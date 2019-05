Umělkyně spojila svastiku s Trumpovým heslem. Dostala blok

Americká umělkyně Kate Kretzová sdílela na svém facebooku svůj nový výtvor. Slavný nápis Make America Great Again z červené kšiltovky Donalda Trumpa, kterou používal ve své politické kampani, přetransformovala ve svastiku. Facebook ji příspěvek smazal a po jejím odvolání dokonce zrušil profil. Zprávu přinesl server The Independent.

Kretzová tvrdí, že není stoupenkyní nacismu. Do svastiky známé heslo vepsala z jiného důvodu. "Vytvořila jsem to pro ty, kteří tvrdí, že jsou tyto kšiltovky neškodné a zároveň, abych upozornila na to, že se historie znovu opakuje," sdělila na svém blogu. V dubnu pro změnu vyrobila ze stejné červené barvy jako je Trumpova kšiltovka dlouhé zašpičatělé roucho typické pro Ku-klux-klan.

Facebooku se ale její sdílené výtvory nelíbily a příspěvek jí odstranil. Odvolala se s tím, že jde o umění a nikoliv o projev nenávisti, což sociální síť podle svých pravidel zakazuje. Dosud jí však nepřišla odpověď. Místo toho jí společnost o dva dny později zmrazila celý profil, takže se svými sledujícími nemůže nijak komunikovat.

@censored My FB account has been disabled for posting my new MAGA hat work, critical of the president and his followers. https://t.co/MHFPbzbMlu pic.twitter.com/7zRrTZRKb9