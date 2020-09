Aréna Jaromíra Soukupa s Tomiem Okamurou na téma Zdravotní péče v době koronaviru

Hostem středeční Arény Jaromíra Soukupa byl místopředseda Poslaneckého sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. S moderátorem pořadu Jaromírem Soukupem probírali stěžejní téma současnosti - koronavirus. Konkrétně zdravotní péči v době koronaviru. Jak český zdravotní systém pandemii zvládá? Je dostatek nemocničních lůžek pro vážně nemocné? A jak vše zvládá hygiena a zdravotnický personál?

Jedná se o doslovný přepis Arény Jaromíra Soukupa ze dne 23. 9. 2020.

Tomio OKAMURA

Máte pravdu v jedné věci, že, protože dneska ta vládní strategie, my jsme opoziční strana, je v tom, že jsou v podstatě ti lékaři alokováni na ten boj s tím koronavirem, takže v okamžiku, že by se skutečně mimo jiné, ti zdravotníci se dostali do karantény, a dostali se do kontaktu reálně s tou nákazou, tak budou v podstatě vyřazeni, jak z té péče o pacienty tohoto typu, tak z té péče o pacienty s těmi třeba rakovinami a podobně, a hrozí skutečně, v takovém případě hrozí samozřejmě kolaps zdravotního systému, proto my taky od od začátku říkáme, je potřeba zajistit co největší servis a podmínky zdravotníkům.

Jaromír SOUKUP

No a tak vidíte, tak když říkáte, že to není nebezpečný, a pro lékaře, to je samozřejmě jedna stránka, druhá stránka stejné mince, to je za a) požadavek pacientů, to znamená množství těch pacientů, ten absolutní počet pacientů, a pak samozřejmě kapacity zdravotnického personálu, pokud budou nakaženi, pokud budou nemocní, pokud budou sestřičky doma s dětmi, a zavřeme školy a podobně, no tak budeme mít prostě problémy.

Tomio OKAMURA

Pane řediteli, teď jste pomíchal trošku dvě věci, o kterých jsem hovořil. Já jsem nespal, já jsem říkal, zdravotníky, to je jedna skupina, teď jsme o nich hovořili, těch je omezený počet a zajišťují určitou péči, a pak jsou to ti občané, a u občanů trvám na tom, protože to všichni víme, bylo to mnohokrát prezentováno, že drtivá většina lidí, kteří zemřeli v podstatě to nebylo jenom na Covid, ale měli nějaké chronické onemocnění.

Jaromír SOUKUP

Já tomu rozumím.

Tomio OKAMURA

A nebo byli staršího věku, a já říkám, chraňme ty skupiny, ne, moment, já to chci zdůraznit, chraňme ohrožené skupiny, ale ty běžné lidi, kteří nejsou v ohrožených skupinách, nechme je prosím žít, a to já chci říct, to jsem tady chtěl říct, a nic nebagatelizuji.

Jaromír SOUKUP

Ne, to určitě chceme nechat všichni žít, ne, takhle, na tom se shodnout nemůžeme, protože já s Váma fakt nechci debatovat o tom, kolik procent lidí má těžký průběh a podobně, to byste tady na mém místě musel mít nějakého epidemiologa nebo prof. Duška z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, to nechme stranou, mě jde o zdravotní systém, Vy tvrdíte, žádné nebezpečí není.

Tomio OKAMURA

To jsem neřekl.

Jaromír SOUKUP

Tak počkejte, tak když říkáte, že to nemáme regulovat, průchod té infekce státem, veřejností, že máme tedy, Vy tomu říkáte nechat žít, to znamená nemáme se chránit, roušky jsou zbytečné, omezení venkovních akcí jsou zbytečné, vnitřních akcí, tak to je.

Tomio OKAMURA

Tak já tu větu ještě upřesním, já říkám, že bychom měli chránit ohrožené skupiny, to jsem tady vyjmenoval.

Tomio OKAMURA

Jsou to například staří lidé, jsou to lidé s chronickými nemocemi, vysoký tlak, diabetes, po operacích, a tak dále, a dělejme opatření v ohniscích, mimo to já říkám, tu běžnou populaci, která není ohrožená, a je to mimo ty ohniska, nechme ekonomicky a sociálně žít. Nic víc jsem neřekl.

Jaromír SOUKUP

A co to znamená, nechme je žít?

Tomio OKAMURA

Tak já, říkám, já bych je například, myslím, že je velmi důležité, aby lidé mohli chodit do práce, a mohli chodit do školy.

Jaromír SOUKUP

To je jasné, víte, ta debata se vede o tom, kolik toho můžeme udělat, abychom zamezili šíření toho viru, a nemuseli sahat k drastickým opatřením typu uzavírání provozů, typu úplné uzavření restaurací, a hlavně, zavření škol, a tak dále, to vůbec není tak, že já bych si to přál. Já chci jenom udělat, nebo chtěl bych, aby bylo uděláno vládou tolik, aby se tohle nemuselo stát, a současně se nám podařilo snížit počet těch hospitalizovaných.

Tomio OKAMURA

Tak, a teď jste udeřil hřebíček na hlavičku, a šel jste v podstatě ke včerejší aktualitě, že nám tady, že máme nového ministra předevčerejší.

Jaromír SOUKUP

No k tomu směřuju.

Tomio OKAMURA

A mě tam právě překvapilo, že já jsem od pana prof. Prymuly očekával, že ve svém prvním projevu nám sdělí nějakou vizi, jako to udělal například francouzský premiér, kdy řekne, podívejte se, když je to tedy odborník, je odborník epidemiolog, tak jsem myslel, že řekne, tak podívejte se, když to bude probíhat takhle, tak můžete čekat tohleto vážení občané, když to bude tohle, tak můžete čekat, že budeme muset udělat tohle, ale v podstatě jediné co jsme zatím slyšeli, a to bylo pro mě na úvod zklamání, zase jenom dílčí opatření á la ministr Adam Vojtěch, a já jsem myslel, že jako odborník bude vidět dál, už na základě půlročních zkušeností.

Jaromír SOUKUP

Co jste čekal?

Tomio OKAMURA

Znova to říkám, když to řeknu, že řekne třeba, podívejte se, když ta situace bude taková, třeba tolik nakažených v takových skupinách, tak přistoupíme k takovým opatřením, když bude taková, že to bude třeba v takových množstvích a takováhle záležitost, a tam a tam, tak budou taková opatření, aby se lidé mohli připravit, aby věděli nějakou vizi.

Jaromír SOUKUP

Já Vám do toho nechci mluvit jo.

Tomio OKAMURA

Aby byla vize nebo plán. A bohužel jsme to neslyšeli, mimochodem u pana ministra bych byl taky rád, a to mi píše opravdu hodně lidí, proto já to tady musím říct, aby vyjasnil ten svůj střet zájmů, to své podnikání, protože by bylo dobré.

