Jaromír Soukup: bude se zdražovat, příjmy přitom klesají

Dnes u tématu, které se dotýká nás všech. A nenechte se zmást začátkem. Ale já začnu jen rychlým postřehem z mého víkendového nákupu. Kilo paprik za 140 korun. Květák za stovku. A rajčata dražší než vepřové. A to není tím, že bych nakupoval někde v luxusních obchodech, to je stav, který znají všichni, kteří chodí dennodenně nakupovat do normálních prodejen.

A na druhé straně tohoto raketového zdražení potravin jsou pak naše příjmy. Podle dostupných výzkumů dnes už více než polovina obyvatel má nižší výplatu než před krizí. Ale náklady na žití jsou přitom stále stejné. A k tomu všemu musíme všichni ještě platit nájem, hypotéky, elektřinu a další poplatky, které se prostě platit musí. A to je situace, která řadu lidí začíná opravdu trápit, protože se dostávají do složité životní situace.

A pokud si někdo myslí, že odložení splátek hypotéky nebo odklad nájemného něco řeší, tak neřeší vůbec nic. Protože na konci dne, všechny tyto účty budeme muset zaplatit. A to je právě téma mého dnešního Jasně a Stručně. Protože je jasné, že spolu s růstem cen poroste i tlak na zvýšení mezd.

Ono zdražování se totiž na podzim nebude týkat zdaleka jen potravin, ale i dalších věcí. Protože podnikatelé prostě budou muset sehnat peníze na zaplacení ztrát, které jim vznikly v době, kdy se Česko potýkalo s hlavní vlnou epidemie koronaviru. A jak řekl bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer. Jsou podnikatelé a profese, které ztráty z prvního čtvrtletí už nedoženou. Je jasné, že třeba švec, který dříve opravil sto bot za tři měsíce je nyní bude muset opravit za měsíc. Bude více pracovat, ale ztrátu s vypětím všech sil snad nějak postupem času dožene. Ale pak jsou podniky, které podobnou šanci mít nebudou. Třeba restaurace - ty zpětně své hosty neobslouží. A aby měli na splátky úvěrů, na mzdy a na provoz, tak budou muset zdražit.

A přesně to je situace, která může velmi nahrávat dramatickému nárůstu inflace. A protože jsme před volbami a politici se teď budou snažit lidem všemožně pomoc - nebo spíš zalíbit - tak můžeme očekávat i zvyšování mezd. A já už vidím všechny ty billboardy, které budou slibovat, jak se lidově říká "nemožné do tří dnů a zázraky na počkání”. Ale po kterých po volbách zbydou jenom plané sliby. A já vím, že základní marketingové pravidlo zní "slibem nezarmoutíš”, ale nyní jsme v opravdu odlišné situaci, než když se politici předháněli v tom, kdo zařídí obědy do škol zdarma. Tady jde o život většiny lidí v této zemi. A o reálnou hrozbu vysoké inflace - lidsky řečeno dramatickému růstu cen.

A aby ta má vize byla komplexní, tak musím dodat, že k tomu všemu nás na podzim čeká ještě pravděpodobně i druhá vlna nákazy koronavirem. A vláda bude stát před dalším dilema - zopakovat razantní karanténní opatření a znovu poškodit ekonomiku nebo již zvolit takzvanou Švédskou cestu? A volit bude muset opravdu mimořádně opatrně…