Od internetu se odstřihnou umělci, celebrity i některé instituce

V sobotu 29. září proběhne v Česku akce #denoffline. Osobnosti z řad influencerů, politiků, sportovců a dalších oblastí se na den odstřihnou od internetu a dají si digitální detox. Smyslem akce je upozornit na stále vzrůstající závislost na sociálních sítích a internetu.

Akci, kterou pořádá magazín nového životního stylu Flowee s podporou Národního centra bezpečnějšího internetu, podporují nejen osobnosti z nejrůznějších odborných oblastí i společenského života, ale i některé nadnárodní i české IT firmy, neziskové organizace a veřejné instituce včetně škol.

"Víte, čeho se nemůžu dočkat? Až si dáme očistu od internetu," napsala například zpěvačka Ewa Farna. "Najednou začnu zase vidět svět kolem sebe, oči si odpočinou od počítače, budu si prostě povídat s těma, co potkám." K akci se připojili i někteří politici. "Den offline? Proč ne. Zkusím se odpojit a půjdu ven," komentovala iniciativu eurokomisařka Věra Jourová, která se problematikou sociálních sítí zabývá i v Bruselu. "Už jsem si ho párkrát zažil - nechtíc. Chtíc bude ještě slastnější," napsal na podporu #denoffline herec Tomáš Hanák. "Moderní technologie jsou úžasná věc, ale skrz ně se člověk nemůže s druhým setkat," uvádí biskup Václav Malý.

Do akce se zapojily i špičky byznysu, například zakladatel Slevomat a Rohlíku.cz Tomáš Čupr. "Občas si dám den offline, protože mám děti a chci je k tomu také vést. Tentokrát si dám ale #denoffline s velkou chutí." Do akce se zapojil i zakladatel Partners Petr Borkovec nebo ředitel společnosti Cleveralnce Petr Štross. Offline bude v sobotu teké bývalý manažer Microsoftu Václav Mach, dnes výkonný ředitel Unie Vydavatelů, která akci rovněž podpořila. "Pokud si chci přečíst článek, je mi jedno, zda je online nebo offline. Dát si ale digitální detox, neřešit dobíjení baterky, prolistovat si časopis, či na rozečtené noviny postavit šálek ranní kávy. To jsou zážitky, které vám svítící displeje nenabídnou," konstatuje Václav Mach.

Mezi další osobnosti, které se do akce #denoffline zapojily, patří i řada mladých influencerů jako Kovy nebo Shopaholic Nicol. Do úterního večera se k iniciativě připojilo víc než sto "signatářů", jejichž vzkazy ke Dni offline se postupně zveřejňují na stránce www.denoffline.cz. Smyslem akce #denoffline je ukázat, že moderní technologie jsou dobrý sluha, ale zlý pán. "Offline sobota je připomínkou starých dobrých pomalejších časů, kdy mobil ještě nebyl člen rodiny," říká ředitel Flowee Jan Müller.