Tomio OKAMURA

Ale píše mi to hodně lidí.

Jaromír SOUKUP

Já vím, já vím, jedna věc jo, já, jestli jsem se dobře koukal na 2 tiskové konference ministra Prymuly, tak v první řekl, že situace není dobrá, což jsem kvitoval s povděkem, protože o tom, že situace není dobrá, o tom prostě víme, jenom jsme byli podle mě bláznivě ubezpečováni premiérem o tom, že jsme premianti, a že počet mrtvých je nulový, a že jsme dobří a že všechno má pod kontrolou, zcela evidentně neměl, takže poprvně bylo přiznáno, že situace dobrá není. On tedy premiér mu řekl, jako zadání na té tiskové konferenci, že úkolem dne je zabezpečit nezahlcení zdravotního systému, o tom jsme mluvili, a pan prof. Prymula potom říkal celkem logické věci, že teď je úkolem snížit rychlost šíření toho viru. Vy jste měl na paměti, že by měly být uveřejněny nějaké epidemiologické plány? Takhle jste to myslel?

Tomio OKAMURA

Já myslím, že by to bylo velmi vhodné, protože to, s čím mají lidé problém, protože skutečně se jim propadají příjmy a přichází o zaměstnání, a potřebují platit závazky, oni by se ti lidi potřebovali trochu připravit, a právě to, ta kritika pana ministra Vojtěcha, když ho někteří kritizovali, říkali, on není lékař, on není odborník, on není epidemiolog, proto ty informace, bylo spoustu různých informací od různých lidí, veřejnost se nevyznala, a to co teďka bylo v očekávání, a neberme to jako nějakou, že teďka kritizuji někoho, já jenom mám přání, co mi píšou i lidi, a co si myslím já, že od toho odborníka jsme právě očekávali, že to je profesor epidemiolog, že právě nastíní ty plány, ty scénáře, aby se i občané, kteří chodí do práce, do školy, senioři, invalidní důchodci, studenti, aby se mohli připravit, hele, tak když to bude tak a tak, tak předpokládat se dá, že tak a tak.

Jaromír SOUKUP

Dobře, tak dejme tomu, jestli je to tak.

Tomio OKAMURA

A můžeme se na to připravit.

Jaromír SOUKUP

Že by měly být zveřejněny nějaké epidemiologické plány nebo epidemické plány, dejme tomu.

Tomio OKAMURA

A jak se to dotkne občanů, a na co by se měli přichystat, aby to nebylo zase ze dne na den.

Jaromír SOUKUP

Tomu rozumím.

Tomio OKAMURA

A to si myslím, že by bylo logický.

Jaromír SOUKUP

Tomu rozumím, druhou věcí.

Tomio OKAMURA

Nějaká vize, nějaký plán.

Jaromír SOUKUP

Tomu rozumím, to jako logiku má, to, co říkáte. A potom Prymula říkal, že ten Semafor, což mělo být to základní, po čem Vy voláte, to znamená umožnit ty regionální opatření, ty cílená lokální ohniska odizolovat a tam udělat nějaká opatření, aby se to nerozrostlo do celého státu a nebylo nutné dělat celoplošná opatření, tak Prymula přiznal, že je to kočkopes on řekl, a já tady dlouhodobě říkám, že je to nesmysl, že Česká republika je poměrně malá, a nejdřív byla celá republika bílá v tom Semaforu, a Praha byla zelená, pak to začalo zelenat a stala se celá republika zelenou, a Praha byla oranžová. Teď to začíná oranžovět, a Praha je červená. Je otázka týdne nebo dvou, kdy to zase začne červenat, a v takovém okamžiku žádný Semafor nemá smysl, to je blbost, pak už žádné regionální nebo lokální opatření nemají vůbec žádný smysl, protože je potřeba udělat tedy 1 velký Semafor, a tam se blížíme.

Tomio OKAMURA

Tak, a máte pravdu, protože on ten Semafor by fungoval, podle mě, i na tu malou Českou republiku, kdyby ale ruku v ruce s tím šla ta realizace těch jiných opatřeních typu trasování. A tady jsme se dostali do problémů, že vlastně Andrej Babiš a vláda slíbila, že se bude trasovat. A že hygienici budou mít sílu trasovat, zároveň ale hygienám nevyčlenila vláda peníze, aby mohli personálně posílit hygieny, aby byli vlastně lidi, kteří budou trasovat. No, takže pochopitelně to s tím semaforem dopadlo tak, původně dobrá myšlenka, vláda ji, bohužel, úplně jí zničila, protože tím, že nedokážou trasovat, a nefunguje chytrá karanténa, což Andrej Babiš sliboval, a nedokázali to realizovat, mimo jiné i z toho triviálního důvodu, že nedal hygieně peníze na to, tak v podstatě to celý zčervenala, protože pochopitelně se to nepodařilo podchytit a je to prostě.

Jaromír SOUKUP

A pak, že se tady budeme jenom hádat. Ale Prymula řekl ano, teď už je prostě pozdě, a řekl, no dobře, tak ten slavný Semafor, tedy jestli jsem tomu dobře rozuměl, ten slavný Semafor až zčervená, tak je samozřejmě k ničemu.

Tomio OKAMURA

V tom okamžiku ano.

Jaromír SOUKUP

Což tam se tedy velmi rychle blížíme jo, to je jako pravda, to se prostě nezvládlo nějaké lokální opatření a podobně. To se prostě nezvládlo. A začne mít zase smysl, až ta nákaza začne ustupovat.

Tomio OKAMURA

Je to tak.

Jaromír SOUKUP

Kdy se zase zase začne zapínatm, no jo, ale na to už je trochu pozdě. Jinými slovy.

Tomio OKAMURA

Je je to tak, a bohužel, tady musím říci, a říkám to z toho pohledu, že u vás v pořadech už xkrát diváci slyšeli, že SPD spoustu konstruktivních návrhů navrhlo, mnoho nám jich prošlo na finanční, ekonomickou podporu postiženým skupinám, nebudu tady vyjmenovávat, a tady mě mrzí, že právě pan premiér v tom svém projevu, který měl v pondělí večer, já jsem ho slyšel ten projev, pochopitelně jsem byl přímo ve studiu v jiné televizi, abych ho komentoval.

Jaromír SOUKUP

V České televizi jste byl, to jsem viděl.

Tomio OKAMURA

A to bylo na Primě zrovna. Ale já jsem chtěl jenom říct, a následně ještě v České televizi.

Jaromír SOUKUP

Vy jste si tady stěžoval vždycky, že Vás nezvou v České televizi, a teď jste v takový den tam byl v Událostech komentářích.

Tomio OKAMURA

No moment, já už jsem nebyl 6 let pozván do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce.

Jaromír SOUKUP

To je mezi Vámi a Moravcem.

