Facebook zvažuje zavedení placené verze bez reklam

Facebook zvažuje, že zavede placenou verzi své sociální sítě, která bude bez reklam. V posledních týdnech se začala společnost zabývat tím, jak by veřejnost na tento krok reagovala. Facebook se nedávno ocitl pod palbou kritiky potom, co na světlo světa vyšla kauza Cambridge Analytica s únikem osobních dat milionů uživatelů. Zprávu přinesla agentura Bloomberg.

Na hlavní stránce Facebooku se píše, že "Facebook byl, je a bude zdarma". Nicméně firma se v minulosti možností placené verze bez reklam už zabývala a nyní se k této myšlence znovu vrátila. Může za to právě skandál kolem Cambridge Analytica, který Facebook poškodil a uživatelé začínají být nedůvěřiví, co se týče ochrany jejich dat.

Plány na zavedení placené verze bez reklam sice uvnitř firmy nabraly na intenzitě, nicméně podle zdrojů Bloombergu rozhodně není žádná záruka, že se zrealizují. Sama společnost odmítla celou věc komentovat.

Není však tajemstvím, že zakladatel sociální sítě Mark Zuckerberg tuto alternativu dlouho zvažoval. Myšlenka ale byla vždy taková, že by šlo jen o jinou verzi Facebooku. Uživatelé by tedy měli stále možnost volby: buďto budou síť využívat zdarma, anebo platit určitý poplatek výměnou za to, že se jim na stránce nebudou zobrazovat žádné reklamy.

Interní výzkum ve firmě v minulých letech ale dospěl k závěru, že uživatelé by nebyli ochotni přistoupit na možnost předplatného. Značku by začali vnímat jako chamtivou a především lživou, protože už od začátku jasně hlásá heslo, že Facebook bude vždy zdarma.

Po nedávných událostech (Cambridge Analytica) si ale pár vysoce postavených pracovníků uvnitř firmy myslí, že by někteří uživatelé mohli svůj názor změnit. Zprávy o úniku dat totiž může některé lidi přimět k tomu, aby byli ochotni si připlatit za "bezreklamovou verzi", a tudíž nebyli terčem cílených reklam.

Úvahy o zavedení předplatného potvrdila i provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová. "Rozhodně jsme přemýšleli o mnoha způsobech monetizace včetně předplatného a i nadále budeme pokračovat ve zvažování všech možností," citoval ředitelku Bloomberg.

Společnost jen za minulý rok generovala zisk 41 miliard dolarů za prodej reklam, jež mířily na uživatele na základě jejich poskytnutých dat.