Duel JS: Rozhovor se šéfem odborářů Josefem Středulou

Pozvání do Duelu Jaromíra Soukupa tentokrát přijal další mimořádný host - předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Koronavirus byl tentokrát probrán z hlediska ekonomického a pracovně-zdravotního. Ukazuje se totiž, že zhruba 39 procent lidí se nakazí v práci. Ne ve věřejné dopravě, při sportu, ve školách a podobně, ale v práci, kterou vykonávat musí, aby měli z čeho žít a platit nájem a zároveň úplně nezkolabovala ekonomika. A teď, co s tím?

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 22. října 2020.

O čem se budeme bavit, je zřejmé budeme se bavit o koronaviru, o situaci ve společnosti a samozřejmě v ekonomice. A na úvod já bych začal možná z jiné strany, než abych se vás ptal, co si o tom myslíte. 1 věc se bezezbytku potvrzuje, já tady mám graf nebo čísla, která údajně omylem včera unikla z úřadu, z Ústavu zdravotnických informací a statistiky z ÚZISu, která potvrzuje to, co vy jste jako říkal už na jaře, už před půlrokem jste říkal, že opatření proti covidu, jako by platila před bránu fabriky nebo provozu závodu a za branou už se chovají lidé jinak, protože pracovat musí a jejich pracoviště byla uzpůsobená době před covidem a teď se to potvrdilo, zhruba 39 % nakažených se nakazí na pracovištích, nikoliv ve veřejné dopravě, nikoliv kdekoliv jinde, při sportu, ve školách a podobně, ale na pracovištích a teď, z které strany to vzít, jestli to značí přitvrzování lockdownu, co to značí tohle číslo?

Ta první zpráva ale pro je mě úplně nejhorší, vy už jste řekl teď v tom komentáři, že údajně unikly ty informace, kde je ten zdroj té nákazy. Proč má něco unikat, aby se lidé dozvěděli, jaká je pravda? V tomto případě přece je to naprosto logické, a když jsem ještě říkal, tak vám ještě ten příběh musím doříct do konce, jak ukazujete na těch prvních modrých tmavých ...

To jsou ty modré, modří panáčci.

Tak jsem, tak jsem už tehdy říkal, že to vypadalo původně tak jako, že by covid nechtěl do práce ráno. Zůstane stát před tou obranou, protože se mu asi nechce do práce, ale co se děje potom na těch společných šatnách, těch společných koupelnách a podobně. Tito lidé musí přijít do toho kontaktu a tehdy se všichni podivovali nad situací horníků, ale tam je to prostředí ještě agresivnější ...

No, jistě.

... a pro to šíření daleko pozitivnější a v tomto ..., pozitvnější v tom špatném slova smyslu, a my jsme žádali už několikrát na tripartitě, naposledy na tripartitě, co byla předminulý týden, my jsme žádali i ministra zdravotnictví stávajícího, ať učiní opatření, které budou předcházet ještě případnému lockdownu, a to, že to, co my teď používáme, a děkuju, že používáme, protože i přes to, že tedy nemusíme v pořadu je používat ...

To je pravda, v televizních pořadech při moderování i hosté ji mít nemusíme, pokud dodržíme vzdálenost. Vzdálenost bychom dodrželi, ale myslím si, že je teda v okamžiku, kdy lidé musí nosit roušku úplně všude, je takový ...

Přesně tak. Naše práce tady a teď není tak těžká jako u mnoha zaměstnanců, kteří musí velmi těžce fyzicky pracovat, a přesto tu roušku mají. Ale my jsme požádali, aby roušky se staly osobním ochranným pracovním prostředkem. To teď může někdo říct, no, ale vždyť to jsou. Ne, to není tak jednoduché, to je terminus technicus neboli přesné vyjádření, které vyjadřuje, že když vy jako zaměstnavatel tady svým spolupracovníkům nařídíte roušky, tak je musíte vybavit těmi rouškami v dostatečné kvalitně, musíte jim dát také možnost, aby si odpočali, ale také je musíte odborným způsobem likvidovat, aby se třeba ta, ten vir, který to zachytí, aby se mohl odstranit, a to je náš cíl, protože každý den chodí do práce přibližně 5 milionů lidí, 5 milionů lidí, kde může dojít k tomu přenosu z člověka na člověka.

Co se týká těch roušek, to je jaksi zřetelné. Teď lidé musí nosit roušky i v práci musí nosit roušky, problém je, že zaměstnavatel není povinen jim je dát.

Ne, nemusí, nemusí, pozor! Jestliže to není osobní ochranný pracovní prostředek ...

Uvnitř budovy musí.

Ale v tom zaměstnání je to jiné. Vemte příklad, třeba nějaký stroj, rychle se otáčející stroj, já budu mít tu doma ušitou roušku s těmito tkalouny, které mi budou tady takto trčet, já budu něco, budu přitahovat nůž k tomu soustruhu a výsledkem toho může být, že mě to namotá a můžu taky přijít o život, a to ten zaměstnavatel má samozřejmě významnou roli v tomto.

Ano, ano, a je na to odezva na tuhle tu relativně možná neznámou, může někdo říct podrobnost, ale 5 milionů lidí chodí denně do práce.

Bohužel zatím není já jsem s tím konfrontoval tak stejně šéfa ústředního krizového štábu, jako ministra ministra zdravotnictví.

