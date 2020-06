Jaromír Soukup: Hamáčku, klesl jste už na úplné dno.

Pojďme chvíli mluvit o Senátu. A to i přesto, že Senát nikdy nebyl pro média moc atraktivní. Ale hodně se toho změnilo. I díky zesnulému předsedovi, panu Jaroslavu Kuberovi.

A byl to právě on, který vzbudil pozdvižení, když se rozhodl jet na oficiální návštěvu Tchaj-Wanu. Jenomže dřív než se to mohlo stát, pan Kubera zemřel. A oficiální návštěvu za něj vykoná jeho nástupce ve funkci Miloš Vystrčil.

A to by za normálních okolností mohl být konec příběhu. Ale není. Do dění totiž vstoupil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. A ten tedy úplně normální není.

Soudím tedy tak z rozhovoru, který ministr vnitra poskytl Deníku N. V něm řekl, že: "Stejně jako Kubera se i Vystrčil dostal pod tlak senátorů, kteří se rozhodli, že toto bude hlavní téma, které budou razit. Jsem přesvědčen - a nemám pro to žádné důkazy -, že stejně jako Jardovi Kuberovi, tak i panu Vystrčilovi někdo přišel říct: 'Když na ten Tchaj-wan nepojedeš, my tě odvoláme.'"

Slyšeli jste dobře.

Miloš Vystrčil okamžitě uvedl, že Hamáček lže. Že k žádnému takovému - dovolím si říct vydírání - nedošlo. A já k tomu řeknu jediné - pokud je rozhovor skutečně autentický a pan Hamáček toto řekl, tak v mých očích neuvěřitelně klesl. Protože to, čeho se dopustil, tak to je něco naprosto neskutečného. Vzal si do úst zesnulého předsedu Senátu Kuberu.

A řekl něco, na co už pan Kubera nemůže reagovat.

A tady si dovolím osobní vsuvku: pana Kuberu jsem dobře znal. Byl hostem mých pořadů. Vždy byl zcela svůj. To vám potvrdí každý, kdo ho alespoň trochu poznal. A já si neumím představit, že by Jaroslav Kubera podlehl nějakému tlaku, senátorů, Hradu, ministrů... Tlaku kohokoli. A já vás, pane Hamáčku, vyzývám: neberte si pana Kuberu do úst. Pan Vystrčil vás může označil za lháře, a taky už to udělal. Ale mrtví se bránit nemohou.

A já vůbec mám trochu pocit, že Janu Hamáčkovi buď přeskočilo, nebo žije v alternativní realitě.

Včera jsem tu psal o finanční podpoře médií, která se nyní rodí na vládě. To je v pořádku. Média podporu potřebují. A resort pana Hamáčka byl u záměru podpory od úplného začátku. Ostatně s panem Hamáčkem jsem v rámci videohovoru hovořil o nutnosti podpořit noviny, rádia, televize a internetové projekty i já osobně. Ale to, s čím nakonec politici přišli, je absolutní nesmysl.

Stát bude chtít - podle dostupných informací - u médií nakoupit reklamní prostor za dvě miliardy korun. A nejvíc z těchto peněz skončí, opravdu velmi překvapivě, v mediální skupině MAFRA, která patří do svěřenského fondu Andreje Babiše. To je překvapení, že? Konkrétně si vydavatel Mladé fronty Dnes nebo Lidových novin podle prvních výpočtů přijde na 338 milionů korun. A to je, jen pro představu, daleko víc, než utratí největší čeští zadavatelé reklamy. A pokud chcete utratit takovou částku za reklamu u jednoho vydavatele, tak to znamená mít 6 celostránkových inzerátů v 35 titulech tohoto vydavatelství po dobu 45 měsíců. A všechno to budou inzeráty ministerstva vnitra.

A já si za současné situace umím představit, co by na těch inzerátech bylo: Doporučení, jak se chovat u případné druhé vlny koronaviru. Samozřejmě z pera a s velkou tváří Jana Hamáčka.

Ale tady nejde jen o vydavatelství ze svěřenského fondu Andreje Babiše. Tady jde o princip, protože je opravdu náhoda, že by tato podpora médií měla běžet třeba i v době předvolební kampaně do parlamentu v roce 2021? A to by běžela, protože takovou sumu peněz prostě neutratíte dříve než za dva nebo tři roky.

A vy víte, že já na náhody moc nevěřím. Tuším tu úmysl. A já doufám, že nakonec ona podpora médií bude vypadat jinak. Tak, aby pomohla všem médiím bez ohledu na to, zda píší pro, či proti vládě. Protože jestli podpora půjde jen médiím, co chválí Jana Hamáčka, tak to my opravdu nebudeme.