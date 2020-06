Jaromír Soukup: Babiš připustil předčasné volby. Já to říkal...

Dnes nejde o nic menšího než o variantu předčasných voleb. I o této možnosti jsem totiž před několika dny psal. A že bychom mohli o nové vládě rozhodovat předčasně, dnes hovořil i premiér Andrej Babiš. Pojďme si tedy stručně zrekapitulovat situaci.

Minulý týden, konkrétně v pátek, jsem upozornil na zajímavý fakt. Že i třicet let po sametové revoluci je česká vláda závislá na podpoře komunistů. Tedy, nikoliv oficiálně. KSČM není součástí vládní koalice. Komunističtí poslanci ale dnes aktivně podporují vládní návrhy ANO a ČSSD, a bez jejich hlasů by vláda své záměry prosazovala jen těžko. A komunisté jsou si toho moc dobře vědomi. Proto Andreji Babišovi vzkázali: Pokud nesplníte naše podmínky, podpora skončí. A počítat nemůžete s našimi hlasy ani u tak klíčového zákona, jako je ten o státním rozpočtu, který mění schválený schodek rozpočtu z 300 na 500 miliard korun.

Podmínky komunistů jsme se nedozvěděli, jsou neveřejné. Andrej Babiš pouze na dotaz novinářů řekl, že KSČM se nelíbí schodek rozpočtu ve výši 500 miliard, představovali by si nižší. Nespokojení jsou i s ministrem obrany Lubomírem Metnarem. Dlouhodobě si pak stěžují na ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ale co se stane, když komunisté státní rozpočet nepodpoří? A když případně jejich hlasy nenahradí KDU-ČSL či Piráti, se kterými Babiš také jedná?

Nastat prý může situace, o níž jsem hovořil již minulý pátek. Babiš dnes doslova řekl: "Nechci předčasné volby, ale v momentě, že by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole." A já jeho slovům rozumím. Jen si myslím, že s tím nechtěním předčasných voleb pan premiér tak trochu neříká pravdu. Protože co si budeme povídat, právě předčasné volby by se mu nyní velmi hodily. Preference ANO jsou stále nadstandardně dobré. A že v hnutí ANO se scénářem předčasných voleb pracují, v posledních dnech informovali i novináři. Bylo by to navíc i levné. Volby by se mohly spojit s těmi krajskými, začátkem října. Takže Andrej Babiš teď není v nějaké těžké situaci. Buď se někteří opoziční poslanci leknou, že by mohli přijít o dobře placená místa, a návrh podpoří. Babišovi tak projde rozpočet, a bude vítězem. Nebo budou předčasné volby. Premiér opět grandiózně vyhraje, bude sestavovat vládu silný jako nikdy. Takže opět výhra. Akorát těm opozičním stranám není co závidět, že?

Každopádně, to nejdůležitější, o co nyní jde, je čas. Ten je pro premiéra Babiše velmi klíčový. I proto se snaží, aby Sněmovna rozpočet projednala zrychleně. Má totiž k tomu jeden pádný důvod: čím dříve bude jasno, tím lépe pro něj. Protože postupem času budou lidé poznávat, jak špatně si vláda v době pokoronavirové vedla, a jak neúčinné byly její ekonomické programy podpory. Ve chvíli, kdy budou padat výpovědi, podniky budou zavírat, kvalita života lidí půjde dolů, budou lidé zcela přirozeně hledat viníka. A toho si je pan premiér moc dobře vědom... Tik tak tik tak...