Ono se vychází z toho, že musíme chodit do práce, mimochodem vlastně cesty do práce jsou teď jediné povolené, vyjma cest k lékaři nebo vyjma cest pro potraviny nebo do lékárny. To je pravda a z toho, z těchto údajů vyplývá, že pracoviště je nejčastějším zdrojem nákazy a teď bod číslo 1. Ta situace u nás je drastická ve smyslu počtu nakažených a ten počet nakažených má prostě přímou úměru k počtu hospitalizovaných zhruba za 2 týdny a má to přímou úměru k lidem, kteří jsou potom v těžkém stavu a bohužel přímou úměru k zemřelým. Vláda prostě objektivně nezvládla nějaké trasování a Semafor a lokalizaci ohnisek, a tak dále, přistoupilo se k celoplošným opatřením, které spočívají v zásadě v uzavření, obchodů, restaurací a teď tedy omezení pohybu, ale vůbec se nepřistoupilo k tomu, že by se regulovala práce a pokud je tahle situace tak drastická ...

Jen u některých sektorů, u některých sektorů, ale u toho převáženého, to znamená, u průmyslu se to neděje. Navíc je nutno si uvědomit ...

Ale pokud je situace tak drastická, že nic jiného než postupné omezování sociálních kontaktů není možné a nesmíříme se tedy se stovkami nebo tisíci zemřelých zbytečně, je na místě hovořit o tvrdším lockdownu, to znamená omezení práce?

Já si myslím, že ještě lze předejít něčemu, a to je to, že se vybaví, že když tady hovoříme, kolik stojí některá opatření, kolik miliard korun, tak si myslím, že nic nebrání tomu, aby třeba stát dodal zaměstnavatelům, protože to chápeme, že je potřeba udržet ekonomiku v určitém stavu, to neznamená, že má ekonomika nad zdravým a nad životy, to vůbec ne, ale je dobré, aby byla v nějakém stavu a fungovala, aby se vyráběly potraviny a vše, co souvisí s kritickou infrastrukturou a v tomto případě i průmyslové firmy, protože, jestliže třeba průmyslová firma vyrábí nějaký výrobek, ten dodává do nějakého teritoria, kde je zájem o ty výrobky, tak přece by bylo nerozumné neučinit kroky pro ochranu zdraví těch zaměstnanců například a v tom případě si myslím, že by stát mohl dát těm zaměstnavatelům k dispozici ty ochranné prostředky, aby je měli, aby se ...

Pokud to stačí.

Ale když to nevyzkoušíme, tak toto se ještě zhorší, protože ten komunitní přenos je samozřejmě dramatický.

K tomu směřuju, protože vláda přiznala včera ústy ministra zdravotnictví, a dokonce to řekl premiér, tedy takovým tím svým zvláštním způsobem. "Ono to nefunguje," řekl, ano, ty opatření, která byla zavedena, roušky uvnitř budov, uzavření škol, uzavření restaurací zdají se, zdá se, nemají takový efekt, jako se očekávalo, prostě to tak není. Ta čísla opravdu letí dramaticky nahoru, včera bylo 15 000 nakažených, bohužel ta dynamika každotýdenního vývoje říká to, že o víkendu čísla klesnou z několika důvodů a od pondělka stoupají. Včera jsme měli teprve středu, jsme měli 15 000, pokud se zachová dynamika každotýdenního vývoje, tak se opravdu můžeme v pátek dočkat číslo typu 20 000, což prostě ta predikce je potom opravdu drastická, myslím, hospitalizovaných v nějaké době. A tady vidíme čísla, že na pracovištích se lidé nakazí nejčastěji. Teď máme tedy dvojí volbu. Buď ty pracoviště uzavřeme nebo začneme urgentně a rychle dělat něco pro ochranu zdraví pracovníků, pokud tam musí chodit.

To jsou, já jsem měl ...

A druhá varianta, že to uzavřeme a necháme běžet pouze podniky kritické infrastruktury, vodárny, energetické společnosti, telekomunikační společnosti a nic víc.

Ale já jsem očekával, že to rozhodnutí vlády, které se tak avizovalo, že bude tvrdší, tak že bude ještě tvrdší a uměl jsem si představit, že třeba ty 2 dny svátků, které teď předcházejí, pardon, ty 2 dny práce, které předcházejí státnímu svátku, tak že se třeba využijí pro to, že se použije ten, ten časový úsek těch 5 dnů k tomu, aby se přerušila práce a omezilo se částečně ten kontakt a srazily se ta čísla, která ohrožují ten náš zdravotní systém a myslel jsem si, že to nastane. Nenastalo to, nevím.

A můžete vysvětlit, přece je zřejmé, je přece zřejmé, že hlavní riziko je teď tedy, profesor Prymula tomu říká přetečení zdravotnického systému, je to matematická úloha. Je to relativně jednoduchá matematická úloha, která vede k tomu, že za současného stavu skutečně ten zdravotnický systém bude přehlcen, to prostě je zřetelné, pokud se nestane zázrak nebo pokud se dramaticky nedupne na brzdu a teď říkám, dupne na brzdu. Mně přijde, že jsme sundali nohu z plynu, ale na tu brzdu jsme nešlápli a teď se z nějakého důvodu zase čeká a každé čekání už může stát lidské životy. Proč se tohle neudělalo? Proč se tohle neudělalo, aby příští týden se prostě vypla, vypla ekonomika, upřímně o Vánocích se také vypne, ano, ale o Vánocích nehrozí takhle dramatické zdravotní riziko, proč se to neudělalo?

No, tady hlavně hrozí, že se to stane jaksi samovolně a že se to stane tím, že ten personál, který dělá v těch firmách, tak že ten bude nemocen a ten to zastaví a může dokonce nastat ten lockdown jinou cestou, že to nemusí být, že se ten velký výrobce zastaví, ale že se ten subdodavatel, který je relativně malý, ale má stejný výsledek, nikoliv velký, a on zastaví celý ten řetězec, a to bude potom daleko větší problém, proto je lépe, když to bude řízené, proto mě překvapuje, že se nepřistoupilo, nevyužívalo se tady tohoto časovém úseku, který před sebou máme k tomu právě, aby se to takto učinilo. Nestalo se. Co se dá očekávat, zhoršení situace. V tom případě se dá očekávat další kroky vlády, které by mohly nastat a které by směřovaly k nějakému tvrdšímu zastavení, ale je to jako bychom stále tu tětivu natahovali a natahovali a potom se divíme, že ta rána bude velká.

