Jaromír Soukup: Nemohu mlčet. Naše svoboda je v ohrožení!

Tento díl začnu jedním takovým moudrem z minulosti, které zní následovně: "Svoboda je nejvíc, co můžeme v celém svém životě vlastnit." Není nic víc. Ani moc, ani peníze totiž nenahradí svobodné rozhodnutí člověka.

A právě tahle naše svoboda začíná být pomalu, a v nepatrných náznacích, ohrožována. Hned to vysvětlím. Jen mi dovolte zkraje znova zopakovat, že mně nevadí restriktivní opatření, která mají smysl. Nevadí mi nařízení vlády, která jsou podložena čísly a názory odborníků. Co mi ale vadí, je bezmyšlenkovité přijímání všeho, co navrhne vláda. A především fakt, že lidé, kteří o našich každodenních životem rozhodují, nejsou schopni převzít zodpovědnost a říct: "Ano, víme, že opatření jsou drsná, ale my se k jejich následkům postavíme čelem." To se ukázalo i v úterý, kdy o Sněmovna hlasovala o prodloužení nouzového stavu.

Ony se nám snad zákazy líbí?

Ale pokud tak neudělají, tak všechna tahle restriktivní opatření bez zdůvodnění mohou vnějšími znaky připomínat něco naprosto nepřijatelného: komunismus.

A velmi varovné je, že jim lidé sice netleskají, ale jsou ochotni je přijmout - a to i na dlouhou dobu. Přitom je na místě si přiznat, že původní návrh vlády, aby byl nouzový stav v Česku prodloužený do konce 11. května, už vůbec nemá nic společného s ochranou našeho zdraví. Ten vychází z jednoduché marketingové úvahy, že ona opatření a nouzový stav vypadají dobře a dodávají lidem pocit, že vláda něco dělá. Jenomže vytvářet v lidech pocit, že koronavirus porazíme, když si nasadíme roušku a nebudeme chodit do práce, je prostě naivní. To se nedá říci jinak.

Nevěřme bezmezně vládě

Nicméně přesně tato marketingová úvaha je důležitá. Protože právě ona stojí za požadavkem vlády prodloužit nouzový stav do 11. května. Nic jiného tam není. Protože kdyby bylo, tak by nám to jistě vláda sdělila. A i když mám reklamu rád, tak proti tomuto marketingovému zneužití politiky protestuji.

Nesouhlasím s tím, aby tu někdo kvůli pár procentům ve volbách nechal totálně vykrvácet ekonomiku a položit stovky firem. Já chápu, že pár politiků si tu možná už maluje billboardy, na kterých bude napsáno, jak vyřeší problém stovek tisíc nezaměstnaných lidí a stejného počtu lidí, kterým ekonomická krize vezme plány do budoucna. Ale to je špatně. Protože k těmto věcem nemusí přece vůbec dojít.

Chci znát plán

A i proto bych chtěl na tomto místě všechny varovat před slepým přijímáním restriktivních opatření. V této době musíme být maximálně kritičtí a pozorní. Vláda totiž může mít tendenci ponechat si současnou větší moc. A z toho by vzešlo nejedno mrzení, věřte mi.

A tak tady znovu apeluji na vládu. Rád bych viděl plán či postup, jakým stylem a za jakých podmínek se budou jednotlivá opatření rozvolňovat. Nyní už je totiž podle mého všem jasné, že síla biologického viru je tak velká, že jeho šíření opravdu karantenními opatřeními nezabráníme. A tak nastal čas zachránit, co se ještě dá…