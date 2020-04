Jaromír Soukup: Tohle je už opravdu vládní chaos

Rozhodnutí soudu potvrdilo to, na co upozorňuji už poměrně dlouho: že vláda v době koronakrize v mnoha ohledech selhala. Nejen v ekonomických opatřeních, ale i v zákazech a omezení občanů. A nad tím nemůžeme tak lehce mávnout rukou.

Opakovaně jsem upozorňoval na to, že vláda příliš omezuje naše svobody. A že to není v pořádku, že naši svobodu musíme chránit. Za to jsem byl ale kritizován. A nyní rozhodl soud. A ten rozhodl tak, že mám skoro podezření, že se pan soudce díval na mé předchozí pořady Jasně a Stručně. Ale to přeháním. Důležité je, že soud, stejně jako já, říká, že svoboda je až příliš cenná na to, aby ji svým rozhodnutím omezilo rozhodnutí jednoho ministerstva. A pozor: soud uznal, že naše práva mohou být omezena, když jsou v sázce lidské životy. Ale ani pandemie nemůže být důvodem k tomu, aby rozhodnutí nebyla dostatečně zdůvodněna a nebyla podle zákona.

O čem to vypovídá? Že vládní představitelé byli až příliš hnáni touhou nás omezit. Tak moc, že to ani nezvládli udělat podle zákona. Od řečnického pultíku vlády jsme slyšeli neustále opakující se slova: zakazuje se. Zakazuje se shromažďování více jak dvou lidí. Zakazuje se prodej zboží v obchodech. Zakazuje se poskytování služeb… Zakazuje se vycestovat z České republiky. Přijali jsme to s pokorou. Abychom ochránili zdraví své a lidí ve svém okolí. Ale teď se situace změnila. Náš stát by se měl opět obrazně řečeno - nadechnout. Ale nemůže.

Proč? Protože vláda svým chaotickým jednáním naprosto znemožnila jakékoli predikce dalšího vývoje. Kdy se otevřou obchody? Kdy odložíme roušky? Kdy budeme moci opustit Česko? To je důležité. Obchody a roušky jsou symboly. Obchody jsou zakončením celého řetězce výroby a prodeje. Roušky nás svazují doslova při každém nádechu a výdechu. Tím, že vláda neustále posouvá termíny, není schopna ani vydat omezení podle zákona, celý trh znejisťuje. Ostatně: ministerstvo školství dosud nezveřejnilo přesné podmínky, jak se budou otevírat školy. Jak se bude učit…

Podívejme se do sousedního Rakouska. Tamní předseda vlády Sebastian Kurz mluví už dlouhé týdny jasně. "Je potřeba mít co nejvíce svobod a jen tolik restrikcí, které jsou nutně potřeba," řekl Kurz.

Rakušané ví, kdy se otevřou všechny obchody, kdy děti opět budou chodit do škol, kdy se jejich život vrátí do normálních kolejí. Tohle srovnání naprosto vypovídá o naší současné situaci. Vládní představitelé se vyhřívají na výsluní mediální pozornosti. Mohou bez velké kontroly ovlivňovat naše životy. A velmi jim vyhovuje, že při všem tomto rozhodnutí můžeme jen sedět doma.

Dovolím si předvídat další vývoj. Biologická síla viru je tak silná, že se opět v dalších vlnách projeví. Teď už víme, že hrozby Velikonoc byly plané. Nevadilo ani to, že jsme si dovolili stát ve frontě v hobbymarketu nebo seděli v parku. Vir nezmizí jednoduše proto, že takhle je od přírody nastaven. Zvykněme si na něj. Na co si ale nezvykneme, je situace, že nemáme práci, nemáme peníze na jídlo, nemůžeme si dovolit koupit novou pračku, protože ta stará se porouchala a o víkendu nemůžeme zajít ani do divadla. Nemůžeme nic. A do toho všeho nás tady ještě někdo chce připravit o naši svobodu. Tak na to si rozhodně nezvykneme...