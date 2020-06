Jaromír Soukup: Průmysl padá. Následovat budou výpovědi

Od úplného začátku koronakrize říkám: chraňme lidské zdraví, ale nezapomínejme na ekonomiku státu. Vláda mě, ani další přední odborníky - ekonomy, vědce, dokonce i lékaře - neposlechla. A já dnes mohu s lítostí oznámit: já jsem vám to říkal.

Je to špatné. Hodně špatné. A nedostatečný program vlády na záchranu tuzemské ekonomiky začneme pociťovat úplně všichni. A kdybyste mi snad nevěřili a mysleli jste si, že jdu samoúčelně kritizovat kroky vlády a našeho premiéra, tak mám pro vás už i konkrétní data. Tak poslouchejte.

Na úvod jen v kostce: průmyslová produkce v dubnu meziročně klesla o hrozivých 33,7 procenta. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 42 procent. Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se meziročně snížil o 3,2 procenta. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v dubnu 2020 meziročně klesla o 5,6 procenta. Ano, slyšíte dobře. Samý pokles. Zní to strašidelně. A taky to strašidelné je. V takovém automobilovém průmyslu klesla výroba nejvýrazněji. Továrny fungovaly pouze na 20 procent. A podle ekonomů nelze ani vyloučit, že některé automobilky z České republiky úplně odejdou. A to by pro naši ekonomiku byla obrovská rána.

A nemyslete si, že vás se to netýká. Týká. V průmyslu pracuje v České republice 1,3 milionu lidí. V tom automobilovém 130 tisíc lidí. A na automobilový průmysl je napojených řada dalších profesí a továren. A rázem se dominovým efektem dostaneme k milionům ohrožených pracovních míst. To nestraší Jaromír Soukup. Před tím varuje Český statistický úřad. A já jen připomínám, že o hrozbách koronaviru na tuzemskou ekonomiku jsem mluvil již týden po vypuknutí koronakrize. Tehdy jsem doslova řekl: "Musíme chránit naše zdraví. Ale pozor. Nesmíme dopustit, aby se zastavil náš život. A s spolu s ním i ekonomika státu.” A vidíte - je to tady.

Zástupci vlády říkají, že se nemáme čeho bát. Že do ekonomiky napumpují až bilion korun. Pomoci měl program Antivirus ministerstva práce a soc. věcí (záchrana pracovních míst) a dále programy COVID ministerstva průmyslu (podpora ekonomiky a podnikatelů). Ale jak vyplývá z nejnovějších údajů a především ze zkušeností zasažených, stále to nepomáhá. A já dopředu upozorňuji na problémy vládní pomoci: a to, že jakmile tato pomoc skončí a podniky neuvidí možnost zakázek a tedy budoucnosti, budou padat výpovědi. Spousta výpovědí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předpokládá, že na podpoře pracovních míst Antivirus bude až 800 tisíc míst. Neboli, na vládní podporu bude spoléhat skoro milion lidí. A to znamená jediné - zaděláváme si na pořádný problém. V září vám tato slova budu moci zopakovat - to už bude ale pozdě.

A teď je opravdu jedno, zda je premiérem Andrej Babiš, či kdokoli jiný. Klíčové je, aby vládní představitelé přešli od slov k činům. Protože možná, že někde je hezké počasí. Možná, že mnoha lidem vyhovuje, že spousta firem umožnila práci z domova. Že už několik měsíců mohou rodiče dětí využívat ošetřovného. Ale ty pěkné dny jednoho dne skončí. A pak nás resuscitace ekonomiky bude stát výrazně více.