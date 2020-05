Jaromír Soukup: nepřipusťme kvůli koronaviru návrat zákazů

I dnes budu mluvit o koronaviru. Protože se potvrzuje to, na co celou dobu upozorňuji. Že tento nový koronavirus se v lidské populaci zabydlel a jen tak nás neopustí. I přes naprosto nevídaná restriktivní opatření, která zcela ochromila ekonomiku státu.

Včera počet nově nakažených po dlouhé době přesáhl stovku. Konkrétně evidujeme 111 nových nakažených případů, což je nejvíc za uplynulý měsíc. Lidé, kteří tento pořad sledují pravidelně, nebudou překvapení. A toto číslo je nijak nevyděsí - přece jenom jsem na to opakovaně upozorňoval. Trochu se ale obávám toho, jak by se v této situaci mohla zachovat vláda. Protože pozastavení rozvolňování restriktivních opatření nebo snad zavádění zcela nových je to poslední, co náš stát v současné stavu potřebuje.

Možná si říkáte: teď už se nic nestane. Nouzový stav skončil a život se vrátí do starých kolejí. Ale pozor. Vedoucí odborného týmu ministerstva zdravotnictví, epidemiolog docent Rastislav Maďar, dnes vůbec poprvé připustil, že čísla nově nakažených ještě mohou zamíchat s plánem vlády na uvolňování. Doslova řekl: "Kdyby trend nárůstu pokračoval a kdyby přibyly případy nákazy mimo známá ohniska a ještě by došlo k procentuálnímu nárůstu, dívali bychom se na to velmi pečlivě a zvažovali, jestli se s tou další vlnou uvolnění 25. května nemá postupovat trošku opatrněji a zatím pustit jen to, co je méně rizikové.”

Docent Maďar také zdůraznil, že reprodukční číslo znovu přesáhlo jedničku. To znamená, že čistě statisticky jeden infekční člověk nakazí dalšího člověka. Koronavirus tedy opět nabírá na síle. A já tady musím říct: nepanikařte. A vládu vyzývám, aby se s případným odůvodněním na šíření viru neuchýlila k dalším omezujícím opatřením. Protože pokud jde třeba jen o ekonomiku, tak tu už nyní budeme křísit jen velmi těžko.

Jediný virus, který lidstvo za svou existenci dokázalo vymýtit, byly pravé neštovice. Jiná virová onemocnění se nepravidelně vracejí. Je to přirozenost viru. Přirozenost daná jeho infekčností, jeho biologickou silou. Silou, na které jsou lidé krátcí. A zarážející je, že v lidech byla vyvolána falešná představa, že rouškou a pobytem doma virus vymizí. Celou dobu jsem říkal, že je to nesmysl. A ne, nehraji si na amatérského epidemiologa. To samé mi tu totiž říkali mí hosté - přední lékaři, vědci. A je to potvrzeno. Šíření viru jsme zpomalili. Získali jsme čas na přípravu nemocnic a vybavení lékařů. Ale teď už musíme fungovat jako dříve.

Proč? Protože si velmi rychle musíme zase zvyknout, že není normální zůstávat doma. Není! Normální je chodit do práce. Normální je, aby děti chodily do školy. A ten, kdo říká, že dálkově můžeme děti vzdělávat stejně dobře jako ve školách, nemá pravdu. Ostatně to dokázala i data, která ukazují, že ani onu dálkovou výuku nejsme schopni zajistit spravedlivě pro všechny děti.

Takže, milá vládo. Důvěřovali jsme ti. Poctivě jsme nosili roušky a omezili své kontakty. Nechali jsme si omezit naše základní lidská práva, protože to v počátku mělo smysl. Ale takhle už to dál nejde. Je potřeba nechat národ se opět nadechnout. A to viru navzdory.