Za mnohými tweety o koronaviru často stojí strojové účty

Desítky milionů twitterových příspěvků o koronavirové pandemii pravděpodobně nepocházely od autentických uživatelů, ale od naprogramovaných účtů. Nasvědčuje tomu výzkum týmu z americké Carnegie-Mellonovy univerzity, o kterém tento týden informovala rozhlasová stanice NPR. Akademici analyzovali přes 200 milionů tweetů z posledních měsíců a přibližně 45 procent z nich sdílely účty, jejichž chování připomíná aktivitu algoritmicky ovládaných profilů.

Tito "boti" jsou už řadu let nedílnou součástí sociálních sítí, jakkoli se je jejich provozovatelé mohou snažit vymýtit. Uvedeným výrazem se zpravidla rozumí účty, které dostávají instrukce skrze software a samostatně pak vytváří obsah nebo sdílejí a "lajkují" existující sdělení. Prozradit je může například extrémně vysoká frekvence nahrávaných příspěvků, profilová fotografie převzatá z internetu nebo vazby na další podezřelé profily.

"Jsme svědky až dvojnásobné aktivity botů oproti tomu, co jsme předpovídali na základě předchozích přírodních katastrof, krizí a voleb," hodnotila současnou situaci profesorka informatiky z Carnegie-Mellonovy univerzity Kathleen Carleyová. Ta stojí v čele nového výzkumu o twitteru a koronaviru, jehož závěry ještě nebyly publikovány, píše NPR. "Zaměřujeme se mimo jiné na používání jednoho hashtagu nebo na formulace, které vypadají jako kopie z jednoho profilu na druhý," vysvětlovala Carleyová.

Její tým identifikoval více než 100 různých nepravdivých teorií o covidu-19, které jsou propagované podezřelými účty. Mezi těmito dezinformacemi byly příspěvky o nemocnicích údajně zaplněných figurínami či sdělení, která připisují šíření nemoci covid-19 zavádění mobilní sítě páté generace (5G).

Twitter odstranil tisíce příspěvků

Američtí akademici zatím nemají jasno v tom, jací jednotlivci či skupiny za propagací dezinformačních "narativů" stojí. Údajně je zde však patrná snaha rozdmýchávat neshody v americké společnosti. "Víme, že to vypadá jako propagandistická operace, rozhodně to odpovídá ruským a čínským postupům, ale tohle prokázat by vyžadovalo obrovské prostředky," hodnotila profesorka Carleyová.

Twitter v reakci na zjištění jejího projektu uvedl, že ze své sociální sítě odstranil tisíce příspěvků s potenciálně nebezpečnými tvrzeními o koronaviru. Bezpečnostní systémy platformy prý "napadly" 1,5 milionu účtů, které do debat o pandemii vnášely nekalé postupy.

"Naším cílem je usnadnit cestu k důvěryhodným informacím a omezit šíření potenciálně nebezpečného a zavádějícího obsahu," uvedlo minulý týden vedení firmy, když představovalo nová opatření proti dezinformacím o covidu-19. K takovýmto příspěvkům začal Twitter mimo jiné připojovat odkazy na texty, které dané tvrzení uvádí na pravou míru. Podle zpravodajského webu BBC se ale aplikace nových pravidel zatím jeví jako nekonzistentní a například někteří zastánci konspiračních teorií o technologii 5G se stále nesetkávali s žádným odporem.