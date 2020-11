Na YouTube budou reklamy ve všech videích. O příjmy se bude dělit s autory

Americký server pro sdílení videopříspěvků YouTube začne postupně vkládat reklamy do všech videí. O dodatečné příjmy se pak s autory příspěvků bude dělit jen za určitých podmínek. YouTube to uvedl v aktualizovaných podmínkách používání služby, které zatím platí jen pro Spojené státy. Součástí změn je také rozhodnutí serveru vybírat srážkovou daň.

YouTube tak začne reklamu vkládat i do videí, která nepocházejí od zdrojů zařazených do jeho programu YouTube Partner Program (YPP). Právě ten upravuje, jak se YouTube dělí o příjmy z reklamy s autory videopříspěvků. Znamená to, že i když se autor příspěvku rozhodne do svého videa reklamu nevložit, YouTube to pravděpodobně udělá za něj a z reklamy bude profitovat sám. Autor, který bude chtít podíl na těchto dodatečných příjmech z reklamy, bude muset být součástí YPP.

"Od čtvrtka začneme postupně přidávat reklamu do omezeného počtu videí od zdrojů, které nejsou součástí YPP. To znamená, že jako tvůrce, který není v YPP, můžete u některých svých videí spatřit reklamy. A protože nejste v YPP, nedostanete podíl na příjmech z těchto reklam. Budete ale mít i nadále možnost do YPP se přihlásit, jako kdykoliv jindy po splnění požadavků na členství," napsal provozovatel služby v příspěvku s datem 18. listopadu.

Srážková daň z honoráře

Součástí aktualizovaných podmínek používání služby je i rozhodnutí, že na všechny platby od YouTube se bude nahlížet jako na autorské honoráře. Společnost Google, která je vlastníkem serveru YouTube, bude na vyplacené honoráře uplatňovat srážkovou daň podle zákona. Američané se této dani mohou zpravidla vyhnout tím, že vyplní požadované formuláře pro amerického správce daně.

Na uživatele z jiných zemí, kteří vkládají na YouTube videa, se budou nové podmínky vztahovat zhruba od poloviny příštího roku. YouTube do té doby upřesní, jakou srážkovou daň bude vůči uživatelům ze zemí mimo Spojené státy uplatňovat.

Služba pro vkládání a sledování videí YouTube vznikla v roce 2005, o rok později ji za 1,65 miliardy dolarů (36,8 miliardy korun) koupil Google. Loni měla služba YouTube tržby asi 15 miliard dolarů (přes 334 miliard korun) a na celkových tržbách Googlu se podílela zhruba deseti procenty.