéry Blesku na své zasedání, na své akce povolební. Čili dali jasně najevo, že nemají zájem o to, aby se naši čtenáři dozvěděli, jak to v té straně chodí. My jejich přání tímto respektujeme a nebudou ani součástí předvolebních debat," řekl Vaníček pro sociální sítě České televize.

Vadí i mazání

Vydavatelství Czech News Center údajně vadí i to, že "SPD dlouhodobě maže kritické příspěvky na svých sociálních sítích, blokuje diskutující." Mediální dům se proto rozhodl, že bude "respektovat tuto politiku, která bude jistě SPD blízká, a nevpustí je do živého vysílání." Stranu Tomia Okamury to podle mluvčí Michaely Dolanské příliš nepřekvapilo.

"Postoj Blesku je naprosto zjevnou politickou cenzurou. Tato cenzura se uplatňuje v celé Evropské unii proti všem vlasteneckým stranám. S cenzurou se hnutí SPD potýká od svého vzniku, přesto roste podpora hnutí a v komunálních volbách věříme, že dosáhneme úspěchu i navzdory cenzurnímu zásahu médií," napsala pro TÝDEN.CZ mluvčí. Podle ní portál Blesku sám dlouhodobě cenzuruje názory svých čtenářů, důkazem jsou promazané diskuze nebo to, že v případě kontroverzních témat Blesk.cz diskuzi ani neumožní. Bylo tedy jen otázkou času, kdy médium začne cenzurovat i politické představitele.

Expert: To si snad domluvili

Politolog Zdeněk Zbořil soudí, že gesto bulvárních novinářů Okamurovi ve volbách spíše pomůže. "Dnes asi ještě nelze odhadnout, jak tato ostrakizace SPD bude působit na voliče, ale škarohlíd by si mohl myslet, že je to s panem Okamurou snad dohodnuté. Vyzvat voliče, aby běželi k volebním urnám volit toho, o kom si myslí, že je mu ubližováno. Když už nic jiného, budou mít v SPD velké možnosti soustředit se i na téma o povaze tištěných a audiovizuálních médií, které v současné době není tak nezajímavé, jak si třeba v Blesku myslí," míní odborník.

Rozhodnutí média by dokonce mohlo skončit soudním sporem, kde lze jen těžko odhadnout výsledek. "Lze uvažovat nad nerovným přístupem do médií, který může směřovat až k podezření, že byly ohroženy rovné možnosti být volen a de facto i volit. To švejkování na téma "zabili jste mi strejčka, tak tady máte...!" je sice trochu legrace, ale je to také mince, která má dvě strany. Komu se dostane více, komu méně není zas tak složité uhodnout," podotýká Zbořil.

Strategie nejčtenějšího českého deníku je ale dlouhodobá. Představitelé SPD nebyli zváni do politických diskuzí ani v minulosti. Vydavatelství CNC to tehdy zdůvodnilo nízkými preferencemi v předvolebních průzkumech.