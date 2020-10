Duel JS: Rozhovor s europoslancem Jiřím Pospíšilem

Úterní Duel Jaromíra Soukupa s europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09) na téma koronavirus a jeho dopady na naši ekonomiku, společnost a zdraví. Právě Jiří Pospíšil nedávno onemocnění covid-19 prodělal a měl vážnější průběh. Nyní je už naštěstí v pořádku, stále se však cítí unaven. I to, že koronavirus rozhodně není jen nějaká obyčejná "chřipečka" a je třeba si na něj dávat pozor, padla řeč v exkluzivním rozhovoru.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 20. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, já nerad začínám debaty banalitami, které mohou být banalitami. Ve vašem případě podle mě to ta banalita není, jak se máte, s ohledem na vaše onemocnění covid-19, které jste prodělal?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Tak já nejprve musím říci, že už jsem vyléčený, pane řediteli, abyste si nemyslel, že vás nějak nakazím nebo že bych nezodpovědně někde běhal, já jsem šťastný, že nemoc je za mnou, ale potvrzuje se mi to, co říkalo mnoho nejen odborníků, ale i lidi, kteří prodělali tu chorobu, že jsem stále docela unavený jo, že vás to asi vyčerpá více, než když máte chřipku nebo nějaké, jiné onemocnění.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak vy jste ten průběh, já vás vidím poprvé po vaší nemoci, podle médií neměl úplně lehký, takže pro vás to chřipečka nebyla, a proto možná vaše zkušenost s tím, jak to onemocnění proběhlo a jak se cítíte i pro diváky bude určitě zajímavé a poučné.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Za mě moje zkušenost je, že já bych covid v žádném případě nepodceňoval a byť většina lidí má relativně mírný průběh a já jim to moc přeji nebo hlavně přeji všem, aby neonemocněli, když už jsou nemocní, ať mají co nejmírnější průběh, tak jsem měl tu smůlu, že jsem spadl do kategorie, řekněme s těžším průběhem, ne úplně nejtěžším, s těžším průběhem a skončil jsem nakonec v Nemocnici v Motole a teda za mě obrovský dík a klobouk dolů, jak tam zdravotní personál, lékaři pracují, jak jsou naprosto profesionální a to, jak se mnou zacházeli, nemělo jedinou chybu, takže obdivuhodné, co zdravotní sestry a lékaři v tuhle chvíli pro české pacienty dělají, zažil jsem to na vlastní kůži.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No dobře, tak děkuju, já jsem samozřejmě rád, že jste zdravý, že už je vám lépe, i když nějaké důsledky onemocnění, jak říkáte cítíte, ale jsem rád, že jste to zvládnul, já jsem to tady několikrát komentoval.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Držel jsem vám na dálku palce.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

S tím, že nepochybně nejste tou nejrizikovější skupinou, o které jste, o které se hovoří, protože jste mladý, žádnou nadváhu nemáte a tak dále a tak dále.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Trochu mám, ale asi ne takovou teda, aby to hrálo roli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak pojďme k situaci, kterou tady teď máme, já bych se chtěl bavit o tom, co se u nás děje, jak naše společnost etika samozřejmě ekonomika celý ten souhrn, který činí náš život životem vypadá a co se s tím dá dělat a pak také se trochu bavit o politice v takovém tom technokratickém slova smyslu, mluvím o poslední výzkumech, o blížících se dalších volbách.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Dneska budu pane řediteli, lehkým soupeřem po nemoci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, tohle není výslech.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Jasně, já to tak beru.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tohle je debata.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

To byl pokus o vtip.

