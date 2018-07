YouTube selhává v odstraňování videí Islámského státu

YouTube opakovaně selhává v odstraňování džihádistických videí. Na vině je jeho chabý monitorovací systém, který nefunguje efektivně, a plno videí s teroristickou propagandou tak na webu zůstává. Vyplývá to z tříměsíční studie Counter Extremism Project (CEP). Zprávu přinesl server Daily Mail.

Studie, která probíhala v období od 8. března do 8. června, zjistila, že YouTube každý čtvrtý film z produkce Islámského státu (IS) přehlédne a video na platformě zůstává dál. Desítky propagandistických videí IS vydrží na webu třeba i tři dny, přičemž mezitím je zhlédnou desítky tisíc uživatelů.

Šesti z deseti uživatelů, kteří nasdílejí videa s nenávistnou a násilnickou tématikou IS, navíc ani není ze strany provozovatele účet odstraněn a funguje dál, zjistila studie.

Největší internetový server pro sdílení videí přitom odmítl nabídku spolehlivé technologie, která dokáže vyhledat a okamžitě odstranit videa s extrémistických obsahem, která už byla v minulosti na platformě zveřejněna.

Místo toho YouTube - po summitu zemí G7 v říjnu loňského roku, kde se zavázal k boji proti tomuto videoobsahu - vytvořil svůj vlastní systém, který má však řadu chyb. Sice si dal za cíl, že taková videa smaže do dvou hodin od jejich sdílení, to se ale příliš často nestává.

Výzkumníci z CEP našli 229 videí, která už v minulosti byla na YouTube nahrána. Celkově byla uploadována 1348krát a počet jejich zhlédnutí překročil během oněch tří studovaných měsíců 163 tisíc.

Jedním z filmů z produkce IS byl například Caliphate 4, který byl během zkoumané doby na web nahrán celkem šestkrát. V nahrávce teroristé vyzývají britského prince a bývalého vojáka Harryho, aby se jim postavil. "Pokud jsi opravdu chlap, tak proč nepřijdeš sem a nebojuješ s námi?" ptá se jeden z teroristů.

Pomoc odmítli

Systém eGlyph, který v roce 2016 vytvořil samotný CEP a zdarma ho nabídl nejen YouTube, ale i Facebooku a Googlu, všechny tyto firmy odmítly. Google se tehdy vyjádřil, že odmítá terorismus a má hojné zkušenosti s rychlým odstraňováním podobného obsahu. YouTube, který pod Google spadá, ale svou funkci v tomhle ohledu podle studie příliš neplní.

"I videa, která tam zůstala nahrána jen méně než dvě hodiny, nasbírala skoro 15 tisíc zhlédnutí - každý z těch, kdo to viděli, se může stát potenciálním teroristou," prohlásil bývalý poslanec Konzervativní strany Mark Simmonds, který dnes pracuje v CEP.