Tomio OKAMURA

To není Moravec, to zve Česká televize, takže já jsem jenom chtěl říci, no, ale je vidět, že se týče běžných diskuzních pořadů, že jsme tam častěji, protože už jsou tam noví radní, kteří jsou zvoleni i hlasy SPD, a ti dbají na dodržování zákona, já jsem rád, že se Česká televize pochlapila.

Jaromír SOUKUP

A když jsme u té České televize, a ti radní jako zaklekli na ty redaktory, a oni už Vás zvou.

Tomio OKAMURA

No, tak jestli sledujete jednání Rady České televize, oni nemůžou zakleknout na redaktory, ale začali vyžadovat dodržování zákona o České televizi, to znamená, který káže v prvé řadě vyváženost, a to je důležité, ale zpátky k tomu projevu, mě tam zaujala právě jedna věta, kdy pan premiér řekl, a to určitě jste si toho všimli Vy, a taky Vás to podle mě zaskočilo, že se nechal unést pocity v létě, a to mě teda trošku zamrazilo, protože tady se jedná o životy, o ekonomiku, a o mzdy a příjmy 10 000 000 lidí. A tady pan premiér, bohužel přiznal, že ta opatření.

Jaromír SOUKUP

Vás to překvapilo, pane Okamuro?

Tomio OKAMURA

No, my jsme o tom věděli.

Jaromír SOUKUP

Takhle, pana Babiše známe, jako že by mu nějak zvlášť záviselo na osudu národa, to si nejsem úplně jistej, já si myslím, že on chce vyhrát volby, a to je tak všechno. Počkejte, tak Babiš přece není žádnej Masaryk, ten chce vyhrát příští volby, nejbližší byly volby na podzim, to znamená ty, které nás čekají, ty krajské a senátní, a on je chce vyhrát, ty další volby jsou parlamentní, a on je bude chtít vyhrát, a když z jeho pohledu, nejlepší co bylo možné udělat, je uvolnit a říct, že je všechno za náma, no tak to udělal. Teď se mu to vymstilo. Já bych to složitější neviděl.

Tomio OKAMURA

Jasně, ale já myslím, že každá sebevědomá strana chce vyhrát volby nebo uspět ve volbách, abychom mohli prosadit náš program. Tu ambici má i SPD.

Jaromír SOUKUP

I za cenu, že poškodíte národ?

Tomio OKAMURA

Takto to už je b), a to ne, jo, teď jste mluvil jenom o úspěchu ve volbách, protože každému je jasné, že když neuspějete ve volbách, nemůžete prosadit program, takže to je logika, ale zpátky k tomu právě, co Vy jste říkal, a co já jsem naznačil, protože pan premiér vlastně tím, že řekl, že se v létě nechal unést pocity, při tom zavádění či nezavádění opatření, tak přiznal, že ta opatření neřídí odborníci, ale politici, a to mě hodně vyděsilo.

Jaromír SOUKUP

Nejhorší je, že, promiňte.

Tomio OKAMURA

Protože není možný, u takto vysoce odborné věci, prostě na základě politických pocitů, vlastně mávat 10 miliónami tam a tam, a lidi přichází o práci, krachujou, nemají peníze. Takhle se to prostě dělat nemůže.

Jaromír SOUKUP

Otázka, a Vás to jako překvapuje? Vy jste v té politice tak krátce?

Tomio OKAMURA

Podívejte se, já v té Sněmovně jsem, takže já vím, jak to je, i s panem premiérem, i s jinými stranami, mě spíš překvapilo, že to takhle na rovinu přiznal, protože to bych od něj nečekal.

Jaromír SOUKUP

Mě to teda nějak zvlášť nepřekvapuje, o tom, že by politici to mysleli s národem dobře, a snažili se býti jako Tomáš Garrigue Masaryk, teda to si opravdu nemyslím.

Tomio OKAMURA

Tak já bych zase, já myslím, že spoustu zase.

Jaromír SOUKUP

Znáte někoho takovýho?

Tomio OKAMURA

Já si myslím, že spoustu politiků, nesrovnával bych třeba s panem prezidentem Masarykem, to si myslím, že je, by bylo i takové jako nevhodné, ale myslím si, že řada.

Jaromír SOUKUP

Jmenujte mi jednoho politika, o kterým si opravdu myslíte, že to dělá bez motivu, aby se zabezpečil, aby měl dobrý plat, aby někomu zřídil nějakou výhodu, bez tohohle toho motivu, bez toho motivu, aby se stal slavným, a to mu stačilo, že to opravdu dělá proto, aby lidem bylo lépe, že si je dobře vědom stavu státu, stavu věcí veřejných a chce je zlepšit, řekněte mi jednoho jedinýho, o kterým si myslíte, že to dělá, kromě Vás, samozřejmě předpokládám, že byste řekl sebe.

Tomio OKAMURA

Ne, ne, ne, tak o mně je všeobecně známo, že jsem měl mnohem větší příjmy ze svého podnikání, a mám větší příjmy než z politiky, takže to myslím, že všichni věděli, všichni ví, takže já nemusím nosit jako dříví do lesa, ale o sobě bych to nikdy neřekl, ani o SPD, protože to by tady bylo vlastně i nemístné sám sebe chválit, samochvála smrdí.

Jaromír SOUKUP

No, tak mi řekněte někoho z jiné strany, osobnost, stranu.

Tomio OKAMURA

To znamená, já o jiných stranách, já jim do hlavy nevidím, ale dokážu si představit, že řada těch lidí co tam je, asi tomu svému programu věří, protože když si vemte, já Vám dám konkrétní příklad, velice krátce. Dnes předsedkyně Evropské komise Von Der Leyenová řekla, že nám bude v krajním případě i vnucovat migranty, a přitom máme ve Sněmovně politiky, kteří pořád říkají, jak Evropská unie je skvělá.

Jaromír SOUKUP

Počkejte, k tomu dojdem. Ne, ne, ne.

Tomio OKAMURA

Protože není možný, že tady tomu fandí.

Jaromír SOUKUP

Tak jinak, k těm uprchlíkům určitě přijdeme, o to Vás nepřipravím, slibuji, ale řekněte mi někoho, koho si Vy, jako Tomio Okamura vážíte z politiků? Koho si vážíte? Neřeknu, že s ním souhlasíte, koho si jako vážíte? Třeba pro ty morální vlastnosti.

Tomio OKAMURA

Tak rád mám třeba Standu Berkovce, jo, Standu Berkovce znám léta, to je.

Jaromír SOUKUP

Poslanec za ANO ne?

Tomio OKAMURA

Teď za je za ANO, ale já ho znám dlouhý léta, ještě když nebyl v politice, Standa Berkovec, asi ho diváci znají z moderování Snídaně s Novou tuším, a Ptáka Loskutáka.

Jaromír SOUKUP

Bývalý novinář, ano.

