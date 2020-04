Jaromír Soukup: nakupujeme, jsme venku. No a co?!

Máme za sebou prodloužený víkend, kdy většinu dní bylo slunečno a prostě krásně. Letošní Velikonoce ale kvůli koronaviru tradicím moc nepřály. Tak jsme si alespoň vyšli na čerstvý vzduch. Do parku nebo třeba posedět k vodě. A možná jste v tu chvíli ani netušili, že vás sledují lidé s fotoaparáty.

A pak se na sociálních sítí nebo u článk lidé pohoršovali, co jste si to dovolili: jít ven na sluníčko a nedodržovat dvoumetrové odstupy, i když jste třeba s lidmi z jedné domácnosti. To je hrůza! Na facebooku jsem například viděl fotku lidí, kteří sedí u Vltavy, s rouškami na ústech a normálně si povídali. A někdo u toho napsal: "Zločinci, co ohrožují zdraví nás všech. Zavřít je až zčernají!” A já vám řeknu, že mě tohle odsuzování doslova vytočilo.

Politici a miliardáři se svými vilami a obrovskými zahradami těžko pochopí většinu lidí, která často žije v paneláku, v bytě 2 plus 1, ještě třeba s třemi dětmi. Prostě mají tu smůlu, že nemaji zahradu nebo velké terasy jako oni. A pak je jediná možnost nadýchat se čerstvého vzduchu, uniknout ze čtyř stěn bytu! Takže já se těm lidem, co jsou venku, vůbec nedivím. Naopak.

A to není všechno, na co se mravokárci soustředili. Možná i vy jste na internetu viděli hobbymarkety plné lidí. A zase: prý co si to ti lidi dovolují! Já vám řeknu, co si dovolují: vláda doporučila, ať se lidi drží domova a ve volných chvílích se třeba věnují zahrádkám. A otevřely se hobbymarkety. Abychom si koupili sazeničky, hnojiva a podobně. Takže lidi si dovolili jen to, že si jako každý rok šli koupit to, co na zahrádky potřebují. Odmítám odsuzovat lidi za to, že se snaží žít normální život!

Co ale nechápu je fakt, že vláda otevřela velké hobbymarkety. Ale zavřené nechala malé obchůdky, třeba potřeby pro kutily. Ty by přitom mohly fungovat už nyní, pokud by se podařilo nastavit potřebná hygienická opatření.

Hovořil jsem o normálním životě. A my se opravdu musíme začít vracet do normálu. Není možné přenášet na lidi zodpovědnost za to, že se virus chová, jak mu bylo biologicky předurčeno. Nemůžeme ho zastavit, jen trochu zpomalit. To, co tu už několik týdnů říkám, nyní prokázalo reprezentativní testování populace v Rakousku. Promořenost tam činí jen necelého půl procenta. To svědčí o tom, že s koronavirem jsme ještě zdaleka neskončili. Naopak, musíme se s ním naučit žít.

Nemocnice se tak pomalu musí opět věnovat i dalším úkonům - například dlouhodobě plánovaným operacím, které se dosud odkládaly. Pomalu musíme otevírat školy. Protože jak dokládají data například z Linky bezpečí a z reakcí dětských psychologů, dětem dlouhodobý pobyt doma nesvědčí. A uvažovat musíme i o budoucnosti nošení roušek. Protože si opravdu neumím představit, jak je budeme nosit v letních měsících. Možná jsem na vás vkus příliš liberální? Ale opravdu si za tímto názorem stojím.