Jaromír SOUKUP, moderátor

První téma, počet nakažených roste, každý týden je to zhruba stejné, stejná dynamika, o víkendu počet nakažených, kteří jsou diagnostikováni, poklesne, v pondělí začne stoupat a vrcholí to v pátek, aby to zase pokleslo a ta tahle ta dynamika se opakuje každý týden. Problém těch posledních dnů je, že, že o víkendu minulý pátek, včera, je to zhruba dvojnásobek nakažených, než bylo týden předtím a teď počet těch hospitalizovaných zhruba v 10 nebo dvoutýdenním, s dvoutýdenní prodlevou, kopíruje ten počet nakažených, zdá se že ta pandemie nebo ta epidemie se nedaří dostat pod kontrolu, zdá se, že ty nařízení roušek uvnitř budov, možná i další opatření prostě v tuhle chvíli jako nezafungovala, protože ten počet těch nakažených dramaticky roste, roste samozřejmě i počet testovaných, ale dramaticky roste, začíná to být jako nezvladatelný a já mám takové obavy, že všechny ty představy, že už je to jako za námi a budeme se bavit, co bude po pandemii, jsou fakt jako předčasné.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Máte pravdu, zatím počty pacientů stále rostou, já neumím posoudit, jestli ta vládní opatření, která i podle mého názoru přišla bohužel pozdě, jestli už je doba na hodnocení, zabrala, nezabrala jo, protože ty odborníci tvrdí, zavedete-li roušky, další omezení, tak to bude s odstupem, řekněme tří týdnů, může se ukázat na číslech, jestli to mělo nebo nemělo dopad, zatím tedy bohužel boj s pandemií nevyhráváme, můžeme si tady říkat různé důvody, ale to smutné je, že opravdu roste počet nemocných, roste počet hospitalizovaných a bohužel i těch, kteří nemoci podlehnou, je to problém i většiny zemí Evropské unie, to je třeba říci, vidím třeba situaci v Belgii, kde část týdne tráví v parlamentu, tam ten nárůst je také jako výrazně vysoký, byť třeba v létě tam lidé nosili roušky a je otázka, jestli tato vláda zvládne tu situaci nebo, musíme jí věřit a musíme hlavně, to já všude říkám všem svým známým, přátelům na Facebooku, je to teď hlavně a neříkám to jako frázi o individuální odpovědnosti, to znamená nosme roušky i tam, kde třeba to vláda nepřikazuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já si dovolím trošku nesouhlasit, teď o tom, jestli to tahle vláda zvládne, o tom se budeme bavit, ale logicky ta opatření musí fungovat, to snížení a nemusí být člověk velký epidemiolog a upřímně řečeno, tu základní logiku té věci chápe každý, kdo se o tu epidemii trochu zajímá, čte si názory odborníků, byť jsou mnohdy v niancích rozdílné, tak to tu základní myšlenku skuteční odborníci, kteří publikují, mají stejnou, myslím o účinnost nebo neúčinnost opatření. To, že roušky mají smysl, to je jasné, to myslím, že všichni se na tom shodují, můžou si akorát debatovat o tom, jestli rozestup má být 2 metry nebo 1,5, ale o tom se, to že omezení sociálních kontaktů je účelné a pomůže, o tom taky není žádná debata, debata je o tom, proč to přišlo tak pozdě a debata je o tom, jestli to teď může vzhledem k množství toho viru ještě zabrat a já mám u obou dvou otázek, které jsem vám teď položil jako pochybnost.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Tak to první, co jako politik můžu hodnotit, že to opravdu přišlo pozdě a už to tady řekli všichni ve vaše pořadech 100×, že opravdu pro mě je lidsky nepochopitelné ne jen jako pro politika, ale i pro občana, proč se to léto tak strašně podcenilo, proč tady Adam Vojtěch byl vyhozen ze dveří v uvozovkách řečeno premiérem, když v srpnu přišel s návrhem, pojďme už začít nosit, nosit roušky od září a tak dále. To jednoznačně platí, jestli ta opatření ve chvíli, kdy ten virus je takto rozjetý, zaberou, nebo ne, to je na odbornících, to já neumím stanoví hodnotit, já pouze můžu konstatovat, že vláda pro mě nepochopitelně strašně podcenila léto a místo toho, aby se poučila, co se třeba na jaře úplně nezvládlo, byť nakonec se vládě tedy podařilo pandemii zvládnout, to já férové přiznávám, i přes ty problémy, že byl nedostatek roušek a dalších ochranných pomůcek a byl často chaos, ale zvládlo se to, tak místo aby vláda během léta udělala kroky pro podzimní možnou druhou vlnu neudělala.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ještě tu vládu si odložíme, protože do té se pustíme za chvilku, moje otázka je...

