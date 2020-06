Jaromír Soukup: Je to tady. Ekonomika se potápí

Vítám vás u komentáře, který si dovolím odstartovat známým švejkovským výrokem "Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.”

A abych řekl pravdu, je to podle mého jeden z nejpravdivějších výroků, co znám. Tedy byl... V současné době, kdy byl náš stát kvůli koronaviru poslán do nouzového stavu, kdy se naše ekonomika totálně zastavila a kdy se k tomu naše vláda, i přes apely všemožných ekonomů, stále nepostavila zodpovědně - tak v této době si opravdu neumím představit, že na tom můžeme být ještě hůř.

Právě naopak. Úplně to nejpřesnější pojmenování toho, co nás v nejbližší době čeká, je jedním slovem - apokalypsa. Tedy za předpokladu, že se česká vláda neprobudí a nezačne už konečně něco opravdu pro podnikatele a své občany dělat. Jedenáct týdnů od začátku epidemie způsobené koronavirem je ekonomika v troskách, tisíc lidí přicházejí o práci, podnikatelé zavírají restaurace i výrobní závody a jediný, kdo je v klidu, je vláda. I přesto všechno se totiž naše vláda stále tváří, že je všechno v pořádku a ona dělá maximum. Jenomže co si budeme povídat, je to hodně divné maximum.

Jak jsem říkal, po jedenácti týdnech od vypuknutí koronavirové krize a vynuceného omezení ekonomické aktivity dostaly firmy totiž stále jen malinký zlomek vládou slibovaných peněz. Podle posledních známých čísel přistálo na účtech lidí a podnikatelů 52 miliard korun přímé pomoci. Tedy necelá čtvrtina toho, co nám ministři na tiskovkách tak krásně slibovali. A ještě horší je to v případě zvýhodněných či státem garantovaných půjček. Z hlavního pilíře pomoci podnikatelům, je totiž zatím napůjčováno pouze 12 miliard!! Tedy 1,3 procent ze slibované sumy.

A já prostě nemohu jinak, než zopakovat svojí oblíbenou větu. Já jsem vám to říkal. Já jsem od začátku upozorňoval, že je nemoudré řešit pomoc podnikatelům tím, že je zadlužíme. Už dobrých pár týdnů tady říkám, že tak rozsáhlou agendu nemůže Českomoravská záruční a rozvojová banka zvládnout. A rozhodně ne v situaci, kdy tam v předsednictvu už zbyl pouze jeden člověk. Já jsem od začátku říkal, že prostě naplánovaná pomoc není v současné podobě dostačující. A pokud mi tady někdo z mých fanoušků nadával, že jsem se zařadil do houfu antibabišovských médií, tak já říkám ne. Já pískám rovinu. A někdy je prostě nutné říci, že vláda něco nezvládla. A já to, narozdíl od jiných, neříkám kvůli popularitě, ale protože mám strach o naší budoucnost. A podle mého je naprosto skandální, že více svým podnikatelům a lidem pomohlo třeba i Bulharsko nebo Rumunsku. A to při vší úctě k těmto zemím.

Podle mého čeští politici vůbec netuší a nechápou, co se děje. A jak moc je situace vážná. Já na tom mám důkaz, z oboru, kterému rozumím nejlépe - z médií. Poprvé se s námi zástupci státu spojili před měsícem. Od té doby bylo ticho a teprve před pár dny jsme dostali dopis, ve kterém se píše, že zatím nikdo nemá tedy nic konkrétního, ale co nevidět to budou mít sepsané a pak se uvidí. Jenomže média čelí poklesu příjmů o více než 60 procent teď. A v srpnu nebo v květnu nám bude už taková pomoc na nic.

Takže podle mého, je opravdu na místě si otevřeně přiznat, že naše hospodářství, potažmo ekonomika se začíná potápět. A to do hloubky, ze které už opravdu nebude lehké vyplavat. A na její záchranu nemáme měsíce, ale maximálně týdny. A proto znova říkám, a vyzývám tím českou vládu - není možné takovým způsobem terorizovat zemi, aniž byste měli plán, jak ji z této krize vyvést. Není možné si brát malé podnikatele, kraje a obce jako rukojmí, a příslibem finanční pomoci upevňovat svoje postavení, svoji moc. A v neposlední řadě - není možné nechat své občany takto na holičkách v době, kdy nejvíce potřebují podpořit.