Reagujeme na aktuální situaci poměrně zmatenými kroky. Já se přiznám, že jsem do určité míry zklamán z profesora Prymuly. Já jsem si myslel, že je opravdu rozhodný, rázný a ty věci má spočtené a ví, co bude dělat, ale pokud vidím, že v pondělí se řekne, že lockdown dál nebude, aby se ve středu zavedl, aby se řeklo, že děti určitě půjdou do školy, aby se nakonec řeklo, že asi nepůjdou, když to ta čísla neumožňují. No jo, ale ta matematická úloha teď opravdu není tak složitá, abych dokázal dopočítat, co se bude dít se zdravotnickým systémem, to prostě tak není.

Já myslím, že tady se ukazuje, že ten přístup a ty informace, respektive názory, které říká ministr vnitra Hamáček, tak jsou daleko blíže realitě, než ty, které v tomto případě říkal pan ministr zdravotnictví. On říkal, to byla třeba ta diskuze o školách, zda se otevřou školy nebo neotevřou. Tam byl jasný rozdíl v těch stanoviscích. Názor ministra zdravotnictví je naprosto odlišný oproti, a myslím si velmi, že velmi realistickému názoru ministra vnitra. Mrzí mě však, že se neřeší ta otázka toho velkého počtu lidí, protože uvědomme si ten stav, že závislost ekonomiky na těch lidech, jejichž třeba, které vůbec neznáme v té kritické infrastruktuře, tak oni taky jsou vystaveni obrovskému nebezpečí, že budou nakaženi. Jakmile vám onemocní řidič autobusu, to si nemůže za ten volant sednout jen tak.

Víte, k tomu lockdownu a ochraně zaměstnanců, teď se ukazuje, že jste měl opravdu pravdu, protože to jedna z klíčových věcí.

Rozhodně.

Upřímně, nemůžeme od všech 5 milionů zaměstnanců, kteří každý den jezdí do práce, očekávat, že 5 milionů lidí bude mimořádně statečných a mimořádně odolných a nebudou si všímat toho viru. V okamžiku, kdy opravdu hrozí, že ty nemocnice budou plné, včera nám ministr Prymula řekl, že jsou plné z 80 % a ta matematická úloha do 100 % není tak složitá.

To je chviličku, ano.

Ono to je prostě chviličku a lze očekávat, že spousta lidí se začne prostě obávat, obávat chodit do práce, obávat chodit, posílat případně děti do školy, obávat a do té práce stejně nepůjdou k tomu lockdownu de facto dojde stejně a navíc se ta situace ve zdravotnictví může akcelerovat tím, že dojde k jednoduchému runu na nemocnice. Že lidé se začnou obávat, že se na ně nedostane lůžko, že se nedostane péče a při každém zakašlání si zavolají sanitku nebo něco podobného, to lze očekávat, že se může stát v hlavách některých lidí.

To samozřejmě funguje i v době, kdy takový problém není, takže se to jenom zvětší to je zcela logické. Ta obava o sebe, o své blízké je zcela reálným, reálnou životní situací, obzvláště když máte, v bezprostřední blízkosti se vám ta nemoc objeví, tak to mnohdy i ti zarputilí odpůrci najednou zjistí, že to není žádná legrace a obzvláště, když se stane, že je to nějaký průběh, který má těžší charakter. Já zase, my jsme včera komunikovali s našimi odborovými předáky napříč Českou republikou z různých sektorů a musím říct, že je to opravdu různorodé, například v potravinářství ti lidé vypadají jak, jak kosmonauti, protože jsou opravdu, mají jenom ...

V tom pracovat, jak můžeme vidět na zdravotnících ...

... jen oční průzor, ale to já nehovořím o zdravotnících, ale tady hovořím o potravinářích ...

O potravinářích, ano.

... tak stejně jsou to lidé, kteří pracují v dalších odvětvích, ale říkají, že někde se to dodržuje, někde se to prostě nedodržuje, že nedochází k tomu, že třeba u malých firem ten zaměstnavatel to tolik neřeší, domluvili se, že je nebudou používat, no, a ve chvíli, kdy ten člověk je právě tím bezpříznakovým přesto nositelem, se stane vlastně tím přenašečem a výsledek je samozřejmě, že může nakazit další a další, takže je to i to, že my se možná poprvé potkáváme s takovou situací, kdy máme tady nemoc, která není identifikovatelná.

Ale, pane předsedo, to se potkáváme poprvé, ale ono to také odhaluje nebo obnažuje. De facto v plné nahotě a nechci říct neschopnost vlády, ale určitý typ amatérismu, intuitivního řízení státu, intuitivního řízení vládních opatření a teď máme ale pro poprvé situaci, že debatujeme o tom, jestli za 2 roky bude novela zákoníku práce nebo něco podobného. Při vší úctě to jsou důležité věci, ale nikdy to nevybočilo z takového politického dohadování, ale tady jde o životy.

Ale tady zrovna bych rád vyzdvihl jednu věc, kdy, i když máme se zaměstnavateli v některých věcech střetové, střetové body, tak v případě výzvy, aby zaměstnavatelé dodržovali všechna ustanovení, vybavovali zaměstnance těmi ochrannými prostředky, tak jsme se shodli, během dvou minut jsme byli s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy, s panem Hanákem domluveni a vydali jsme společné prohlášení, kde vyzýváme ...

Já jsem ho viděl.

