Jaromír Soukup: Na vládní politiky se nezlobím, je mi jich líto

Už řadu týdnů velmi intenzivně upozorňuji na to, že česká ekonomika je v troskách. A že pokud jí vláda razantně nepomůže, zasáhne to všechny.

Nejen podnikatele, nejen firmy. Ale také zaměstnance, státní zaměstnance, dokonce i seniory - starobní důchodce. Protože porostou ceny, příjmy budou stagnovat, a kvalita života lidí bude klesat. Kolaps ekonomiky jednoduše pocítíme všichni. Bohužel, vláda ani přes mé apely pro ekonomiku takřka nic neudělala. A zatímco dříve jsem se zlobil, teď je mi to už líto. A je mi líto jednak těch politiků, kteří se svými naivními představami očividně vůbec netuší, co způsobili. A za druhé je mi líto především všech těch lidí, kteří kvůli této pasivitě vlády budou žít hůře, než by museli.

A jak k tomu vlastně vůbec došlo? Jaký přístup zvolila česká vláda? Napadají mě dva. Ten první: vláda doufá, že to nějak dopadne, a že všichni dotčení si tak nějak pomohou sami. Předpokladem asi bylo, že každý má nějakou tu vatu. A když ji nemá, ať si nějak poradí. A teď ten druhý přístup, možná ještě horší: členové vlády problému nerozumí, a vůbec nedokážou odhadnout nutný rozsah pomoci. Jednoduše řečeno - máme, pokud jde o ekonomiku, velmi nekompetentní vládu.

A pokud opravdu premiér a ministři věří, že představené kroky nastartují ekonomiku, tak pak je mi opravdu líto, že jim k životu stačí natolik dětinská představa. Protože pokaždé, když jsem tu v souvislosti s koronavirem před něčím varoval, následně se to potvrdilo. Upozorňoval jsem na neschopnost ministra školství Roberta Plagy.

Na neschopnost ministra vnitra Jana Hamáčka.

A teď musím poukázat na nefunkční opatření ministra průmyslu a obchodu. Protože současný stav podpory podnikatelů je opravdu tristní.

Karel Havlíček sliboval, že se z krize proinvestujeme. A že přijde masivní ekonomická pomoc. Nepřišla. Dokládají to čísla celkové poskytnuté podpory firmám a lidem. Dnes, za polovinou června, je totiž vyplaceno okolo 60 miliard korun. To je však tristní částka v porovnání s původním ujišťováním vlády, že do ekonomiky nateče 1,2 bilionu korun. Uveďme si jeden konkrétní příklad: ministr Havlíček přišel s programem COVID-3. Kabinet v něm na záruky vyčlenil 150 miliard korun.

Podle Havlíčka mělo podporu získat až 150 tisíc podnikatelů. Havlíček doslova řekl: bude to rychlé a flexibilní. Úspěšnost schválení bude vyšší než u programu COVID II, kde se pohybuje mezi 50 a 70 procenty. To zní hezky, ale...

Ale teď ta realita: do programu Covid III se zatím přihlásilo přes tisíc subjektů v objemu 11 miliard. A dosud byla schválena pouze… a teď moment překvapení... jedna žádost. Slyšíte dobře, jedna jediná. Tady už se člověk nemůže zlobit. Tady už opravdu můžeme jen litovat, že máme natolik nekompetentní vládu. Vládu, která riskuje, že deset milionů lidí skončí v existenčních problémech.

A můžeme jen litovat, že máme premiéra, který už možná přemýšlí nad vítězstvím ve volbách. Ve volbách předčasných, kde by dominoval a některé politické soupeře třeba i vymazal z politické mapy. Teď ale není čas na politikaření. Teď je čas na reálnou pomoc.