Napadá účty a krade identitu. Zákazníci The Mayor si ale libují

Internetová platforma s názvem The Mayor má v celosvětovém měřítku skutečně záviděníhodnou pověst. Lidé si v recenzích libují, jak jim tato služba pomohla "rychle vydělat peníze a hlavně jak snadné to bylo". Nejde ale o nic jiného než o podvod. Internetový server dailymail.co.uk odhalil, že The Mayor hackuje bankovní účty běžných lidí a citlivé informace o jejich platebních kartách a účtech prodává dál. Jejich zákazníci se tak dostanou k poměrně slušnému finančnímu obnosu za malý poplatek.

Podle britského internetového deníku Daily Mail lze zařadit The Mayor do skutečného podsvětí internetu. Jejich zákazníci většinou zaplatí určitou finanční částku, za což jim The Mayor odešle "tajný kód". Tento kód slouží jako klíč k hotovosti, kterou obdrží každý plátce zmíněného poplatku. Ta je navíc několikanásobně vyšší, než je vstupní částka. Jeden z nakupujících tak například veřejně přiznal, že zaplatil 600 dolarů a obdržel 3500, tedy téměř šestinásobek. V přepočtu téměř 80 tisíc korun výměnou za třináct tisíc.

Vše navíc probíhá přes legitimní portál pro převod peněz Western Union. The Mayor se ohání sofistikovaným pojmem "carding", za čímž se skrývá obchodování s kreditními kartami, bankovními účty a odcizenými osobními údaji. Zároveň tvrdí, že má údajně "nekonečný seznam dodavatelů napadených účtů", jak těch bankovních, tak i na platební bráně PayPal. Ten, kdo má prý zájem, má společnost kontaktovat osobně.

Obětí je banka

S tím souvisí také podvody s ukradenou totožností, kterých stále přibývá. V loňském roce policie zaznamenala celkem 175 tisíc případů ukradené totožnosti a její následné zneužití. Většina takových podvodníků si bere například půjčku na jméno okradeného.

Kromě toho zaznamenaly v roce 2017 bankovní společnosti téměř dva miliony neoprávněných transakcí na kartách a bankovních účtech, což činilo v přepočtu více než 21 miliard korun. Navíc na tyto neoprávněné transakce doplácejí banky, a to doslova: pokud totiž není na vině jejich zákazník, musí celou částku zaplatit. Z toho vyplývá, že obětí popsaných podvodů není tak úplně majitel účtu, ale banka.