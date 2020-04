Jaromír Soukup: proč jde vláda proti soudu a Ústavě?

Jako už tradičně se musím, byť mě to vůbec netěší, velmi kriticky pozastavit nad jednáním vládních představitelů. A pozor. Nejde o maličkost. Reálně totiž hrozí, že vláda do legislativního procesu pošle návrh zákona, který vychýlí rovnováhu mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní. A že se dostane nikoli na hranu, ale za hranu Ústavy.

O co přesně jde? Premiér Andrej Babiš uložil ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, aby urychleně připravil novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon by posílil kompetence ministerstva zdravotnictví. Po této úpravě by bylo i nadále možné zachovat veškerá opatření, a to i po skončení nouzového stavu. Ve stručnosti by ministr zdravotnictví prostě dostal obrovskou moc. A to bez ohledu na to, kdo konkrétně tuto pozici zastává.

A teď jen krátká citace: "Již ústavní zákon o bezpečnosti dává vládě velmi neobvyklý instrument, svojí povahou naprosto mimořádný, kdy výkonná moc může, bez jakéhokoli předchozího vlivu moci zákonodárně, zásadním způsobem omezit základní práva. Soud však musí odmítnout, aby takovouto pravomocí, mající značný a v nedávné historii neporovnatelný dopad, disponovalo pouze jedno ministerstvo.” Jedná se o citaci ze sdělení Městského soudu v Praze.

Ale abych vám to přeložil do normálního jazyka. Soud říká jasně: zásadní omezení lidských práv musí posoudit celá vláda. A dnešní stav je dokonce ještě striktnější: vláda může omezit naše práva, taková opatření může učinit v rámci nouzového stavu. Ten může trvat 30 dní, ale pak už musí další prodloužení schválit poslanci, kterým je vláda odpovědná.

Podle nového zákona, který se snaží premiér prosadit, by na vládě nezáleželo. A vyjádření sněmovny by už vůbec nikomu nechybělo. Co na tom, že by takový stav šel proti rozsudku soudu i proti dikci Ústavy, že? A já si vůbec neumím představit, že by něco takového prošlo celým legislativním procesem. A nejenom já. Neumí si to představit ani respektovaný právník Tomáš Sokol, který uvedl: "Novela zákona o ochraně veřejného zdraví je vystrkováním zadku na parlament. Střízlivý poslanec toto posílení moci resortu zdravotnictví neodmávne.”

A tak právní špičky navrhují jiné řešení: nejjednodušší cestou by byla novelizace současného krizového zákona. Ta by zavedla zvláštní přechodný režim pro současnou fázi řešení pandemie. Bylo by to právně čisté. A bylo by zřejmé, že současný stav je výjimečný a vláda jej nemůže zopakovat pokaždé, kdy to uzná za vhodné. Jsem pro. Už proto, že v případě krizového zákona je třeba rozhodnutí celé vlády. A to je podle mého názoru opravdu vhodnější, než jen podpis jednoho ministra...