Tomio OKAMURA

To je strašně fajnový chlap, je to čestnej chlap a férovej, a přestože je z jiný politický strany, tak já ho znám teda ještě z předtím jo.

Jaromír SOUKUP

Babiše si vážíte?

Tomio OKAMURA

Fakt je suprovej jako Standa Berkovec.

Jaromír SOUKUP

Babiše si vážíte?

Tomio OKAMURA

No tak, já ho blíž neznám, se přiznám jo, já ho znám jenom z pracovních jednání, a co panu premiérovi vytýkám je, že něco jiného říká, než ve skutečnosti koná, dám příklad, prostě jeho europoslanci loni hlasovali pro přijímání a podporu migrantů z Afriky, hlasovali prostě, a on tady tvrdí, že je proti migraci, to prostě, vždyť je to černý na bílým, že to hnutí ANO tu migraci podporuje a prosazuje, to prostě přece není možný takhle to říkat, tak jako co na to mám říct, mi řekněte.

Jaromír SOUKUP

Tak ať to máme za sebou, dnešní vyjádření předsedkyně Evropské komise Ursuly von Der Leyen skutečně bylo tak, a já teda jsem viděl pouze mediální výstupy, přiznám se, že jsem to nestudoval zas až tak dopodrobna, ale pokud je to tak, tak se vrátila k té myšlence přerozdělování migrantů, a řekla něco v tom smyslu, že buď přijmete ty pravidla, a to přerozdělení tedy bude fungovat, a přijmete ty lidi do svých zemí, a nebo budete muset zaplatit za jejich deportace do těch míst, odkud přišli. To Vám vadí.

Tomio OKAMURA

No, tak to dnešní vyjádření předsedkyně Evropské komise, ona dneska představila novou migrační strategii Evropské unie, a mimo jiné řekla, že kdo bude odmítat přijímání migrantů, takže buď bude muset je, buď mu hrozí soud, anebo pokuta, a řekla, že v krajním případě, že členským zemím Brusel přijetí části uprchlíků migrantů nařídí, no tak, a já si myslím, že jedinou odpověď na to.

Jaromír SOUKUP

Já nevím, tohle jsem tam neviděl, ale nemůžu úplně vyloučit, že se tam něco takový objevilo nebo objeví, tohle jsem tam úplně neviděl.

Tomio OKAMURA

Tak já vám řeknu citát, Ursula Von der Leyenová řekla: "Není otázkou, zda by se měly členské státy solidárně zapojit či a přispívat, ale jak to udělají." A dále řekla.

Jaromír SOUKUP

A to máte odkud? To je citát.

Tomio OKAMURA

No z toho projevu.

Jaromír SOUKUP

Já vím, ale je to z Reuters.

Tomio OKAMURA

Vždyť to je na internetu, to si můžete přehrát, i s českými titulky. Vždyť to nemusí být Reuters.

Jaromír SOUKUP

Jestli je to důvěryhodné, já nevím.

Tomio OKAMURA

Pochopitelně. Dále, že každý z členských států EU musí přiložit ruku k dílu a převzít odpovědnost, dále, že Evropská unie podnikne kroky k vytvoření legálního způsobu migrace. A opravdu já, myslím, že na tohle je jediná odpověď, referendum o vystoupení z Evropské unie, a vystoupení z Evropské unie.

Jaromír SOUKUP

Ježiš Marja, já teda nevím, s těma uprchlíkama, ty kvóty, to je blbost, to my jsme řekli jako státy, politici několikrát.

Tomio OKAMURA

Počkejte, tohle to je ještě horší než kvóty.

Jaromír SOUKUP

No dobře, tak ona říká, teď nevím jakože že nás k něčemu přinutí, já si teda myslím, že Evropská komise nás k ničemu přinutit dost dobře nemůže, ale to nechme teď, až se udělají nějaké rozbory, až se udělají nějaká stanoviska. Ale vycházejme z toho.

Tomio OKAMURA

Pane řediteli, úsloví povinná solidarita, můžete mi ho vysvětlit? Co si představujete.

Jaromír SOUKUP

Vycházím z toho, co ona řekla buď budou povinné přerozdělení, anebo pokud to odmítnete, budete muset platit, protože vás k tomu přinutit nemůžeme. Takhle jsem si to přeložil, uvidíme, kam se to teda vyvine, jestli to teda myslela vážně, tak to teda jako je.

Tomio OKAMURA

Předsedkyně Evropské komise, nejvyšší představitelka komise, že by si dělala v projevu legraci? No tak.

Jaromír SOUKUP

No uvidíme, kam se to posune.

Tomio OKAMURA

Tak v tom případě by celá unie byla sranda podnik, a ono to tak taky trošku vypadá. Myslela to vážně.

Jaromír SOUKUP

Uvidíme, jak to dopadne, můj názor je ten, že pokud by skutečně byly povinné kvóty, tak je to prostě špatně a můžeme jim říkat.

Tomio OKAMURA

Počkejte, tohle to je horší než kvóty, kvóty absolutně odmítáme, ale tam byl aspoň nějaký počet. Teď oni navrhujou, bez kvót, to znamená neurčené množství přerozdělovat, takže to je ještě horší.

Jaromír SOUKUP

Popsali jsme to, a uvidíme, jak to dopadne, jestli se to opravdu promítne do nějaké direktivy. To ještě nevíme.

Tomio OKAMURA

Ale pane řediteli, já musím dodat ještě jednu věc, právě proto mimochodem přece vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM, vyhlásilo teď ten dotační program za 95 000 000, a příští rok, od roku 2021, chce provozovat 4 migrační centra v Ústeckém kraji, Jihomoravském, Královéhradeckém, a v Praze, a bude to pro právě žadatele o azyl, a my už na to sbíráme petici, protože my tomu chceme zabránit.

Jaromír SOUKUP

Já vím, ale tak co s nimi máme dělat, když někdo přijede a chce žádat o azyl, co s nimi máme dělat? Tak ho musíme dát do toho centra a posoudit jeho žádost, a když ji vyhovíme, tak ho tady necháme, a když ji nevyhovíme, tak ho pošleme zpátky ne?

Tomio OKAMURA

Prosím Vás, já tady prosazuji nulovou toleranci této migraci jako v Japonsku nebo v Austrálii, kde ani nabídka není poptávka. My tady žádné africké a arabské nelegální migranty, a muslimské, prostě nechceme za SPD, já to říkám na rovinu, my chceme bezpečnou Českou republiku.

Jaromír SOUKUP

Akorát v Evropský unii to takhle nepůjde.

Tomio OKAMURA

Proto říkám, vystupme z Evropské unie.

Jaromír SOUKUP

Takhle nepůjde, jestli unblock, když řeknete někomu, jseš Arab, nemůžeš žádat o azyl, tak to takhle v Evropský unii nepůjde, takže kdybysme tohle to opravdu chtěli, tak z té Evropské unie musíme vystoupit, což mě osobně by se teda nelíbilo.

