Jaromír Soukup: Babiši, postavte se konečně k problémům čelem!

Hned na úvod chci říci, že nikdo podle mého nemůže říci, že by byl europoslanec Tomáš Zdechovský srab. Ostatně člověk, který dobrovolně podstoupí výcvik do vojenských záloh, musí mít pro strach uděláno.

To samé mohu říci i o dalším europoslanci Mikuláši Peksovi. I s ním jsem se několikrát potkat tady v televizi. A vždy na mě působil jako muž, který má pro strach uděláno a nebojí se říkat věci napřímo tak, jak jsou. A právě tito dva se spolu se svými rodinami nyní ocitli pod policejní ochranou, protože čelí výhrůžkám kvůli své práci. A třetí osobou, která je pod policejní ochranou a která čelila výhružkám smrti je Monika Hohlmeier. Tedy předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Pokud hledáte, co tyto tři lidi spojuje, tak je to jméno Andreje Babiše. Ano, je to neuvěřitelné, těmto třem lidem vyhrožují příznivci českého premiéra, který je vyšetřován Evropskou unií kvůli možnému střetu zájmů. A byla to právě tato komise, která slovy své šéfky konstatovala, že existují v zásadě pouze tři možnosti, co nyní může Andrej Babiš udělat. Buď přestane on, tedy spíše jeho firmy, čerpat dotace z peněz Evropské unie. Nebo se musí vzdát možnosti být u toho, když se nastavují pravidla pro rozdělování evropských peněz. A pak je tu třetí možnost - že rezignuje. A žádné překvapení, že ani jedna z možností se šéfovi české vlády nelíbí.

Na výhružné dopisy z Čech si stěžovala již před časem paní Hohlmeier. K ní se teď přidal Tomáš Zdechovský, který připustil, že mu v poslední době začaly chodit zprávy, že on i jeho rodina budou viset, že budou zavraždění a zastřeleni. A doslova řekl: "Mým dětem dokonce chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti. Dohromady přišlo několik tisíc obrázků. A na základě toho jsme dostali policejní ochranu” A i když teď třeba někomu může připadat, že se pan Zdechovský a ostatní europoslanci ocitli uprostřed nějakého akčního filmu, a že to přece není možné, ale je. Tohle je realita. A tahle zcela reálně vypadá jednání některých Babišových příznivců.

A i když jsem si říkal, že už s tou neustálou kritikou premiéra Babiše skončím, že to stejně nikam nevede a že mě už nebaví pořád dokola říkat "já jsem vám to říkal”, tak se omlouvám, ale v tomto případě mi to jinak nedá. Protože, pokud Andrej Babiš na sebe nabaluje a vyvolává takovéhle fanatiky, kteří jsou schopni vyhrožovat smrtí dětem politiků, kteří s ním nesouhlasí a chtějí, aby i pro něj platila stejná pravidla, jako pro všechny ostatní, tak nezlobte se na mě, ale tohle už je opravdu hodně za hranou. Ostatně, vidíme to dnes a denně na sociálních sítích, jak moc jsou příznivci Andreje Babiše fanatičtí. Skoro bych se nebál je nazvat sektou.

A i když to tak možná na první pohled nevypadá, tak je to právě Andrej Babiš, který tento fanatismus, možná nevědomky, podporuje. Byl to on, který řekl o této německé političce, že je pomatená. Byl to on, který označil europoslance Peksu a Zdechovského za vlastizrádce. A nakonec všichni víme, že je to právě Andrej Babiš, který rád hází na lidi špínu. Často bez jakýchkoliv důkazů. A i když se těmto lidem někdy i omluví, a vysvětlí, že to bylo v afektu, tak všichni víme, že omluva už nikdy nedoputuje k tolika lidem, jako ono nařčení.

Takže já tady na tomto místě vyzývám pana premiéra Babiše, aby se tomu postavit čelem. Já nikoho z ničeho neobviňuji a pevně věřím tomu, že to není nijak organizované, ale řešit se to musí. A pokud předseda vlády není ochotný a schopný to začít řešit a udělat tomu přítrž, neměl by podle mého tuto funkci nadále zastávat. Více k tomu nemám. Sorry jako!