... kde vyzýváme všechny k tomu, aby to následovaly, to je jedna věc. Druhá, vy jste řekl, co to všechno obnažuje. Obnažuje to více věcí najednou. Obnažuje toto, že si uvědomujeme jaké profese jsou, jaké jsou důležité vůbec pro ten běh té ekonomiky, jaký význam má zdravotnictví pro naši budoucnost, jaký význam má digitalizace, jaký význam a jak je nebezpečná třeba kybernetická, nedostatečná kybernetická bezpečnost a obezřetnost ze strany zařízení.

To je pravda.

Ale taky vy jste řekl o těch politicích. Ano, to je také pravda, najednou se ukazuje, koho vlastně bychom potřebovali v čele České republiky.

Víte, já, tlak na lidi, ať se chovají odpovědně, přijímám, myslím si, že každý, kdo má rozum, kdo chápe důsledky té epidemie, tak prostě ví, že tu roušku musí nosit, že není nic špatného ji nosit i na ulici nebo, nebo jinde. To je přece logické. Každý, kdo má rozum, ví, že hygiena rukou pomůže a koupit si za pár desítek korun nějaký hygienický gel, který prostě dezinfikuje ruce, to je přece v pořádku. Každý, kdo má rozum, ví, že není dobré při hovoru s lidmi chodit příliš blízko a není tedy dobré chodit teď vůbec do kontaktu s ostatními lidmi, vždyť to několik týdnů vydržíme, to je všechno v pořádku. Problém je, že já si myslím, že to teď v tuhle chvíli nemůže stačit, že toho viru je tak obrovské množství, že to prostě nemůže stačit a za druhé chodíme do práce, kde prostě pracoviště jsou uzpůsobeny době před covidem, nikoliv v době covidové, prostě logicky ani tady v televizi, když jste přišel, musel jste projít chodbou do maskérny, přišel jste do studia, není možné se vyhnout všem lidem, to nejde.

Do maskérny jsem nevstoupil, protože jí teď nerealizujeme právě pro to, abychom neohrožovali lidi.

Ale odložil jste si tam osobní věci, ale to je ...

Ale když jsem přicházel do budovy, tak mi byla změřená teplota, jinak bych ani nemohl vstoupit tady k vám, ale to já, to je dobré, to je správný přístup, je to respekt ke všemu, ale potom je ta druhá část, kdy například dnes ráno jsem se dočetl, že přestože ministr Prymula něco vyhlásil, to se jedná o možnost prodeje jídla v těch centrech nad pět tisíc metrů čtverečních, tak že to pravda není, protože to písemné vyjádření je jiné, a to ...

Ne, počkejte, to, tohle to byla zajímavá věc. Oni se ho ptali na tuhletu otázku na té včerejší tiskové konferenci, on řekl, že to je možný, ale vydat to, vydat to ven, aby se potom v tom písemném vyhotovení usnesení vlády objevilo, že to prostě možný není a dneska teda řekl: "No, on, oni můžou vařit, ale můžou to vlastně jenom rozvážet domů a nemůžou to vydávat." To jsou takový ...

Ale to je, ale to jsou ty věci, které mohou a které působí na tu nedůvěryhodnost velmi silným způsobem, protože potom je rozdíl mezi tím, co řekne ministr a co napíše ministr. Teď on to nenapíše, ale co vydá to ministerstvo jako oficiální statement, a to je pro ty lidi velice problematická situace, protože ne každý rozumí tomu, co znamená nařízení vlády, co znamená rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, jestli je platné a jakou šíři má platnosti, co má ten člověk poslouchat, kde je hranice, co zaměstnavatel může a nemůže, to je celá řada takovýchto opatření. Vypadá to jako šedá zóna, někdy se toho vůbec nedotknete, ale najednou je to taková hromada, že člověk se v tom nemůže vyznat.

Ne, ne, to, co řekl včera ministr Prymula, no, tak to vycházelo z nějakého jednání a pak to nějaký úředník dopsal, dal, dal tam nějaký podrobnosti, který de facto negovaly vyjádření ministra ...

--------------------

Ale on je za to odpovědný.

To se nedá nic dělat, tak to je.

Ale já jsem se vrátil, já se chci vrátit k tomu, co jsem naznačil, tak já se zeptám úplně naplacato. Víte, když šlo o nějaké politikaření, tak to bylo politikaření v podstatě tady v televizi jsme byli rádi za to, že jste se dohadovali s politiky, a tak, aspoň bylo o čem točit. Tečka. Teď jde o životy a mně se zdá opravdu, že ta nekompetence je příliš vysoká, že je příliš vysoká, že to improvizovaní s dalšími a dalšími opatřeními, překvapení z těch matematických, z těch čísel a z té matematické exponenciály je příliš vysoké, že přece není možné, aby ty odborníci, epidemiologové, ekonomové, matematici vládě nedávali údaje, z kterých má vycházet a ona je z nějakého důvodu prostě pořád ignoruje, jinak si nedovedu vysvětlit, protože se stále opakuje, že vývoj dalších dvou dnů neguje předpoklady, které byly říkány, ať už ministrem zdravotnictví, předsedou vlády, a tak dále. A za druhé je tady vidět naprostá nekompetence v té ekonomice. To, že je potřeba zuby nehty udržet ekonomický chod státu se zdá býti nepochopitelné, mluvím o panu Havlíčkovi, když, říká vlastně všechno je skvělé, že všechno funguje, že stát udělal dost a vlastně víc, než bylo potřeba. Já z toho mám nepříjemný pocit a já bych takhle nemluvil, kdyby nešlo opravdu dramatickou situaci.