Tomio OKAMURA

Tak, tady vidíte flagrantní porušování vlastně i zákonů, protože ti azylanti si mají žádat v první bezpečné zemi, a oni projdou od Turecka, Řeckem, já nevím, Srbskem, přesto tady ty azyly dostávají, to už je porušení mezinárodního práva.

Jaromír SOUKUP

Jenom diskutujeme, ale to přesně ten důvod, proč ti Italové, Řekové, těm se tohle to pravidlo nelíbí a chtějí, aby se nějakým způsobem podíleli ti ostatní, protože první bezpečná země, když plavou na lodi je Itálie nebo Řecko, to dá rozum, nikam jinam to nejde.

Tomio OKAMURA

Tak, ještě jednou, my jsme se neposlouchali.

Jaromír SOUKUP

No poslouchali.

Tomio OKAMURA

Já říkám, že tam, kde není nabídka není poptávka, v Japonsku je průměrný plat 80 000 měsíčně v přepočtu na koruny, a desítky let tam žádné vlny migrantů, ani z Číny, ani z Koreje, ani z Vietnamu, žádní nesměli, ani do Austrálie, ale já budu mluvit o Japonsku, které znám.

Jaromír SOUKUP

No Austrálie teda nevím.

Tomio OKAMURA

Protože tam není nabídka, protože v Japonsku sociální systém neumožňuje nelegálním migrantům, nemají nárok na nic, proto tam také žádní nesměřují.

Tomio OKAMURA

Proto já říkám, my musíme změnit i ten sociální systém, nebo vystoupit z Evropské unie.

Jaromír SOUKUP

Já vím, ale už to nechme, protože to je jasný, že když budete tohleto prosazovat, tak v té Evropské unii by jsme být nemohli, to je jasný.

Tomio OKAMURA

No počkejte, ale že nám tady vnucujou, povinně nám chtějí vnutit migranty, to je přece šílený.

Jaromír SOUKUP

Ještě nám je nevnucujou, já jsem se snažil popsat ten systém tak jo, pojďme dál.

Tomio OKAMURA

Ale vždyť to dneska řekla předsedkyně Evropské komise.

Jaromír SOUKUP

Jako ano, řekla to, že se vrací k systému kvót, a pokud je odmítneme, tak nás nutit nemůžou a budeme muset zaplatit.

Tomio OKAMURA

A nebo nám hrozí pokuta a soud řekli, ano.

Jaromír SOUKUP

A teď uvidíme, jaká budou politická jednání, jestli se to promítne do nějaké didaktivy, nařízení, uvidíme, je tam Evropská rada, Evropská komise, já bych nestahoval kalhoty před brodem. Dobře.

Tomio OKAMURA

Jo, já bych vypsal referendum o vystoupení z EU, ať občané České republiky sami rozhodnou, zdali o své budoucnosti ve své zemi.

Jaromír SOUKUP

To chápu, moc mě to nelíbí, ale pojďme k dalším tématům.

Tomio OKAMURA

Ale je to demokracie referendum. A ostatní strany tomu brání.

Jaromír SOUKUP

No vidíte. Hele, a ten zákon o obecném referendu? To je Vaše vlajková loď. V jakým je to stavu?

Tomio OKAMURA

No, tak představte si, já jsem teďka řekl předminulý týden na komisi pro ústavu ve sněmovně, že už by se to tedy konečně mohlo znovu zařadit na program schůze komise pro ústavu, takže to tam teďka bude v listopadu, protože čekáme zase, jak se ustaví Senát, prostě 3 roky nám to tam ležíte ten náš zákon, ostatní strany nám to blokujou, přitom i hnutí ANO, Piráti, ČSSD a KSČM říkali před volbami, v roce 2017, před sněmovními volbami, no, že by nějaký zákon o referendu podpořili, naslibovali to voličům, 3 roky jsou pryč, a celou dobu to blokujou, proto já říkám, je potřeba znovu ve volbách ukázat, za týden a něco jsou volby, přijďte k volbám a ukažte, jestli tohleto, že nám tady vnucují migranty, a že si ty strany neplní sliby, jestli s tím souhlasíte.

Jaromír SOUKUP

Pane Okamuro, taková otázka. Personální politika, jinými slovy, máte dost lidí, aby případně jste mohli jít do vlády v krajích, pokud uspějete, aby mohli dělat radní, jsou to jako kvalifikovaní lidé nebo aktivisti? Máte nějaké odborné? Protože já nevím, já mám zkušenost s Vámi, s několika dalšími poslanci, kteří sem chodí, přiznám se, že někteří z nich představa, že by byli v exekutivních funkcích, mě trochu děsila.

Tomio OKAMURA

Tak já vám odpovím, no tak, ono může mít, mě třeba, upřímně řečeno, třeba děsí třeba politici ODS a ČSSD, jak víte, probíhá, a hnutí ANO teď, probíhá s nimi soud a hrozí jim až 16 let vězení za stamilionovérozkrádání veřejných peněz.

Jaromír SOUKUP

V tom Brně.

Tomio OKAMURA

Počkejte, Ústecký kraj.

Jaromír SOUKUP

Jo, v Ústí, ano. To je ten roh, severozápad a v Brně Stoka, nebo jak tomu říkají.

Tomio OKAMURA

Takže prosím vás, být slušný.

Jaromír SOUKUP

Ne počkejte, já se ptám z toho důvodu, že Vyvždycky říkáte, my chceme prosazovat náš program.

Tomio OKAMURA

Já já budu konkrétní teďka.

Jaromír SOUKUP

A teď jako se ptám, jestli na to máte lidi, protože upřímně prosazovat program, anebo chtít ministerstvo, no tak musíte mít ministra.

Tomio OKAMURA

Odpovím Vám na to, ptal jste se na krajské volby, tak se třeba podívejme na naši kandidátku ve Zlínském kraji, z prvních pěti míst jsou tři lékaři, tak já si myslím, že to už nezasluhuje jinou odpověď, a to je přesně, jak se říká, mozkový trust SPD, někdo říká úsměvně, z pěti prvních kandidátů tři jsou lékaři, další je inženýr, jako jo, a to si myslím, že je kvalitní kandidátka, a já myslím, že takhle to má být. A to říkám jenom prvních pět míst.

Jaromír SOUKUP

A teď ekonomika, máme vládu Andreje Babiše, už tady vládne v ekonomicky rozhodujících rezortech, ať už když byl ministrem financí nebo premiérem, nebo vicepremiérem, tak vládne 7 let, což už je dlouhá doba. Ono to vypadalo krásně, všechno šlo nahoru, samozřejmě, že Andrej Babiš a ministři hnutí ANO se bili v prsa, že konečně spravili všechno co bylo špatně, spravili ekonomiku, spravili státní finance, spravili korupci, tedy vyčistili to Palermo, jak tomu říkal Andrej Babiš, a tak, a teď se potýkáme s obrovskou krizí. My jsme na začátku tu zdravotní část se trochu chytli, protože.

