Jaromír Soukup: Ekonomická apokalypsa je tady

Hned na začátek jsem si pro vás připravil takový příměr. Když vulkanolog vydá varování, že se probouzí blízká sopka a její aktivita může ohrozit lidské životy, je poprask.

Lidé začnou balit majetek, výjimečná situace donutí odpovědnou vládu k výjimečným krokům. Ale co se stane, když blížící se katastrofu předpoví ekonom? Odpovím vám: vůbec nic. Alespoň tedy u nás v České republice. Řada občanů zůstane v klidu s vírou, že jim se hrozba ekonomického pádu vyhne. A vláda? Ta představí řadu zmatených podpůrných programů, které nemíří správným směrem. Problém neřeší, katastrofu jen odloží. A čeká se, jak to dopadne. A to je strašně špatně.

Proč? V březnu jsem tu spolu s předními ekonomy jasně říkal: nezapomínejme na ekonomiku. Nemysleme jen na současnost, tedy boj s koronavirem, ale i na budoucnost - jak se koronavirus může podepsat na ekonomice. A hlavně: předejděme kolapsu! Vláda to neudělala. Problém podcenila, ekonomické dopady se začínají projevovat. Pozorně poslouchejte, tohle jsou tvrdá data: průmyslová produkce v dubnu meziročně klesla o hrozivých 33,7 procenta. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 42 procent. A takové automobilky jely jen na 20 procent výroby.

Tohle není úpadek. Tohle není velký pokles. To je naprosto bezprecedentní situace - absolutní kolaps průmyslu. A nejde o žádnou poplašnou zprávu. Jak jsem řekl, jde o tvrdá data - vypočítaná Českým statistickým úřadem.

A já opravdu nevím, co dalšího potřebují vládní představitelé slyšet. Jak a co se jim má říct, aby konečně začali konat. Já chápu, že mediálně jsou slova o podpůrných programech vděčná. Problém ale je, že velmi často jde o slova. Mnozí podnikatelé na žádnou podporu nedosáhli. A strategie, kterou vláda zvolila, nám příliš důvodů k optimismu nedává.

Tou hlavní částí strategie je program Antivirus. Stát jím podporuje pracovní místa, aby zaměstnavatelé nemuseli propouštět.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová očekává, že v blízké době bude na tento program navázáno 800 tisíc lidí. Co s těmi lidmi bude, až skončí státní podpora? Odpovím: budou padat výpovědi.

Je to logické. Na státu totiž bude závislých až příliš mnoho lidí. K oněm 800 tisícům lidí připočtěte milion lidí. Tolik jich pracuje pro stát, místní samosprávy a jejich příspěvkové organizace, jako jsou nemocnice, školy nebo kulturní instituce. A také pro státní firmy. Takže to už máme skoro dva miliony. To je takřka polovina všech zaměstnanců v Česku (celkem jich jsou čtyři miliony). To je neúnosné!

Byl bych rád, kdyby si to vláda konečně uvědomila. Aby se mnohem více snažila. Podpořila podnikatele, firmy, a tedy i jejich zaměstnance. Ale moc tomu nevěřím. Ne, když slyším ministry vlády, kteří do médií říkají, jak se všechno náramně daří. Přání je možná otcem myšlenky. Ale skutečným, reálným výsledkům jejich (ne)snažení budeme čelit nakonec všichni.