Pane Soukupe, já mám teď takovou představu, když o tom hovoříte, co bych si i uměl představit. Uměl bych si představit, kdyby prezident republiky pozval předsedu vlády, předsedu Poslanecké sněmovny, Senátu, všechny předseda a předsedkyně politických stran v České republice, reprezentace zaměstnavatelů i zaměstnanců a řekl třeba prostřednictvím videohovoru: "Vážení, žádám vás, abychom teď na dobu, kdy tady budeme řešit tak vážnou věc, jako je udržení životů českých občanů a jejich zdraví, pojďme zapomenout na tyto politické půtky. Pojďme teď se dohodnout, co nám ještě chybí, co musíme dopracovat, pochválit to, co pochválit v této chvíli už je správně a ukážeme lidem, že jsme v této chvíli schopni, připraveni spravovat zemi tak, aby to občanům neublížilo." To by bohatě stačilo jako jasný signál občanům, ano teď jsme v krizové situaci ..

Nacházíme, náš národ se nachází ...

A v této chvíli to není, toto chybí, toto potřebujeme slyšet a vidět, protože ta jednota se netvoří jenom tak, že každý jednotlivec k tomu přistupuje, ale ono to taky chce vidět do těch autorit, které v České republice jsou. A přestože je kritizuje, tak jsou situace, kdy budeme jednoznačně následovat tyto autority.

Opravdu během během několika dnů začneme mít problém ve zdravotnictví, a to nebudou mít problém jenom ti.

My už ho máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

My už ho máme, jenom ti covidoví pacienti, to budou mít samozřejmě problém zejména pacienti, které mají jiné diagnózy, kteří prostě už v tuto chvíli plnili nemocnice, potřebovali zákroky a tak dále a mně je to strašně líto a upřímně, já když vidím pořád tu snůšku de facto lží a polopravd, jakože včera slyšíme, že lockdown není, tak v čem, v čem žijeme, vždyť přece to je lockdown.

Je to lockdown.

To přece je naprosto zřetelné, že nechceme izraelský scénář, proboha, proč nechceme izraelský scénář, oni už jsou z toho venku a stále znovu, znovu, spíše se opakujou marketingové poučky, anebo takovéto to naslouchání veřejnosti, místo tvrdé nepříjemné, ale pravdy.

Souhlasím s vámi, navíc ještě jsme neučinili to, že jsme se, že bychom se připravili na tu druhou vlnu lépe, místo toho, abychom vyhodnotili rychle tu první vlnu, kde jsme udělali chyby a ty chyby rychle napravili, tak jsme se opíjeli myšlenkou, že už je všechno úplně v pořádku a nic už nebude, přestože to upozornění tady zcela relevantní bylo, mně vadí rozhodně to, co se odehrávalo před volbama krajskýma, protože to si myslím, že je, to je krajní nezodpovědnost, tak se to přece nemá dělat, bohužel je to tak, ten politický tah nezměníte a je, někdy se i ukáže právě před těmi volbami se ukáže, kdo je schopen a kdo není schopen řídit a to si myslím, že se úplně nezvládlo, tak jak se to zvládnout mohlo, ale bylo by dobře, abychom už se nebavili o tom, co bylo, ale musíme se bavit, jak to říkáte vy, co bude, cobude, protože to co bude, je teď před námi, bude čas někdy v příštím období hodnotit, co se odehrálo.

No ano.

Ale teď se musíme velmi perfektně připravit na to, co nás čeká a já se zpátky vrátím na počátek naší diskuze, máme tady 5 milionu lidí, kteří chodí každý den do práce, kteří jsou a mohou být, aniž by to chtěli, aniž by si to přáli, předmětem toho šíření toho viru, pomozme si sobě, pomozme ekonomice, pomozme zaměstnavatelům k tomu, aby se to nečinilo a ochraňme republiku.

Ale ono se to zcela evidentně nestane, protože, protože slyšíme, že ekonomika de facto nemá žádný problém, ještě před několika dny ministr Havlíček říkal, že služby jedou, vývoz jede, výroba jede, průmysl jede a holt některý služby nejedou a já jenom říkám, jako restaurace, posilovny a podobně, samozřejmě posilovny nejsou asi, asi tahounem národní ekonomiky, ale pokud se 40 % lidí nakazí v práci, tak ono se může také stát, že ono to nepojede a ono už to nejede teď...

Ale já si myslím, že se to ještě zhorší, že ten přenos v práci se ještě zhorší.

Přesně tak tím, že se tyto ostatní aktivity...

Logicky.

Utlumí a zůstanou všechny ostatní aktivity v práci, tak se to ještě zhorší a upřímně ve světle toho se, se vaše slova zdají absolutní pravda a tesat, protože celý státní rozpočet bez práce je k ničemu, protože příjmová strana je přece plněna prací, daněmi, které...

Ano, je to tak, ale, ale nemocný člověk pracovat nebude.

Nebude ano.

Musí být zdravý. Takže to první je to zdraví a zároveň s tím pojede i ta ekonomika, takže učiňme teď všechno pro tu ochranu zdraví.

Chápou to?

No, to je dobrá otázka, já mám bohužel pocit, že ne tolik, jak by měli.

Ale tady jde o týdny.

Já s váma, no já myslím, že jde o dny v tom smyslu přetížení toho systému.

Že jde opravdu už o dny, a proto je důležité, aby ta opatření přijata byla a opětovně se snažíme, aby ti, kteří na to mají právo, aby to učinili ale zatím nemáme žádný zpětný signál. Je to zvláštní situace, velmi zvláštní, mě vůbec nenaplňuje, ani mě netěší, že jsme pravdu měli od samotného počátku, ale já bych se vůbec neobával těch ekonomických dopadů, tak jak to někteří říkají, protože my si myslíme, že pokud to bude krátký úsek toho přerušení, tak ekonomika to zvládne, nebude to více než 8 % propadu HDP, pokud se něco vysloveně nepokazí, takže to je ale jenom předpoklad, no a potom už budeme mít čas na tu nápravu, ale v této chvíli musíme ochránit to základní.