Tomio OKAMURA

Ani ne, pane řediteli. Já to nezlehčuji.

Jaromír SOUKUP

Ale máme dramatický pokles hrubého domácího produktu,průmyslové výroby, ať se podíváme segment po segmentu, možná některé segmenty stagnují nebo se možná dokonce i zlepšují, ale většina to tak prostě není, státní finance jsou, takhle, objektivně, schválený rozpočet -500 miliard, plánovaných 160 nebo kolik miliard na příští rok, přičemž to je takový hausnumero, protože nikdo neví, co příští rok bude, takže to pravé schvalování bude až opravdu v říjnu, v listopadu. Kam to vedeme?

Tomio OKAMURA

No, právě tady je problém, že vláda na jednu stranu zadlužuje, což v krizi chápu, musí to být ale rozumné, ale zároveň odmítá škrtat ty nepotřebné výdaje, které jsou v rozpočtu, a to je ten problém, co my vytýkáme, protože není možný teď krizi přeci, zároveň kupovat za 52 miliard francouzské nebo německé bojová vozidla, to znamená sypeme peníze do jiné ekonomiky, místo, aby jsme je sypali do českých podniků v České republice, který zaměstnávají český lidi a platí daně v České republice. To znamená, to my vytýkáme, chápeme, že v krizi lze jít do určitýho deficitu, abysme pomohli občanům, firmám, zaměstnancům, invalidním starobním důchodcům, kteří potřebují peníze.

Jaromír SOUKUP

A kdyby jste byl na místě, heleďte, s těma tankama, nebo s těma obrněnýma transportérama, o kterých hovoříte, o tom už jsme se pohádali myslím 3×, a tak jinak.

Tomio OKAMURA

Ale já si za tím stojím, že mám pravdu.

Jaromír SOUKUP

No dobře, je to Váš názor.

Tomio OKAMURA

To přece lze odložit teďka v krizi, minimálně odložit.

Jaromír SOUKUP

Asi jo.

Tomio OKAMURA

No tak vidíte, že se nehádáme, že se domluvíme.

Jaromír SOUKUP

Já se s Váma nebudu přít, stejně jako o procenta nakažených, teoreticky asi jo, ale tady bysme asi potřebovali někoho z armády, aby nám řekl, jaké máme závazky k NATU, co tam musíme udělat, co tam nemusíme udělat. Dobře, prostě principiálně.

Tomio OKAMURA

Prostě v krizi si teďka nikdo nekoupí nový auto přeci.

Jaromír SOUKUP

Principiálně máte pravdu v tom, že ty úspory, v tom státním rozpočtu, v tom stavu, v jakém je, teda moc viditelné nejsou, to je pravda, to máte jako pravdu a v tom se teda poměrně vzácně shodneme. Ale kdyby jste Vy byl na místě ministra průmyslu a obchodu, tedy člověka odpovědný za hospodářskou politiku, co byste teď dělal?

Tomio OKAMURA

Tak, hned Vám to vyjmenuji, za prvé, okamžitě bych změnil zákon o veřejných zakázkách, aby byly upřednostněné české firmy, to znamená, aby ty státní peníze, na ty státní zakázky, dostávaly české firmy, aby peníze zůstávaly v české ekonomice, abychom udrželi zaměstnanost českých zaměstnanců. Za druhé bych přijal zákon, a to jsou všechno návrhy SPD, mimochodem zákonů, aby se DPH platilo pouze z proplacených faktur, to znamená opět necháme u živnostníků a firem.

Jaromír SOUKUP

Ale já jsem myslel spíš národohospodářskou politiku, no.

Tomio OKAMURA

Počkejte, ale to má v gesci ministerstvo průmyslu, to co já teďka říkám ty zákony, Vy jste se ptal, co bych udělal jako ministr, takže já bych hlavně udržel v chodu co nejvíce firem a co nejvíc pracovních míst. Třetí věc je, kterou bych udělal.

Jaromír SOUKUP

To byste udělal jak?

Tomio OKAMURA

No tak třeba tím, že by se DPH platilo jenom je skutečně proplacených faktur.

Jaromír SOUKUP

Takhle to myslíte, jako to je podbod toho no.

Tomio OKAMURA

No počkejte, to je ale obrovský podbod.

Jaromír SOUKUP

No to jo, já jsem Vám jenom nerozuměl, to se omlouvám, možná jsem nepozorný, tak dobře, Vy byste chtěl teda udržet podniky v chodu, a udržet zaměstnanost, a jedním z bodů, jak by se to dalo udělat, je teda placení DPH. Teď už tomu rozumím.

Tomio OKAMURA

To jsem řekl jako 2, protože necháme peníze ve firmách, já nechápu, proč stát teď v krizi, vybírá od zaměstnavatelů, od firem peníze za něco co ti zaměstnavatelé nedostali proplaceno, a pak musí propouštět.

Jaromír SOUKUP

Ten systém DPH je na tom postaven od roku 1992.

Tomio OKAMURA

Tak, ale problém je v tom, že dokonce Evropská unie umožňuje, u firem s obratem do 500 000 EUR ročně, mít takzvaný jiný systém DPH a inkasovat DPH pouze ze skutečně proplacených faktur.

Jaromír SOUKUP

Teď teda musím říct.

Tomio OKAMURA

A vláda to nechce zavést. My jsme to navrhovali jako SPD.

Jaromír SOUKUP

Můžu, pane Okamuro, to máte jako pravdu, od 1. ledna 1993, kdy platí zákon o DPH, je ten princip takový, že to uskutečnění toho plnění, to znamená dodání zboží nebo podobně, je tedy momentem, a vyfakturování tedy, je momentem, kdy musíte státu odvést daň. Jestli to dostanete zaplaceno nebo ne, je státu jedno.

Tomio OKAMURA

A jestli můžu třetí návrh, který, když jste říkal, kdybych byl ministr průmyslu, těch návrhů máme řadu, určitě bych zrušil, aby zaměstnavatelé nemuseli minimálně do konce letošního roku, a protáhl bych to odvádět sociální pojištění za zaměstnance, aby to hradil stát, protože opět, my potřebujeme udržet pracovní místa, potřebujeme udržet firmy v chodu, a ulevili bychom tím živnostníkům.

Jaromír SOUKUP

Myslíte, že by to stačilo?

Tomio OKAMURA

Ale i živnostníkům, i zaměstnavatelům, tak já těch opatření tady jmenuji už celou řadu, já jsem nejmenoval jedno.

Jaromír SOUKUP

Ne, já se ptám.

Tomio OKAMURA

Chce to kompletní opatření, urychle bych přijal návrh SPD na paušální daň pro živnostníky. Vláda už si ho osvojila ten náš návrh, to znamená, aby lidi mohli.

