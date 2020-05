Jaromír Soukup: jaká byla v šíření koronaviru role Číny?!

Já myslím, že právě teď je ideální čas vyložit karty a začít řešit věci, na které v době největší paniky z možné nákazy koronavirem nebyl čas. A jednu z těch nejzásadnějších včera naznačil americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo.

Ten totiž oznámil, že Američané mají důkazy o tom, že Čína zatajovala a falšovala informace o novém koronaviru. O jeho šíření, o jeho léčbě, o jeho nebezpečnosti a infekčnosti. A zároveň dodal, že podle jejich informací pochází tento nový virus z laboratoří ve městě Wu-Chan, které se stalo epicentrem této epidemie. Možná určitým synonymem pro tuto epidemii, protože tam všechno začalo.

A kdybych chtěl být pyšný, tak Mike Pompeo potvrdil domněnku, kterou v mém pořadu Jaromír Soukup Live už před časem pronesl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Zdeněk Hostomský. Pan doktor opatrně připustil, že podle všeho se mohlo stát to, že ten virus z těch laboratoří nějakou náhodnou neopatrností unikl. Pan doktor také řekl, že se mu nezdá, že by byl vir nějak geneticky upravován, že by byl umělý. Ale že se to mohlo stát, nějakou neopatrností. A pak se ve městě Wu-Chan virus objevil a jako lavina se přelil přes celou zeměkouli.

Ale o to, kdo je první, tolik nejde. Podstatné je spíše to, co to znamená. A hned, jak jsem si to přečetl, tak jsem si vzpomněl na bývalého amerického generála Bena Hodgese, který vloni varoval, že pokud se americko-čínské vztahy nezmění, tak nám do deseti let hrozí válka těchto dvou mocností. Také musím říci, že mě moc nepřekvapuje, že by Čína falšovala nebo zamlčovala informace. Všichni, kteří jsme žili v komunismu totiž víme, jak tento režim funguje. Ale je potřeba říci, že Mike Pompeo řekl, že USA mají důkazy, ale ty my neznáme. Údajně Čína informace zatajovala z toho důvodu, aby se Čína stačila předzásobit ochrannými zdravotnickými prostředky.

Slova amerického ministra zahraničních věcí Mikea Pompea, že Číňané nechali virus šířit jen proto, aby získali dostatek času na vybavení se a tím ohrozili na zdraví životy miliard lidí jsou závažným obviněním. Rozumíte? Podle Mikea Pompea Číňané zatajovali důkazy o nebezpečnosti viru proto, aby získali čas. Protože kdyby řekli pravdu, tak podle Mikea Pompea by se chtěl zásobovat celý svět a tolik zboží by k dispozici nebylo.

Nevyřčená otázka je, že možná mohli vědět, že ta poptávka bude veliká a že většina výrobní kapacity je v Číně. Ale to je s velkým otazníkem. Nicméně zatím, pro rozjetí této hypotézy a možné protiakce chybí jedna věc: a tou jsou důkazy položené na stole. A při současných americko-čínských vztazích je třeba i k tomuto prohlášení přistupovat se vším respektem k tomu, co všechno se může stát. A předpokládejme, že americký ministr mluví pravdu, protože jinak by to bylo závažné obvinění. Předpokládám, že od zpravodajských služeb má dostatek informací a důkazů. Každopádně je však na místě si položit otázku, co o nás říká reakce na nový koronavirus zemím, které můžeme pojmenovat jako teroristické, protože já nechci být poslem špatných zpráv. Ale těmhle zemím jako je Irán nebo KLDR jsme podle mého názoru ukázali velkou slabinu: paniku. Obava z koronaviru zastavila celý západní svět. A to daleko snadněji, než všechny jaderné zbraně a letadlové lodě a nejmodernější zbraňové systémy. A také odhalila jednu důležitou věc: malou schopnost kooperace mezi vyspělými státy - pokud se ocitneme v situaci, kdy všechno neběží tak, jak jsme zvyklí.

Vím, že tento pohled je možná příliš přísný. Ale podle mého názoru je fér si říci, že svět byl před koronavirem a bude i po něm. A ti, co neměli rádi západ - náš západní styl před epidemií - nás zcela určitě nebudou mít rádi ani po ní. A když viděli, co koronavirus udělal se západním světem... No, snad nebudu poslem špatných zpráv.