Jaromír Soukup: Sliby, chyby. Tohle se Babišovi nepovedlo.

Koronavirová krize prověřila připravenost a profesionálnost našich zdravotníků.

Lékaři, zdravotní sestry a další zdravotnické profese se stali vojáky v první linii. Byli to oni, kdo byl často i bez ochranných pomůcek nucen postarat se o nemocné. A to už v době, kdy vláda ještě dumala, co všechno zavře a co vše nám zakáže.

Byli jsme svědky nebývalé solidarity. Lidé šili roušky a ty následně nosili ošetřujícím lékařům.

A zdravotníci nás v tom nenechali. Nezavřeli ordinace. Plnili pokyny hygieniků. Možná i vy jste viděli fotografie přepracovaných lékařů a sester, kteří sloužili dlouhé přesčasy. A měli otlačené obličeje od roušek či štítů, oči červené únavou. Někteří třeba na facebooku psali poměrně jasně: padáme únavou.

Za těchto okolností premiér Andrej Babiš řekl, že zdravotnictví je naprostou prioritou. A Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že by mohlo lékařům působícím v nemocnicích přidat až 500 korun za hodinu. A teď se ukázalo, že sliby jsou chyby. Zdravotníci dostali nové výplatnice. A slíbenou odměnu v ní nenašli. Nebo někteří našli. Ale z pětistovky se stalo pár korun.

A mě by zajímalo, kde se stala chyba? Protože pokud politici něco veřejně slíbí, tak to mají splnit. A ne mávnout rukou a doufat, že se nikdo neozve!

Lékaři se tedy ozvali. Naprosto oprávněně. Postavila se za ně i Česká lékařská komora. A politici? Andrej Babiš byl překvapený. A řekl, že požádá ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby to prověřil. A musím říct, že mně se tento způsob jednání opravdu nelíbí. Protože pokud se potvrdí, že nás čekají další vlny viru… A že viry budou vznikat i nové. Tak je nám všem snad jasné, že lékaře a sestry budeme ještě potřebovat. A podle toho bychom se k nim měli i chovat.