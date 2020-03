Jaromír Soukup na podporu českých pendlerů

Právě dnes po delší odmlce zasedala Poslanecká sněmovna, kde se zcela bez přehánění rozhodovalo o osudu mnoha Čechů v následujících měsících.

Kromě přerušení EET, odpuštění minimálních odvodů živnostníků na zdravotním a sociálním pojištění a změny v ošetřovném se rozhodovalo i o tom, jakou částí se bude stát podílet na mzdách, které musí vyplatit zaměstnavatelé v následcích opatření proti koronaviru.

A i když oceňuji, že nástroje pro záchranu české ekonomiky už nejsou jenom ve formě slibů, ale konkrétních nařízení, tak je tady stále minimálně jedna skupina lidí, na kterou se tak trochu zapomnělo. Ba co víc. "Vláda nás hodila přes palubu. Jednoduše nám znemožnili pracovat.” Tohle jsou slova českých pendlerů, kteří se teď bojí o práci. Vláda rozhodla, že jim od čtvrtka uzavře hranice do Rakouska a Německa. Což znamená, že do práce sice mohou odjet, ale musí tam zůstat nejméně 21 dnů a po návratu do Česka skončí na čtrnáct dnů v karanténě.

Ano, tahle své občany podpořila jejich země. A jak na to reagovaly okolní státy? Vláda sousední spolkové země Sasko se dnes nechala slyšet, že zvýší platy o 40 euro denně všem českým zaměstnancům ve zdravotnictví, pokud zůstanou i nadále pracovat v jejich v nemocnicích. Jinými slovy reakcí sousedního Saska na včerejší krok české vlády zakázat tak zvaným pendlerům přecházet přes hranice je jednoduchý. Přidají lidem téměř 24 tisíc korun měsíčně, aby si mohli dovolit pronajmout byt v Německu. A já to považuji za velmi názornou ukázkou toho, co jsem vám také už naznačoval. Ministři podle mého až moc podlehli kouzlu kamer a předhánějí se v různých nařízeních, aniž by přemýšleli nad jejich dopady.

Můžeme spekulovat nad tím, co se stane v momentě, kdy pendleři získají peníze na to, aby si pořídili byt v zahraničí. A pro příklad, co se může stát nemusíme chodit daleko. Stačí na Slovensko. To totiž přišlo o řadu lékařů, řemeslníků, vědců a dalších profesně zkušených lidí v momentě, kdy jim Rakušané nabídli výhodnější ubytování v okolí Vídně. Ze slovenských pendlerů se tak postupem času stali Rakušané.

Krok Saské vlády, která přidala peníze českým lidem, kteří tam pracují ve zdravotnictví, je tedy logický. Vyplývá z toho, že v Německu si těchto lidí pracujících ve zdravotnictví váží. A stejně tak si jich vážíme i my, pro které jsou dnes zdravotníci hrdinové.