Umělá inteligence může oklamat bezpečnostní kontroly

V letošním roce se rozšíří kybernetické útoky využívající umělou inteligenci. Tzv. DeepAttacks využívají obsah generovaný umělou inteligencí, aby se vyhnuly bezpečnostním kontrolám. Uvedla to ve své předpovědi antivirová firma Avast.

V minulém roce se objevilo několik příkladů, kdy útočníci k oklamání lidí používali algoritmy "nepřátelské" umělé inteligence. Jedním z takových příkladů je falešné video s Barackem Obamou vytvořené společností Buzzfeed, ve kterém prezident Obama věrohodně předkládá falešné rozsudky.

V několika případech nepřátelsky využívaná umělá inteligence záměrně zmátla nejchytřejší detekce algoritmů, například tak, že si algoritmus spletl dopravní značku "stop" se značkou nejvyšší povolené rychlosti. V roce 2019 Avast očekává, že útoky DeepAttacks se budou využívat častěji ve snaze vyhnout se lidské detekci a inteligentní obraně.

Letos by se podle Avastu zároveň měly objevit sofistikovanější útoky na sítě Internetu věcí nebo zneužití routerů ke krádežím bankovních údajů. "A to například tak, že do náhodně zvolené webové stránky vloží útočníci další prvek, jako je třeba reklama či banner, který bude nabádat člověka k instalaci aplikace z neoficiálních zdrojů a bude předstírat, že je od konkrétní banky. Jakmile do ní uživatel vloží svoje údaje, odešlou se útočníkovi," uvedla firma.