Jaromír SOUKUP

Asi jo, paušální daň je v pořádku.

Tomio OKAMURA

Aby lidi mohli jednoduše se sebezaměstnat, jednoduše podnikat, aby to těm živnostníkům přišlo levně, bez byrokracie, aby si mohli i takhle najít práci ti, co o ni přijdou, a stát musí udělat tyhle ty opatření, aby udržel ekonomiku v chodu. Ale vláda to nedělá, to je ten problém.

Jaromír SOUKUP

A máte to nějak jako kvantifikováno, protože ten ministr Havlíček, a premiér Babiš říkali, že jsou připraveni v takové té době vyděšení, v tom květnu a červnu, tak, že jsou připraveni vrhnout do ekonomiky bilion korun, asi vymysleli nějakou sumu, která bude dostatečně ohromující, ale samozřejmě, nic takovýho se nestalo, nic takovýho není.

Tomio OKAMURA

Vláda to není schopna předložit, já Vám dám příklad.

Jaromír SOUKUP

Kolik by to dělalo? Tohle to, co říkáte.

Tomio OKAMURA

Já budu konkrétní, já opakovaně žádám vládu, aby mi vykalkulovala, kolik tyhle ty naše návrhy uspoří ve státní správě. Vláda to není schopna předložit a já budu konkrétní, my jsme například žádali, aby mi vykalkulovali, jakou úsporu přinese náš návrh SPD zákona, který mimochodem už je ve druhém čtení, a to je ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ne, já to nemluvím z tohoto důvodu, a ani ministerstvo nám nedokáže říct, pozor, paní Maláčová nám nedokáže zkalkulovat, podívejte se, jaký je tam zmatek na tom ministerstvu, kolik se na tom ušetří peněz. Všichni víme, že se ušetří hodně peněz.



Já jsem chtěl, já teda nechtěl jsem nějak Vás tady ponižovat jo, ale když jsme se o tom bavili, já nevím, jak dlouho to bylo, někdy před prázdninami, tak jsem se Vás ptal, kolik by se tím ušetřilo, a Vy jste řekl, že nevíte jo, tak teďkom, když jste o tom začal mluvit, tak jste mi řekl, že jste se ptal ministryně, kolik by se tím ušetřilo, a ona Vám to neřekne, to znamená to furt nevíte.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Protože to neví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A proč to navrhujete, když nevíte.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No počkejte, všichni víme, že ušetříme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale jestli ušetříme milon, dva, dvacet, dvě stě, dvě miliardy, já nevím.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Pane řediteli, když jste v opozici, a nemáte k dispozici ministerstvo, tak nemáte k dispozici, bohužel aparát, který vám to dopodrobna spočítá. My víme, že ušetříme, my víme, že ty úspory jsou třeba v miliardách korun.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V miliardách.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No tak podívejte se.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, počkejte, pane Okamuro, víte to je takovej ten klasickej příklad populismu jo, Vy říkáte, sebereme dávky nepřizpůsobivým, který je zneužívají, o tom se nedá diskutovat, tady nemá nikdo co zneužívat dávky, to je jasný. Nikdo nemá co zneužívat státní podporu a dávky sociální pomoci, ty mají jít samozřejmě potřebným, to je jasná věc, akorát, když teda tohle to tvrdíte, což je tvrzení všeobecně přijatelný, že se to má zatrhnout takovýhle praktiky, tak musíte říct, kdo to dělá, kolik je to peněz, a kolik to peněz teda přinese, až se to zatrhne.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

A víte, že vůbec nemáte pravdu? Protože, pane řediteli, to, co říkáte je, že protože nevíme, kolik to uspoří peněz, jenom víme, že to uspoří peníze, tak radši to nenavrhněme, než abysme to navrhli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsem neřekl, já jenom říkám, kdo to dělá, kdo to jako zneužívá, a kolik to je peněz.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Tak počkejte, tak to Vám odpovím hned. Mimochodem, právě u toho návrhu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kolik to je peněz? Když říkáte, že to je zdroj teda peněz do státního rozpočtu, tak se ptám, kolik to je?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

A ukázalo se, že ten systém, právě toho zneužívání dávek, je tak to ty dosavadní vlády nastavili komplikovaně, že ani oni nám nedokážou zkalkulovat, kolik finálně náš návrh uspoří, proto jsme se shodli na tom, že ten návrh až bude přijat, a teď to jde zatím dobře, a doufám, že od ledna začne platit, že potom zpětně budeme vědět, kolik to v tom systému ušetřilo peněz, ale naše je politická shoda na tom.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No počkejte, ale když lidem říkáte, že se tím ozdraví státní finance, no tak je třeba říct, jak moc se ozdraví.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jako když mi řeknete, když mě bolí hlava, ať si vezmu acylpyrin, tak to určitě není špatná věc, to mi nemůže ublížit, akorát já nevím, jestli mi to pomůže.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Pane řediteli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A proč mě ta hlava bolí, víte.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Pane řediteli, já nemůžu za to, že dosavadní vlády v tom mají bordel, my jsme opozice, a neumí skalkulovat, kolik ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými přinese.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ten nepřizpůsobivý je kdo?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Tak já Vám to řeknu, například je to ten, kdo neposílá děti v rámci povinné školní docházky do školy, a jsou to neomluvené hodiny, a přesto inkasuje sociální dávky. Dále je to ten, kdo je dlouhodobě práceschopný, ale nehledá si práci a nepracuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To už jsou spousta různých.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

A tak dále, to znamená, my to tam máme vyjmenováno, co chceme ukončit, ale znovu Vám říkám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se s Vámi nechci hádat, akorát na tohle už pravidla jsou.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Naštěstí. No právě, že evidentně nejsou, proto je to zneužívané. A já jsem chtěl jenom říct jednu věc, že.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To se nesmí neposílat děti do školy, že jo.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No počkejte, ale právě že přestože je neposílají, tak inkasují ty dávky. To znamená, to je přeci ten problém, takže já jsem chtěl říct jednu věc. Vy říkáte nesmí, ale nikdo to nedodržuje, Vy jste hrozně naivní, pane řediteli, omlouvám se, jako ta praxe je jiná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No dobře, a kolik takových lidí je?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Pane řediteli, já jsem byl v Předlicích, v Ústí nad Labem, v Úpici, já jsem spoustu viděl těchto ghett a tohleto, ta situace je otřesná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale kolik jich je? Tisíce nebo?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