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jestli zítra, kdy má zasedat vláda, kde chtěli už hodnotit ta opatření, no tak když už tedy měli vymyšleno, že zítra ve středu budou hodnotit opatření, tak pravděpodobně měli nějaké data, že už měli zabrat, tak teď upřímně, teď prostě máme takřka jistotu, že ta čísla budou ve středu hrůzostrašná a moc možností té vládě už teď jako nezbývá, teď je, buď se udělá takzvaný ten lockdown, který už částečně stejně máme, jinými slovy akorát se přiškrtí, dnes jsme se dozvěděli, že máme tedy nosit roušky od středy i venku, pak už prostě možností moc jako není jo, teď oni by opravdu potom museli zavřít obchody a prostě omezit jakékoliv sociální, sociální kontakty, tak jako se třeba to stalo v Izraeli, myslíte si, že tohle je na pořadu dne zítra?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Já se obávám, že lockdown, jak vy říkáte, se stává čím dál aktuálnější a hlavně to povede k tomu, před čím jsem já i ve vašich pořadech varoval a co bude velký důsledkem vedle nemocných a těch, kteří bohužel na to doplatí tragicky, tak to strašně poškodí ekonomiku a to je ta druhá linie, kterou tváří tvář zdraví nechci až tak protěžovat, ale je třeba si to také říci, že díky tomu, že léto bylo volné a teď se nedaří virus chytit, tak mnoho lidí na konci ač ten virus třeba nedostanou a já opět opakuji, nikomu to nepřeji tu zkušenost, tak přijdou o práci, malí podnikatelé zkrachují, vidíme to třeba tady v Praze, jak je dneska cestovní ruch, kultura, hotelnictví, restaurace, to všechno je dneska zavřeno, pozavíráno, lidé nemají práci a já hlavně se děsím toho, když Andrej Babiš tento rok končí s dluhem 500 miliard korun, jakoby vyčerpal, vysál ty rezervy státu při té jarní první vlně, tak z čeho budeme pomáhat a podporovat a z čeho budeme platit nezaměstnaným dávky, jinými slovy, ta situace je stále těžko řešitelnou a já si kladu otázku spíš jako občan než jako politik, jestli tato vláda bude schopna toto zvládnout.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak pojďme k tomuhle tématu, jo já se totiž domnívám, že ta čísla jednoznačně ukazují, že to ten virus je tak rozšířen, že ta relativně soft opatření prostě fungují, asi fungují, ale ne, ne, tak jak bychom chtěli tak, aby se ta křivka zplošťovala, to je, to začíná být zcela evidentní a samozřejmě, proč to nebylo uděláno dřív jako v Izraeli, kdy nejdříve oni zavřeli...

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Máte pravdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A během dvou týdnů začali pomalu uvolňovat, zdá se, že tahle ta postupná naše věc, že se začaly přidávat a přidávat opatření, abychom zjišťovali, že nefungují, abychom stejně museli zavřít a pak pomalu rozvolňovat, bude prostě pro nás podstatně dražší než pro ty Izraelce. Mimochodem, proč ministr Hamáček ještě před týdnem říkal, že nechce opakovat izraelský scénář, ve světle týdenních událostí se zdá, že nás tak jako tak nemine a hlavně ty Izraelci to zvládli líp.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Víte co, ta vláda zvolila zvláštní taktiku, v létě nedělala nic a pak se strašně bála jakýkoliv opatření a měla pocit, že to je správná taktika ke krajským volbám a senátním volbám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Což se ukázalo, že není.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Přesně tak Andrej Babiš vsadil na to, že nebude dělat nic, protože ta opatření, asi mu to jeho výzkumy ukázaly, ne všichni občané přijímají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Až se pokusí takto dojet ke krajským a senátním volbám a pak se uvidí, ale tohle není odpovědná správa země, a když vidíte vyjádření, jak zástupců hnutí ANO, taky i bohužel sociální demokratů, kde jsem čekal trošku větší odpovědnost. Hamáček během jara byl podle mě dobrým ministrem vnitra tu, situaci zvládl, teď mám pocit, že vsadil na výmluvy, že ten resort pořádně neřídí a bohužel je velký rozdíl mezi Hamáčkem na jaře a Hamáčkem nyní, to co vy taky trošku naznačuje, ale čím to je, je otázka, mám pocit, že jakoby najednou má strach říci, bylo třeba uvést, zavést radikální opatření, je třeba je zavést teďko, radši říká, nebudeme model Izraele opakovat, nechceme se k němu přiblížit, uvidíme a pak je ta situace, tu vládu jakoby donutí k tomu, že nakonec to udělá, ale už pod tlakem situace, ne předem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, pro mě pan Hamáček je obrovské zklamání, protože na tom jaře to vypadalo, že snad opravdu tu politiku dělá ne pro tu funkci, ale protože má nějakou empatii k lidem a cítí se za ně odpovědný a aspoň tak to vypadalo a možná i ty průzkumy těch sociálních demokratů tomu odpovídaly, pak z nějakého důvodu si udělal kampaň, umíme vás ochránit nebo co, nechal se tam vyfotit na billboardy, ty byly po celé zemi, ale současně přijal tu hru Andreje Babiše, že se bude dělat, že se bude říkat to, co lidé chtějí aktuálně slyšet, a to mi přinese ty nejkratší politické body, protože jinak si to nedovedu vysvětlit, přece museli být v létě odborníci, kteří upozorňovali na to, že ta situace může eskalovat, to jsme přece četli.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Vy to říkáte, řeknu to úplně stejně, jak to říkáte, se vším souhlasím. Já jsem v létě nezaznamenal u Hamáčka, že by třeba začal zvonit teda poplašný zvonec jako ministr vnitra, pojďte něco vládo dělat, opravdu v létě vyšuměla, nějaký svatby měl a tak dále a teď jsem ho viděl, bohužel o víkendu na konkurenční televizi, kde místo jakoby razantních jasných kroků, co se bude dít, což lze čekat od ministra vnitra, tak to bylo spíše soubor výmluv a i trochu omluv, což je sympatické, ale to nám bohužel v tuhle chvíli nepomůže.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To v tuhle chvíli, v tuhle chvíli jako nepomůže jo a pokud ministr vnitra, ale dobře tak je to vrcholný politik, já nevím, já si nedovedu představit, že by někdo šel dělat lékařskou vědu a studoval lékařství, aniž bych chtěl pomáhat lidem, to přece...