No, samozřejmě mluvíme o lockdownu, který teď zdá se býti omezení práce ve světle těchhle těch čísel omezení práce po nějakou dobu, aby se srazilo množství toho viru, se zdá býti naprosto legitimní debata, ale ono se zase vracíme k tomu, proč jsme jako rozvolňovali, protože bylo léto a upřímně taky jsme všem vysvětlili v červnu, mluvím tedy o premiérovi, že jsme best in covid, že jsme všechno zvládli a teď by bylo hloupé říkat, no víte, bylo by dobrý dodržovat nějaký opatření, no tak jsme to zvládli, lidi tomu opravdu ale uvěřili, chovali se tak jako dřív, lidem nemůžeme nic vyčítat, oni se prostě chovají, tak jak, tak jak jim vláda umožní, tak jak je atmosféra ve společnosti a samozřejmě můžeme vyčítat tady nějakým šílencům, který jdou na demonstraci proti rouškám a podobně, ale to je prostě.

To se stává.

To se prostě stává, v každé společnosti takový lidé jsou, pak byly volby a bylo by asi marketingově nevhodné říkat, že se řítíme do průšvihu, ale teď už žádný volby nemáme a ono, ono to pořád pokračuje, ono to pořád pokračuje.

Takto změnila se ta, ta komunikace se změnila, to musíme uznat oba, že ta, že se změnilo množství těch informací, které jsou dispozici, může se s nimi pracovat, někteří se i docela zajímavé rozhovořili i někteří členové vlády, kde už vzniká i určitý...

Třeba pan Zaorálek.

Ano, už ten veřejný konflikt tady je, což je ale dobře, já jsem rád, když tento, tento druh diskuze probíhá, protože když probíhá, tak to znamená, že to je zdravé, že má zdravý základ.

Ale víte, Zaorálek řekne, že udělali chybu, že v tom ústředním krizovým štábu měli být lidé, kteří zastávají i jiné názory, jmenoval prof. Flegera a tak, omlouval se a říkal, že je to dramatická chyba, paní Maláčová tak nějak nevím, jestli úmyslně nebo neúmyslně řekla do kamer český televize, že pan premiér je debil ve smyslu, že to, že to zvoral, proč máme pocit, že to jako disidentská činnost tohle to, jako to by měla být normální férová hra s občany v takovéhle situaci státu.

Já nebudu hodnotit, do jaké míry to je, či není disidentská činnost, já asi někdy připadám, že zastupovat zájmy zaměstnanců, je disidentská činnost od počátku, ale já myslím, že to je právě ta velikost toho, do jaké míry máme, či nemáme moudrou vládu. Pokud budeme mít moudrou, tak se nebude bránit ani těmto ostrým diskuzím i veřejným diskuzím, protože potom má možnost rozhodnout tím nejlepším směrem, kde se ty diskuze protínají a to je to nejlepší, když udělá chybu, tak se omluví, jsou to jen lidé, ministři nejsou žádní nadlidi, jsou to jen lidé.

Na druhou stranu víte, i nekonání je někdy konání. Já dám mám takový příklad.

Ne konání je velké konání.

Ano, já dám takový příklad, trestný čin neposkytnutí pomoci, když vidím zraněného člověka na ulici a okolo něj přijdu nebo odjedu autem, tak jsem se dopustil trestného činu, protože jsem povinen mu pomoci.

Ano.

I nekonání vlády, je zásadní konání teďko.

Ano souhlasím.

Protože to nebezpečí je prostě obrovské, můžete mi vysvětlit, proč se třeba tím, co říkáte, někdo seriózně nezabývá, že je potřeba masivně pomoci lidem v zaměstnání, v ochraně jejich, jejich zdraví v zaměstnání, protože jinak...

Jinak to nedopadnedobře, jinak ten komunitní přenos bude jen a jen pokračovat, bude se to jenom zhoršovat, takže já se snažím činit všechno proto, abych je přesvědčil, proto to otevírám tam, kde to otevírat můžu a ta diskuze se zase vede, což byla tripartita poslední.

Ano.

A žádal jsem a přímo adresně na pana ministra Prymulu, aby v tomto přijmuli opatření, toto jsem udělal vůči předsedovi Ústředního krizového štábu stejnou rétorikou a požádal jsem, aby se, aby se konalo, aby se učinily kroky, které s tím souvisí, to jsou vážné věci a je to jedno z mála, co nám ještě můžeme pomoci, předtím skutečně absolutním lockdownem, který proběhl už v některých zemích.

Já jsem a u prezidenta republiky a jak k němu má velkou úctu a mnoho let, mnoho let jsem tam nebo 3 roky sem tam chodil každý týden na Hrad nebo do Lán natáčet rozhovory, ale upřímně, já když jsem viděl, že hlavní téma je předávání metálů nebo těch státní vyznamenání na 28. října a bylo přece zřejmé, že právě v těch dnech bude kulminovat kritická situace ve společnosti, tak přece bylo jasné, že nic takového se konat nemůže a dnes to potvrdili a já, když jsem viděl tiskovou konferenci pana Mynáře, kancléře, který se zabývá nějakými půtkami s pražským primátorem, ani jsem pořádně nevěděl, o co šlo, abych, musel jsem si to vyhledat a místo prostě promluvy k národu, tak mi z toho bylo prostě nepříjemně.

Já jsem třeba přivítal ten páteční proslov pana prezidenta, myslím si, že byl přesně takový jako, jako bychom si ho přát měli a jaký být měl a myslím si, že by měl být právě tím základem pro tu koordinaci, protože pan prezident je zároveň vrchní velitel ozbrojených sil, takže má na to plnou kompetenci, svolat Bezpečnostní radu státu a tam se na těchto věcech domluvit a myslím si, že to jsou věci, které by se konat mohly.

