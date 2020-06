Jaromír Soukup: Podpořit média? Ano, ale spravedlivě!

V posledních týdnech jsem vám tu několikrát popisoval, jak koronakrize zasahuje světovou ekonomiku.

Někde více, někde méně. V České republice jsou dopady na ekonomiku opravdu zásadní. Používal jsem termín ekonomická apokalypsa, který podle mého názoru současné situaci opravdu odpovídá. V troskách je cestovní ruch. V troskách je průmysl, například ten automobilový je takřka v komatu. A co vláda? Ta sice zachraňuje pracovní místa, ale firmám a živnostníkům pomáhá jenom málo.

A jedním z odvětví, která jsou na tom opravdu špatně, jsou i noviny, časopisy, televize, rádia… Jednoduše média.

Média zasáhly hned dvě na koronavirus napojené rány. Tou první byla karanténa - lidé si nemohli koupit noviny, časopisy či třeba knihy. Snížily se tedy příjmy z prodeje. A ta druhá rána je mnohem výraznější - pokles inzerce.

Je to logické. Inzerci si platí společnosti, které chtějí dát vědět o svých službách, o svém zboží. Jenže tyto firmy samy bojují o život. Není se tedy čemu divit, že jako jeden z prvních zbytných výdajů byly ty za inzerci. To přímo ohrožuje média, která nyní počítají každou korunu.

A co na to vláda? Dlouho bylo ticho po pěšině. Pak ministerstvo vnitra začalo sondovat u vydavatelů, zda a jak jim pomoci. Protože programy COVID 1, 2 a 3 nebyly dostatečné. A teď, skoro na konci června? Novináři přinesli informaci o tom, že ministerstvo financí a ministerstvo kultury jednají o finanční injekcí ve výši až dvou miliard korun.

A unikly i detaily. Rozhodujícím kritériem při rozdělování stovek milionů má být podle předběžných návrhů výše tržeb daných médií. Co by to znamenalo? Na pomoc by dosáhly velké mediální domy, včetně vydavatelství Mafra. Tedy toho vydavatelství, které vlastnil Andrej Babiš a následně jej zaparkoval do svěřenského fondu. Zcela by ostrouhala internetová média a dále malá vydavatelství například odborných, drobných médií.

A za sebe vám řeknu: byť například my bychom na nějaký díl pomoci podle tohoto kritéria dosáhli, vůbec se mi tento klíč nelíbí. Protože není možné, aby velcí hráči dostali všechno. A malí nedostali nic. Jak uvedla média: na největší díl podpory by podle současného záměru dosáhli ti největší. Jako je třeba CNC Daniela Křetínského, Mafra ve svěřenském fondu Andreje Babiše nebo VLM Marka Dospivy.

Stát by média podpořil prostřednictvím nákupu inzerce. Mafra by dostala vůbec nejvíc. Počítejte se mnou: podle propočtů by na MAFRU připadlo takřka 338 milionů korun. To znamená, že stát by musel za jeden měsíc nakoupit 169 celostran, což znamená šest celostran denně v celkem 35 titulech skupiny mafra. Aby se vyčerpala celá částka, podpora by musela trvat 45 měsíců a celkem by se tu otisklo 7605 inzerátů. A to je prostě nereálné.

A já si myslím, že toto je taková názorná ukázka odborné kompetence naší vlády. A já se obávám jen pomyslet, jak ta slavná vládní pomoc asi vypadá v jiných oborech. Protože pokud je to podobné, tak si skoro říkám, že to je opravdu již přes čáru...