A s prominutím, Vaším úsměvem se to tam nevyřeší, jako, tam to chce natvrdo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se ptám, jestli to jsou jako tisíce lidí nebo desetitisíce nebo stovky, já se ptám jenom.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Tak představte si, že na tohle se ptala naše poslankyně Lucie Šafránková právě ministerstva práce, sociální věcí, a ministerstvo dokonce ani nedokáže vykalkulovat počet těch lidí, to znamená všichni se shodnou politicky na tom, že se to zneužívá, proto nám to taky už prošlo prvním čtením, ale nezbývá než to. Já jsem se divil stejně jako Vy. Já se divím s Vámi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se s Vámi nechci hádat, pane Okamuro, já Vás mám v zásadě rád.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Já Vás mám taky rád.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale když něco říkáte, tak to musíte doložit, no.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Ono to, bohužel, u tohoto problému, to se Vvám snažím říct, tak to nezpochybňujte pořád, že bohužel u tohoto problému zneužití dávek se ukázalo, že nezbývá nic jiného, než skutečně přijmout ten zákon z pera SPD, a zpět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pak to zjistit.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Zpětně bude vykalkulováno, kolik těch lidí vypadne ze systému, a kolik se ušetří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, to je novátorský přístupy, protože.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No a druhá varianta je, že to necháme, donekonečna zneužívat, a to mi nebudeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, jak to chodí, když navrhnete nějaký záko, tak k tomu musíte napsat důvodovou zprávu, a ta důvodová zpráva, k jakékoliv změně předpisů, ten, kdo ji navrhuje, musí vysvětlit, proč to navrhuje, a jaký to bude mít dopady a podobně, a když to vůbec nevíte, tak si myslím, že to ani navrhnout nemůžete, protože tam tu důvodovou zprávu mít nebudete,

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Ne, tak takhle to není, a Vy to bohužel nevíte, pane řediteli, protože v té důvodové zprávě, Vy vůbec nemusíte přesně psát čísla a miliardy, naopak tam můžete po pravdě napsat, že ta situace je taková maková, v principu tam musí být věta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta důvodová zpráva jo, ta důvodová zpráva, samozřejmě, tam si můžete napsat co chcete. Teď jde o to, aby Vám to prošlo.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Pane řediteli, já jsem spoluautorem desítek důvodových zprávy, takže.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste studoval práva, no.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Ne, no to nezpochybňuji, u nás to také dělají právníci. Ale já jsem Vám chtěl říct jednu věc, že bohužel, u těch nepřizpůsobivých, i já jsem se tomu divil, souhlasím s Vámi, nikdo, všichni se shodli na tom, že se to zneužívá, a bohužel, jediným způsobem, jak zjistit a omezit to zneužívání, o kterém všichni víme je, přijmout ten zákon z pera SPD, proto děkuji ostatním stranám, že nám ho podpořili, protože je to asi po 30 letech první zákon, který to chce řešit, a první je SPD, a zpětně budeme vědět i jaké úspory to přinese.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, takhle, je to novátorský přístup, mě třeba tady včera v pořadu Duel vysvětloval předseda KSČM Vojtěch Filip, že my, kteří jsme dospěli za socialismu, jsme více odolní k nemoci Covid-19, protože socialistický zdravotnictví bylo dobrý, byli jsme očkovaný, měli jsme se dobře, takže jsme odolní. Tak já jsem mu řekl, že to je revoluční přístup ke Covidu-19, Vám tady říkám, že to je novátorský přístup ke změně zákonů, a dobře, nechme to tak.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Bohužel, v zoufalých situacích je potřeba být kreativní tak, aby to prospělo hlavně ale slušným lidem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, a teď mi řekněte, jak dopadnou krajské volby? Protože já jsem se díval na průzkumy, a Vy jste v jednu chvíli, tak zhruba v květnu, v červnu, na tom nebyli u několika agentur moc dobře, pohybovali jste se někde okolo pěti procent, někde trošku míň, a nevypadalo to s Vámi dobře, Vaši protivníci začali jásat a říkat, konečně národ dospěl, nebude volit Okamuru, Okamura je v propadlišti dějin, Vy jste z toho asi byl chvilku smutnej, ale teď, v posledních týdnech, to zase vypadá, že Okamura vstává z popela, protože několik agentur po sobě Vám daly preference 8-9 %, jinými slovy, čtvrtý místo, bramborová medaile, když vezmu ANO, Piráty, ODS a Vás, sílíte, to je jako pravda, sílíte.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No, tak já jsem chtěl na úvod poděkovat všem našim voličům za podporu a slíbit, že slibuji, že budu stejně jako dosud, nadále ze všech sil bojovat za prosazování našeho programu. Potom bych chtěl dodat b), že já jsem sice v politice, třeba ve srovnání s panem Kalouskem, relativně krátce, ale nikdy žádná agentura ještě průzkumná, nedala SPD v průzkumu tolik procent, co jsme měli skutečně ve volbách, vždycky ve volbách jsme měli mnohem víc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže teď, když máte 8 v preferencích, tak si myslíte, že budete mít 12.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No tak je to hlavně divný, proč vždycky SPD oni podsazují, oproti skutečným výsledkům, a to je otázka na ty agentury, proč vlastně u těch čísel SPD jim to pořád vychází méně, než máme skutečný volební výsledek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já si myslím, ne, takhle pane Okamuro, já si fakt myslím teda, že sílíte jo, a to je prostě objektivní fakt.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď můžeme se bavit o tom, jestli je to proto, že je situace krizová, lidé se k Vám vzhlížejí, že jste vůdce, který je dokáže vyvést z krize a podobně. Stejně jako sílí některé další strany, ale Vy jste jeden z těch vítězů té krize, to je prostě zřejmé. A upřímně, Vaši protivníci to asi nevidí rádi, ale je to tak.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No, tak já si myslím, že v každém případě, zajíci se počítají až po honu, a uvidíme, jaké budou skutečné volební výsledky. V každém případě bych chtěl poprosit lidi, aby přišli k volbám, nebojte se přijít k volbám. Zajistili jsme to tak, přitlačili jsme na ministra Hamáčka, pamatujete, co se dělo v srpnu, kdy on chtěl naopak znemožňovat lidem, aby mohli chodit k volbám. My jsme prosadili ten zákon, aby naopak se umožnilo lidem bezpečně jít k volbám. Přijďte k volbám, ať ukážeme skutečně všichni, ať volíte jakoukoliv stranu, ať ukážeme, co si myslíme, a hlavně přijďte prosím ti, co podporujete SPD, protože jinak než ve volbách to ukázat nemůžeme, co si myslíme. To je to referendum, to je ta demonstrace názorů, to je to "referendum" v uvozovkách, teď ty volby, které jsou 2. a 3. října.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vidíte, mluvíte jako kniha.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

No, na Vás nemám, pane řediteli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Každopádně pane Okamuro, já jsem Vám chtěl moc poděkovat za to, že jste přišel. Probrali jsme tady spoustu věcí, bylo to trochu někdy napnuté, ale tak děkuju Vám za to.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Ne, bylo to dobrý, naopak, je to Aréna ne? Tak je to jak v aréně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Trochu po novu, ale tak, takže tak. děkuji.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda PS PČR /SPD/

Děkuji moc, ať se daří, a mějte se hezky, hezký večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.