Možná jsem řekl špatně, víte promluvu k národu, ta už se stala, ale promluvu k politikům a taky otázku, podívejte se a teď narovinu, vážený pane předsedo vlády, jestli jste překážkou toho řešení, jestli jste překážkou z jakéhokoliv důvodu vašeho vlastního ega, neschopnosti si při přiznat chybu, neschopnosti se v uvozovkách mediálně ponížit, že ne všechno bylo dobře, tak pane předsedo vlády, musíte ustoupit, anebo se chovejte tak, jak se tady, jak jsme se tady dohodli, protože náš národ je v kritické situaci.

Ano, já nevím, co je předmětem jednání mezi panem prezidentem a panem premiérem.

Já taky ne.

Můžeme se jen domnívat v tomto případě, ale souhlasím s vámi, že tento apel by tady rozhodně být nejen měl, ale už být měl a pokud byl, tak je to v pořádku, ale problém je, že veřejnost toto povědomí nemá ani náznakem a v tomto případě si myslím, že to veřejnost očekává, ale znovu říkám, jestliže člen vlády chybu udělá, to se stát opravdu může.

Ano.

Ale horší je, když na té chybě ještě staví další a další...

To jsem řekl z nějakýho důvodu ego, ega, neschopnosti si přiznat chybu nebo nevůli, nevůli číst si v médiích kritiku nebo něco podobného, mimochodem Bohumil Pečinka, redaktor Reflexu dneska napsal krásný článek a on ho nazval, něco se musí stát a teď v tom článku byl popis různých chyb neschopností a na závěr je, já nevím co, ale něco se musí stát, protože se řítíme do strašlivého průšvihu.

Já to znovu opakuju, já si myslím, že z pohledu toho, aby se to opravdu začalo řídit tak, jak se to řídit má, tak bych očekával, že ta iniciativa teď přijde od prezidenta republiky, prezident republiky všechny nejen ústavní činitele, ale i předsedy politických subjektů, které jsou zastoupeny ve sněmovně a v Senátu.

A je toho schopen?

Já si myslím, že jednoznačně.

Jako fyzicky ano, ale jestli to přijme?

To nevím, to je, prezident má přece svou vlastní hlavu, své vlastní mínění, ale vy se ptáte co by, tak já bych očekával toto a okamžitě by tento pyramidální systém, který je v situaci, kdy země je v nouzi, tak by měl okamžitě fungovat a přesně tímto způsobem, jestli jsou zákony, které jsou zbytné, věřím tomu, že sněmovna to zvládne, že zbytné zákony je schopna posunout, zákony, které souvisí s ochranou země, okamžitě musí do popředí a musí se řešit, to znamená, ať už to ve vztahu ke zdraví, tak ve vztahu k ekonomice a pomoci ekonomickým subjektům.

No jo ale.

A v tom případě můžeme mít jasný směr a že se potom můžeme někde lišit, že něco může být lépe, někdo hůře, to už je druhá věc.

Počkejte, ano, takhle by to býti mělo, nicméně země je v nouzi, to je prostě velká pravda, země je opravdu v nouzi, přiznejme si, že jsme bohatá země, jsme vyspělá země.

Určitě.

A já tady slyším to, že premiér volá do nějaký banky, aby mu půjčili call centrum, premiér volá výrobci nemocničních postelí, aby nám prodali nemocniční postele, to prostě svědčí o tom, že tohle je špatně, tohle nemá dělat premiér, to má dělat nějaký úředník, který to zařídí, premiér se má chovat tak, aby národ, lidé byli klidní, že je veden správně, premiér nemá volat do call centra, víte a když jsme u toho.

Může volat do call centra, ale tak do svého, jestli jsou zaměstnanci, ještě zvládají nápor...

Zvládají nápor a dát jim možná na hygienických zprávách naději, že dostanou třeba odměny nebo že posílí jejich, jejich kapacity a podobně.

Nebo i to, že si váží jejich práce a že jí oceňuje a že v této době jsou nenahraditelný, lidé, lidé to očekávají, od politiků, že to řeknou.

Já jsem přepokládal, že náš stát, náš bohatý stát má v takovýchto situacích, já to řeknu záložní agregátor a spustí se mechanismy, na které se můžeme spolehnout a teď vidíme, že ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu se nakazil koronavirem, což je, tedy jedna otázka je, jak je to možný, k čemu má ochranku, jakto že ho nechali vystavit riziku v tuto chvíli.

Stalo se.

Stalo se a vedle toho slyším, že teda Ústřední krizový štáb se bude řídit z obýváku doma a já tohle nechci, já tohle nechci, já, já, mně to je nepříjemný, prostě od Hamáčka z obýváku se nemá řídit Ústřední krizový štáb, tam má nastoupit nějaký krizový scénář, pokud předseda Ústředního krizového štábu vypadne ze zdravotních důvodů, tak se má dít něco jiného.

Ano, ale my si nemusíme přece představovat, odkud se to řídí, protože to nevíme ani v té reálné praxi, nevíme, jestli se to řídí z auta při jednom či druhém přejezdu přes celou republiku, kde se třeba řeší nějaký kryty, nějaká kritická situace, rozhodné není odkud řídí, ale jak řídí a jestliže je v pořádku a je pouze v situaci, že je separován od ostatních právě proto, že má nemoc, která je nakažlivá, mohl by ji přenášet, tak v tom případě se nemusí nic a na kvalitě toho rozhodnutí to vůbec nic nemusí znamenat, to nemusíme posuzovat, důležité je, jak to funguje a tady se bohužel u té druhé vlny stalo totéž co při první, že se opět vyčkávalo, kdy se aktivuje Ústřední krizový štáb, to je vážnější problém, který nastal a na to máme krizovou, krizové zákony, vemte, že mi třeba volal jeden majitel jedné firmy, která vyrábí i zdravotnické pomůcky, on říkal, no nám nikdo neřekl, že a nedohodl se s náma, že bychom měli držet třeba některé záložní, záložní možnosti nebo nějaké sklady, které jsou potom použity právě pro kritickou infrastrukturu, říká, no ale to by mělo být, kritická infrastruktura se nebudu, nebuduje jenom v oblasti zdravotnictví, ale třeba, aby bylo dostatek potravin, aby bylo dostatek paliv, ty se třeba, ty se, jsou někde umístěny, aby se mohly použít při výpadku a tak dál, to je celá řada věcí, které jsou už i v českém zákonodárství, jsou dány, je jenom o to, aby se to řídilo, to je to nejdůležitější, aby se to řídilo a řídilo se to tím směrem, který potřebuje země.

