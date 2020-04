Jaromír Soukup: ekonomická katastrofa je na spadnutí

To, co se nyní děje v Česku, hrozí opravdu velkým průšvihem. Pokud se totiž vláda okamžitě nevzpamatuje, tak se také může stát, že velmi rychle zkolabuje celá tuzemská ekonomika.

V opravdu vážných existenčních problémech jsou totiž nyní už stovky tisíc podnikatelů. A i když vám to možná zní dramaticky, tak já mám opravdu nepříjemné tušení, že během krátké doby skutečný obsah mých slov uvidíme na vlastní oči. Zavřené obchody, neopravené domy a stovky tisíc lidí marně hledající jakoukoliv práci. A co je nejhorší, tak problémy ekonomiky s sebou nesou nutně i další jevy - vyšší počet rozvodů, více lidí v depresích, závislých na alkoholu nebo dokonce třeba vyšší počet sebevražd.

Opravdu je toto to, co chceme? Skutečně chce někdo vidět v Česku chudinské čtvrti, které jsme donedávna byli zvyklí vídat jen v cizině? A já opravdu se vší vážností upozorňuji, že zatím vládní pomoc podnikatelům i lidem je ve srovnání s jinými evropskými státy směšně malá - 0,7 procenta HDP. Německo vyčlenilo téměř 7 procent a zhruba stejně velké Dánsko 2,1 procenta. Nerad ta slova používám, ale nemohu jinak. Toto je opravdový skandál. Když vláda potřebovala pomoc podnikatelů a lidí, tak ji dostala. Když to samé chceme od ní, tak od toho dává ruce pryč.

A já tady znova, už poněkolikáté varuji - naši politici musí začít jednat. Česká ekonomická katastrofa je na spadnutí. A samo se to nevyřeší. Nyní je to na nich - na vládě a na spolupracující opozici. A tak je tady veřejně vyzývám k funkční spolupráci. Není přece možné, aby opozice něco navrhla, vláda to odmítla, a za 3 týdny přišla vláda s totožným návrhem. Tyhle 3 týdny totiž můžou být pro spoustu občanů Česka naprosto rozhodující, a v krajním případě likvidační.

A tak znova na naše zákonodárce apeluji: tyto těžké časy, které nyní zažíváme, a které se bezesporu zapíší černým písmem do novodobých dějin, nesmí být využívány k politickým bojům a hašteření. Milí politici, to není to, co občané Česka od vás potřebují. To není ten důvod, proč vám před nějakým časem vhodili do volební urny lístek s bianco šekem a svou důvěrou. A všechny ty vaše hádky v médiích či na sociálních sítích a všechno to dokazování si, kdo z vás má větší moc, lepší píár a já nevím co ještě, jenom přilevají olej do ohně.

A proto vás prosím: zkuste se oprostit od žabomyších sporů ve smyslu, kde kdo chodí ke kadeřnici, a zda by neměla ministryně financí kvůli svému novému účesu rezignovat. Zkuste se na situaci, ve které nyní jsme, podívat očima svých občanů, svých voličů. A v neposlední řadě, zkuste spolupracovat. Protože, věřte mi nebo ne, ony národo-hospodářské důsledky budou opravdu dramatické… a pokud je nepodchytíte nyní, těžko se vám to podaří později.