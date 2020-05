Joe Rogan upsal svůj podcast za 100 milionů dolarů exkluzivně pro Spotify

Joe Rogan Experience, jeden z nejpopulárnějších podcastů na světě, bude brzy exkluzivně na streamovací službě Spotify. Celé audio a video epizody budou na této platformě k dispozici od 1. září. Podle dostupných informací stála Spotify dohoda 100 milionů dolarů, řekl nejmenovaný zdroj listu The Wall Street Journal.

Spotify oznámilo svou novou akvizici v úterý s tím, že veškerý obsah pořadu včetně Roganových video podcastů, bude v nabídce exkluzivně k vidění a slyšení na základě víceleté exkluzivní licenční dohody.

Roganův kanál na serveru YouTube zůstane aktivní, ale nebude obsahovat plné epizody - na ně se fanoušci budou muset podívat na Spotify. V loňském roce Rogan uvedl, že jeho show dosáhla asi 190 miliónů stažení měsíčně.

Talkshow Joe Rogan Experience patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším podcastům jak na Spotify, tak na prakticky každé další podcastové platformě. Od svého spuštění v roce 2009 se pořadu Joe Rogan Experience podařilo vybudovat si jednu z nejvěrnějších fanouškovských základen na světě.

Americký herec, moderátor, stand-up komik a aktivista Rogan vnesl do pořadu zkušenosti ze všech svých profesí a společně s rozmanitými hosty se pouští do širokého tematického záběru - od neurologie, přes sport či komedie, až po zdraví, nakažlivé choroby a neustále se měnící kulturu, to vše podávané se směsicí zvídavosti a humoru.

Podcast, což je výraz vzniklý ze spojení slov iPod (přehrávač digitální hudby od firmy Apple), a ze slova broadcast (vysílání), je pravidelný audio nebo videopořad na specifické téma, který je možné poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Zvukové záznamy nebo videozáznamy autor podcastu umísťuje na internet ve formě souborů, které si může uživatel buď přímo přehrát, anebo stáhnout do přehrávače a pustit, až na ně bude mít čas, prostor a náladu.