Já to co jste řekl panu Hamáčkovi, vy ho bráníte, já s tím v zásadě souhlasím, že jde o kvalitu toho rozhodnutí a nemusíme se, ale jde o ten princip, pro mě Ústřední krizový štáb, ministr vnitra, celý tenhle ten aparát represivní, upřímně řečeno státní aparát v kritických chvílích má být ochráněn, má být prostě naprosto spolehlivý. Já nevím odkad se dělají rozhodnutí, ale já si představu, že pracovna ministra vnitra je nějakým způsobem zabezpečná, nedokážu nedokážu říct, jak je zabezpečen obývací pokoj nebo ložnice ministra vnitra, to já nevím, ale takhle jsem to myslel, že.

Já vám samozřejmě rozumím z toho lidského hlediska, ale já budu tak stejně ochraňovat to, co je dobré, tak stejně budu kritizovat, co je špatné a tady si myslím, že nerozhoduje, odkud to řídím, ale jak to řídím a vždy to je, vezmeme případ, že bude ohrožen prezident republiky, tak určitě.

Mimo jiné to vypadá, že ohrožen pravděpodobně byl, protože ministr Toman byl pozitivně testován na koronavirus, sice Pražský hrad, sice Pražský hrad vydal prohlášení, že byly dodrženy pravidla, ale já jsem ty fotografie viděl, prezident republiky i ministr Toman měli obyčejnou roušku, jako máme dva z lékárny a seděli od sebe poměrně blízko, jestli v té době ministr Toman byl infekční, tak samozřejmě pan prezidenta republiky mohlo hrozit, ale to nevíme, jestli byl infekční, to já samozřejmě nevím.

Ale to je taky na systému, na systému, který funguje v okolí pana prezidenta, aby pokud tam někdo půjde, tak aby nebyl infekční, a to je samozřejmě důležitý předpoklad, tak jako vy jste chodil, jak jste říkal za panem prezidentem, tak předpokládám, že jste i vy v zájmu ochrany prezidenta republiky činil všechno proto, že když jste se necítil dobře, tak jste třeba...

To bych tam samozřejmě nešel.

Tak to je, ale to je přece i ten důležitý předpoklad, aby i my jsme byli tolerantní k ostatním a chránili ty ostatní.

Úplně na závěr, vracím se zase k té politice, protože tu problematiku jsme si popsali, má to zůstat tak, jak to je anebo slovy Bohumila Pečinky, něco se musí stát, myslím o organizaci státní správy teď v této kritické době?

Já si nemyslím, že něco, že se opravdu jen musí stát, ale já věřím, že se všechny ty kroky dále připravují. To znamená, aby kritická infrastruktura byla perfektně chráněná, nejenom v minulém čase, ale i v té, i do té budoucnosti, abychom se nemuseli obávat žádných dalších věcí a víte, že jsem tady u vás v pořadu říkal už jeden příklad, já ho přesto použiju a aby se nám k tomu lockdownu ještě nepředal blackout, neboli abychom měli zabezpečeny komfortně zaměstnance, kteří vyrábí elektrickou energii, jsou havíři, kteří je, kteří kopou to uhlí, které se potom spálí a vytváří se z toho právě ta elektrické energie, protože jakmile nebude mít elektřinu, tak my dva tady nebudeme, lidé nebudou mít spojení, a to jsou, to jsou ty důležité věci, které potřebujeme, takže já věřím, že tyto věci i ze zkušeností, které Česká republika má, ať už to historických tak i.

Já vím, já vím.

Že to všechno je zabezpečno a já jsem s některými, kteří jsou součástí infrastruktury mluvil té kritická a řekli mi, ano, je to zabezpečené a děláme všechno.

Navzdory vládě energetické společnosti, telekomunikační společnosti a tak mají svoje plány a umí, umí prostě v krizi pracovat, to je prostě zřejmé, to je prostě zřejmé, problém je, že ani oni nemají zkušenost s takhle rozsáhlou pandemii, to samozřejmě prý problém být může a já bych jenom chtěl, aby si toho ti, kteří můžou určovat pravidla.

Ano.

Což je vláda a státní úřady toho byly jako vědomi, že to oni taky nemusí dělat navzdory vládě věčně, protože můžou být zahnáni do kouta, aniž bychom si to samozřejmě přáli.

Ano, to se samozřejmě stát může, ale pojďme spíš směřovat k tomu, co by se udělat mělo a já si myslím, že v této chvíli jsou ta tím prvním krokem ve vztahu k zvýšení důvěry obyvatel v ty rozhodnutí tak je, aby politici jasně ukázali, že v této chvíli jsou nejen připraveni, ale hlavně že budou prakticky konat kroky na ochranu života a zdraví českých občanů.

Pane předsedo, já vám děkuji za to, že jste přišel do studia.

Děkuju za pozvání a já i vám vašemu týmu pevné zdraví.

Vám také a vám vážení diváci děkuji za pozornost.