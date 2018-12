Šéf Twitteru propagoval cestování v Barmě, sklidil za to kritiku.

Šéf Twitteru Jack Dorsey sklidil kritiku poté, co propagoval převážně buddhistickou Barmu jako turistickou destinaci a opomněl přitom, že tamější vláda čelí obvinění z porušování lidských práv. Dorsey na kritiku, že pominul násilí páchané barmskou armádou na muslimských Rohinzích, zatím nereagoval.

Dorsey v sérii tweetů uvedl, že minulý měsíc cestoval za meditací po severní Barmě. "Lidé jsou tu plní radosti a jídlo úžasné," napsal v jednom z tweetů a v dalším necelé čtyři miliony lidí, kteří jeho účet sledují, vyzval, aby se do země na jihovýchodě Asie také vydali.

Myanmar is an absolutely beautiful country. The people are full of joy and the food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay, and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. pic.twitter.com/wMp3cmkfwi - jack (@jack) December 9, 2018

Nemalá část reakcí, ale šéfovi Twitteru vyčítala, že opomněl osud tamější muslimské menšiny Rohingů. Násilí a pronásledování ze strany barmské armády a skupin domobrany vyhnaly ze země již 700 tisíc příslušníků tohoto muslimského etnika. Násilnosti na Rohinzích OSN označila za učebnicový příklad etnické čistky. Tažení barmské armády vyvolal loni v srpnu útok rohingských povstalců na stanoviště policie. Barmská armáda obvinění OSN odmítá.

"Systematickou genocidu raději podporovat nebudu, ale díky za tip," zněl jeden z mírnějších komentářů. "Osobně se vyhýbám dovoleným v zemích, kde probíhá genocida," napsal jiný uživatel. "Žiješ na jiné planetě?" zeptal se Dorseyho další z účastníků debaty. "Táhni k čertu," reagoval prudce jiný.

Společnost Facebook minulý měsíc uznala, že její platforma byla v Barmě používána k podněcování etnického násilí a že její správci se dostatečně nevěnovali prevenci tohoto fenoménu.

Ani tato skutečnost se nevyhnula komentářům. "Šéf twitteru jel na dovolenou do země, která minulý rok spáchala genocidu, již podnítily dezinformace a nenávist, kterou vláda šířila prostřednictvím sociálních sítí," napsal na twitteru reportér listu The New York Times Liam Stack.