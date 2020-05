Jaromír Soukup: řízení státu jako firmy se moc nevyplácí

Určitě si dobře vzpomenete na heslo Andreje Babiše: řídit stát jako firmu. A dnes vám na několika případech ukážu, že tento model řízení se nakonec neukazuje jako právě nejšťastnější.

Mezery v řízení totiž můžeme zpozorovat hned u tří klíčových institucí, které může premiér personálně ovlivňovat a jsou důležité zejména nyní, v době koronakrize.

Nejprve začněme u hlavy. Tedy ministerstva zdravotnictví. Nikomu asi neušlo, že tam to nyní vře mezi dvěma nejvýznamnějšími představiteli - ministrem Adamem Vojtěchem a profesorem Romanem Prymulou. Epidemiologem, kterému mnoho z nás důvěřuje. A za sebe musím říct, že věřím, že právem. Prof. Prymula řekl, že koncem května na ministerstvu končí. Chybí mu bezpečnostní prověrka a personál ministerstva prý těžce nese, že je u veřejnosti velmi populární. A já už dříve řekl, že je ho podle mého názoru škoda. No a teď to personální řízení Andreje Babiše. Jak totiž vyplynulo z médií, premiér měl v plánu Prymulu učinit novým ministrem zdravotnictví. Alespoň tak lze soudit z vyjádření pana profesora, který nevyloučil, že od premiéra dostal nabídku vládního angažmá. To asi překvapilo současného ministra, pana Adama Vojtěcha. A s vysvětlením se hned vytasil i sám Babiš. Prý nejde o vládní angažmá, ale o místo na Úřadu vlády. Hovoří se o nové pozici zmocněnce pro zdravotnictví. A nechci radit, ale vzhledem k panu profesorovi, jeho vzdělání, schopnostem a erudici je to možná trochu málo.

A teď další klíčová instituce. Hlavní hygienik ČR je svébytnou funkcí, má vlastní aparát, řídí krajské hygienické stanice napříč republikou. Člověk zastávající tuto pozici je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví. No, a víte, kdo je dnes hlavním hygienikem? Pokud ne, tak vám to nezazlívám. V počátku koronakrize byla po boku ministra Vojtěcha paní Eva Gottwaldová. Tu ale překvapivě odvolala vláda. A dočasně pověřila vedením hygieniků pražskou hygieničku, dr. Rážovou. Jde o vzdělanou, erudovanou ženu. Nic proti jejím schopnostem. Ale kde je? Proč zejména v této době není skoro vidět? A proč doteď nemáme řádně jmenovaného hlavního hygienika? To je spousta otázek. Na které ale neznáme odpověď.

A poslední důležitá instituce. Českomoravská záruční a rozvojová banka. Možná ji neznáte. Nejedná se o běžnou komerční banku, ale o státní banku. Má na starosti třeba podporu podnikatelů v rámci záchranných ekonomických balíčků COVID. A tato velmi důležitá banka má nyní poměrně zásadní personální potíže. Za poslední dva měsíce skončili hned dva ze tří členů představenstva. Zbyl jenom generální ředitel banky Jiří Jirásek, kterému tedy tuto pozici vůbec nezávidím.

Pana premiéra ale pálí jiné věci. Usilovně sleduje facebook a twitter a dívá se, co na jeho opatření říkají zdejší uživatelé. A každý den podle toho do médií řekne, co vše se v Česku změní. A jeden příklad za všechny. Psí kadeřnictví mohly otevřít už 20. dubna. Lidé si totiž na FB stěžovali na zdi Andreje BAbiše, že pejskům je teplo. Lidská kadeřnictví mohla otevřít až 11. května. A kadeřnice musí mít roušky a obličejové štíty. Kadeřnice si oprávněně postěžovaly, že se dusí. Nemohou dýchat. Štíty se mlží a lesknou. Kadeřnice na své klienty pořádně nevidí. A co na to premiér? Oznámil, že od příštího týdne bude stačit už jen rouška. A já se ptám: co se za ty dva týdny změnilo? Podle čeho se Andrej Babiš rozhoduje? Opravdu naslouchá odborníkům? A nebo mu jde jen o popularitu a s ní související volební preference? Odpovězte si sami.