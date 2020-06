Jaromír Soukup: Ministře Hamáčku, raději mlčte!

Dnes mám pro vás hned dvě témata. Jedno ryze politické a v druhém si připomeneme jednu fenomenální českou zpěvačku. Takže pusťme se do prvního tématu.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se dnes pustil do svých vládních kolegů. Nit suchou nenechal na premiérovi Andreji Babišovi a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. A právě druhého jmenovaného bych se nyní rád zastal. A zároveň se tedy pustím do Jana Hamáčka.

Co Hamáček v rozhovoru pro média řekl? Adam Vojtěch měl být prý už dávno vyměněn. Důvodů je prý pro to celá řada. Nabízí se otázka: koronakrizi jsme zvládli dobře díky ministru zdravotnictví? Anebo navzdory ministru zdravotnictví? Jan Hamáček si myslí, že navzdory. Já s ním v tomto nesouhlasím. A rád bych řekl, že jestli je tu nějaký člen vlády, který by měl mlčet, případně se za svou činnost v rámci koronakrize omluvit, je jím právě Jan Hamáček. Protože se choval iracionálně. A pokud má ministr vnitra jasno o výměně Adama Vojtěcha, tak já mám s dovolením zase spoustu důvodů, proč by měl raději mlčet. Stručně si je shrňme.

Kdo objednal v Číně předražené ochranné pomůcky?

Byl to Jan Hamáček. A připomeňme, že tyto pomůcky podle České lékařské komory vykazovaly velké množství vad. Respirátory se rozpadaly, obleky byly malé. To k prvnímu úspěchu, kterým se stále dokola chlubí.

Pojďme dál. Kdo naprosto ignoroval české výrobce ochranných pomůcek? Opět - Jan Hamáček. To on je autorem neuvěřitelného výroku "neumím to sbírat po desetitisících od několika desítek českých dodavatelů" a raději objednával v zahraničí. A to je přesně to, co mi vadí. Nikoli, že nakupoval v Číně, protože ochranné pomůcky jsme potřebovali. Ale protože nevyužil české výrobní kapacity! Kdybychom využili české kapacity výroby a zbytek nakoupili v Číně, nevadilo by mi to. Ale zvolit primárně cizí stát? To nepochopím.

A do třetice. Kdo mermomocí obhajoval prodlužování nouzového stavu skoro až do nekonečna? Protože se dobře vládne? Protože se nakupuje bez výběrových řízení? Kdo běhal po úřadu vlády v červeném svetru a občanům na každodenních tiskových konferencích říkal, že jsme ve válce? Kdo strašil už tak dost vyděšené občany?

Byl to opět Jan Hamáček, který naslouchal tajemnému muži s koženou taškou.

Říkal, že existuje člověk, který mu dal nějaké výpočty, a že je to katastrofa. Ale že ten člověk je tajný. Nechce, aby se o něm mluvilo. Ale přesto ovlivňoval naše životy prostřednictvím ministra vnitra. Takže pane Hamáčku, než budete vyzývat někoho k výměnám ministra, laskavě si prosím nejdříve zameťte před vlastním prahem.

A teď k druhému tématu. Ach, ta láska nebeská. Dotýkat se hvězd. Montyho čardáš. Určitě i vám se nyní připomněla slova a melodie písní legendární zpěvačky Evy Pilarové. Tři stovky lidí se dnes přišly s touto úžasnou ženou rozloučit do zcela zaplněné baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Praze. Eva Pilarová zemřela 14. března ve věku 80 let. Až dnes jsme se s ní kvůli koronakruzi mohli rozloučit. Na zádušní mši dorazily takové osobnosti jako Hana Zagorová, herečka Jiřina Bohdalová, moderátor Karel Šíp nebo třeba ministr kultury Lubomír Zaorálek. A já bych rád, abyste i vy této dámě věnovali tichou vzpomínku. Protože propojit jazz, swing a pop do tak nezapomenutelných variací dokázala opravdu jen Eva Pilarová. Bude nám tu moc chybět.