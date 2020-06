Jaromír Soukup: Připravují se v ANO na předčasné volby?

Před několika týdny jsem v Aréně Jaromíra Soukupa řešil téma demokratických hodnot. A zmínil jsem jeden zajímavý fakt.

Že třicet let po Sametové revoluci jsou komunisté opět na koni. Jsou to totiž právě oni, kdo drží vládu u moci. A když jsem to následně říkal i zástupcům koalice, ti význam komunistů snižovali. Skoro, jako by byli KSČM jen do počtu a vlastně na nich nezáleželo. Jenže, já jim na to neskočil.

A očividně jsem udělal správně. Potvrdila to dnešní schůzka vicepremiérky a ministryně financí za ANO Aleny Schillerové. Ta se setkala s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem a požádala ho, aby KSČM podpořila změny ve státním rozpočtu. A komunisté okamžitě oznámili, že si stanoví nové podmínky.

Vojtěch Filip doslova řekl toto: "Pokud chce vláda naši podporu, nebude to jen tak. Nové podmínky nebudeme říkal novinářům, ale výhradně panu premiérovi Babišovi.” A já vám řeknu, že tahle situace mě trochu děsí. Protože plány a program vlády ANO a ČSSD známe. Zveřejněny byla koaliční smlouva i programové prohlášení vlády. Ale teď nám do toho opět zleva vstoupili komunisté. A co chtějí? To je tajné. A podmíněná podpora komunistů, pod nezveřejněnými podmínkami, to by nás rozhodně nemělo nechat v klidu.

Ale možná je to celé ještě trochu jinak. A teď se pustím do jedné takové politické spekulace. Ale kdo ví, třeba vám ji za pár měsíců připomenu s tím, že "Já jsem vám to říkal.” Co když Andrej Babiš přijde s tím, že nové podmínky komunistů jsou pro něj nepřijatelné, a že tedy podpora menšinové vlády padá? Následovat by měly složité dohody o podpoře vlády odjinud. Ale také to může znamenat pád vlády. Myslíte si, že to bude pro Babiše velký problém? Ale kdepak. Tomu se to náramně hodí. Novináři už informovali o tom, jak v ANO pracují se scénářem, který by přinesly předčasné volby.

Ostatně, průzkumy přisuzují ANO rekordní výsledek 34 procent hlasů. Posílena by měla být i ČSSD. A ze Sněmovny by nevypadli ani komunisté. Nebo-li, klíčoví hráči dnešní koalice by si polepšili. Navíc se blíží krajské volby a budeme volit i třetinu senátorů. Takže, co kdybychom si v těchto volbách rovnou zvolili i novou Sněmovnu?

Načasování by to bylo geniální. Do října, kdy proběhnou volby, budou fungovat podpůrné vládní programy a budou dojíždět výpovědní lhůty. Neboli - dopady ekonomické apokalypsy ještě spousta lidí nepocítí. A vládní strany tak nebudou čelit hněvu lidí, co přijdou o práci a zkrachovalých podnikatelů. A pokud se nemýlím, znamená to jediné - a to, že nám komunisté ještě pěkně zamíchají politickými karty. A to je 30 let po pádu režimu opravdu hodně špatný obrázek. Ale jak říkám… rád bych se mýlil.