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Přesně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nejde jo, aspoň jsem takového lékaře nikdy v životě neviděl a proč někdo jde do politiky, když nechce pomáhat lidem nebo se na ně cítit odpovědný, já tomu nerozumím, protože ministr Hamáček řekl, že neměli v létě na ministerstvu vnitra informaci, ježíš marja, on nemá telefon na profesory, epidemiology, to přece, to přece není možný jo.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Ne, víte co, tam opravdu nastal zlom, opět opakuji, já jako opoziční politik jsem na jaře mnoho věcí pana ministra vnitra Hamáčka vítal se sympatiemi a já jsem schopen přiznat i vládě a vládním politikům to, že udělali něco dobře a i jim za to poděkovat nebo pochválit jo, ale opravdu došlo k nějaké změně, jestli to je pod vlivem toho, jak sociální demokracie se propadá v preferencích, jestli to je pod vlivem toho, jak neuspěla v krajských a senátních volbách a pan ministr, který je současně předsedou ČSSD, je opatrný a bojí se nějakých razantních kroků nevím, ale víte co, moje životní zkušenost je i z doby, kdy jsem byl na ministerstvu, že kdy se politik ministra začne bát o funkci a začne dělat kroky, podle toho jak má pocit, že veřejné mínění, a ne co si myslí, že je správné, tak končí, já jsem to dělal to samé, taky mě to teda stálo křeslo ministra spravedlnosti, kdy mě Petr Nečas vyhodil, ale myslím si, že je lepší být vyhozen, než pak prohrát další volby.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já vím, ale víte, to je ten rozdíl té váhy nebo závažnosti té situaci, tak já si samozřejmě nepamatuju, co bylo za hlavní kauzy nebo věci, které jste řešili na ministerstvu spravedlnosti, když jste byl ministrem, občanský zákoník nebo já nevím, ale tady a jestli měl být přijat v roce 2012 nebo 2013, 15 nebo 16, nevím, něco takového to asi bylo.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Jasně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale tady jde o lidské životy v řádu týdnů jo, a a ne o jeden, o stovky a stovky lidských životů, které mohou být ztraceny, ti lidé, konkrétní lidé zemřou, protože vláda dělá chyby anebo nevěří odborníkům anebo ještě hůř oportunismu volebního, něco nechce udělat, to je úplně jiná situace.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Já se obávám, že to je hlavně ten volebním oportunismem, protože když se to podíváte, už jsem to teď jednou řekl, ta taktika byla dělat vše pro to, abychom uspěli u vlády, u krajských a senátních voleb, tedy nedělat nic. To byl opravdu podle mě cynický kalkul a pro to jako té ve vládě to nemohu osobně odpustit a velmi mě to mrzí, že kdyby vláda vsadila, měla nějakej postup, o kterém byla přesvědčena, že je správný pro tu zemi a ne, že to radí straničtí PRisté, že to je správné pro tu stranu, tak bych to i bral, ale ta vláda bohužel cynicky zvolila postup ve vztahu k volbám, nikoliv že by vsadila nějakou teorii, na nějakých kroky, který by se třeba v praxi ukázaly jako ne úplně účinný, to je ten rozdíl toho vnímání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak jo.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec /TOP 09/

Tak v tom bohužel vidím cynický pohled.

